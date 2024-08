Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

Tam Boyutta Gör Her hafta verdiği yeni ücretsiz oyunlarla oyuncuları sevindiren Epic Games, Steam'in ardından en sevilen platformlardan biri olmaya devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu hafta sunacağı ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu hafta listede, iki yeni oyun ve oyun içi hediye bulunuyor.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: CYGNI - All Guns Blazing ve DNF Duel

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları CYGNI - All Guns Blazing ve DNF Duel olacak. CYGNI için uzayda geçen bir yeni nesil shoot-em up oyunu diyebiliriz. Yapımda, uzayda düşman dalgalarına karşı mücadele ediyor ve sınırlı bir kaynakla hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. DNF Duel ise, hem tek kişilik hem de çevrimiçi olarak oynanabilen bir beat'em up oyunu. Oyunda her biri kendine özgü becerilere ve dövüş mekaniklerine sahip 16 karakter bulunuyor. Ayrıca bu hafta Apex Legends için "Conduit" karakteri ve "Aqua Flow" Flatline görünümünün bulunduğu ücretsiz bir paket de sunulacak.

Epic Games'in bu haftaki ücretsizleri, 8 Ağustos 18:00'dan 15 Ağustos'a kadar erişilebilir olacak. Eğer bu süre zarfında oyunları aldıysanız tamamen sizin olacaklar. Ancak bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacağını hatırlatalım. Ayrıca bugün akşam 18:00'a kadar kadar halihazırda mevcut olan LumbearJack sürümünü kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

