Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

- Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: CYGNI - All Guns Blazing ve DNF Duel
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
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Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: CYGNI - All Guns Blazing ve DNF Duel
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları CYGNI - All Guns Blazing ve DNF Duel olacak. CYGNI için uzayda geçen bir yeni nesil shoot-em up oyunu diyebiliriz. Yapımda, uzayda düşman dalgalarına karşı mücadele ediyor ve sınırlı bir kaynakla hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. DNF Duel ise, hem tek kişilik hem de çevrimiçi olarak oynanabilen bir beat'em up oyunu. Oyunda her biri kendine özgü becerilere ve dövüş mekaniklerine sahip 16 karakter bulunuyor. Ayrıca bu hafta Apex Legends için "Conduit" karakteri ve "Aqua Flow" Flatline görünümünün bulunduğu ücretsiz bir paket de sunulacak.
Epic Games'in bu haftaki ücretsizleri, 8 Ağustos 18:00'dan 15 Ağustos'a kadar erişilebilir olacak. Eğer bu süre zarfında oyunları aldıysanız tamamen sizin olacaklar. Ancak bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacağını hatırlatalım. Ayrıca bugün akşam 18:00'a kadar kadar halihazırda mevcut olan LumbearJack sürümünü kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.