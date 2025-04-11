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    Anlık Bildirim

    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

    Epic Games Store, bu hafta üç yeni oyun hediye ediyor. Bu haftanın ücretsizi Arcadegeddon, Idle Champions of the Forgotten Realms ve River City Girls, 27 Mart'a kadar ücretsiz olacak... 
    Epic Games Store bu hafta üç yeni oyun hediye ediyor! Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları, Arcadegeddon, Idle Champions of the Forgotten Realms ve River City Girls geçtiğimiz saatlerde erişime açıldı. Bunlar arasından Arcadegeddon, sizi aksiyon ve nostalji dolu renkli bir dünyaya götüren dinamik bir çok oyunculu nişancı oyunu. Oyunda çeşitli biyomları ve mini oyunları keşfederken, sayısız türde düşman ve boss bulunuyor.

    Idle Champions of the Forgotten Realms ise, D&D çoklu evrenlerindeki karakterleri tek bir büyük macerada toplayan bir Dungeons & Dragons strateji yönetim oyunu. Son olarak River City Girls ise, River City'de geçen aksiyon odaklı bir hikaye oyunu. Bu kez hikayenin başında ise, Misako ve Kyoko bulunuyor.

    Her hafta olduğu gibi tüm ücretsiz oyunlar , Epic Games Store'da 10 Nisan'dan 17 Nisan'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 6 saat önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 2 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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