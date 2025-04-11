Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları, Arcadegeddon, Idle Champions of the Forgotten Realms ve River City Girls geçtiğimiz saatlerde erişime açıldı. Bunlar arasından Arcadegeddon, sizi aksiyon ve nostalji dolu renkli bir dünyaya götüren dinamik bir çok oyunculu nişancı oyunu. Oyunda çeşitli biyomları ve mini oyunları keşfederken, sayısız türde düşman ve boss bulunuyor.
Idle Champions of the Forgotten Realms ise, D&D çoklu evrenlerindeki karakterleri tek bir büyük macerada toplayan bir Dungeons & Dragons strateji yönetim oyunu. Son olarak River City Girls ise, River City'de geçen aksiyon odaklı bir hikaye oyunu. Bu kez hikayenin başında ise, Misako ve Kyoko bulunuyor.
Her hafta olduğu gibi tüm ücretsiz oyunlar , Epic Games Store'da 10 Nisan'dan 17 Nisan'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç
Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir