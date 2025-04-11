Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları, Arcadegeddon, Idle Champions of the Forgotten Realms ve River City Girls geçtiğimiz saatlerde erişime açıldı. Bunlar arasından Arcadegeddon, sizi aksiyon ve nostalji dolu renkli bir dünyaya götüren dinamik bir çok oyunculu nişancı oyunu. Oyunda çeşitli biyomları ve mini oyunları keşfederken, sayısız türde düşman ve boss bulunuyor.

Idle Champions of the Forgotten Realms ise, D&D çoklu evrenlerindeki karakterleri tek bir büyük macerada toplayan bir Dungeons & Dragons strateji yönetim oyunu. Son olarak River City Girls ise, River City'de geçen aksiyon odaklı bir hikaye oyunu. Bu kez hikayenin başında ise, Misako ve Kyoko bulunuyor.

Her hafta olduğu gibi tüm ücretsiz oyunlar , Epic Games Store'da 10 Nisan'dan 17 Nisan'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak.

Amazon Prime Gaming Nisan 2025 oyunları: Tam 23 oyun ücretsiz 6 gün önce eklendi

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games Store bu hafta üç yeni oyun hediye ediyor!