Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games Store’da dev indirimler başladı

    Epic Mega Sale başladı. Epic Games Store mağazasındaki büyük oyunlar büyük indirime girdi. İndirimin yanı sıra her 80 TL'lik alışverişte 60 TL indirim yapılıyor.
    52
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    20,5b
    8
    474
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Epic Games Store’da dev indirimler başladı
    Tam Boyutta Gör

    Epic Games Store bugün GTA V’i ücretsiz verdiği yetmez gibi büyük bir indirim başlatarak oyuncuların kalbinde taht kurmayı başardı.

    Epic Mega Sale isimli indirim dönemi boyunca küçük, büyük çok sayıda oyun indirime girdi. İndirimin yanı sıra tüm hesaplara 79 99 üzerinde geçerli 60 TL indirim kuponu tanımlandı. Kupon her alışverişte yenileniyor. Örneğin indirimle 88,77 TL’ye düşen Assasin’s Creed Odyssey’i kupon kullanarak 28,77 TL’ye satın alabilirsiniz.

    GTA V yoğunluğundan dolayı siteye erişim problemi yaşanıyor. Site açılmıyorsa üzülmeyin. İndirimler 11 Haziran'a kadar devam edecek. GTA V'i ise 21 Mayıs'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. 21 Mayıs'tan itibaren Epic Games büyük bir oyunu daha ücretsiz olarak verecek.

    Ayrıca Bkz. "Bomba patladı: GTA 5 ücretsiz oldu! Nasıl indirilir?"

    Epic Mega Sale indirime giren oyunlardan öne çıkanlar

    Witcher 3 – 22,50 TL

    Red Dead Redemption 2 – 239,20 TL

    Control – 49,50 TL

    The Division 2 – 44,55 TL

    İlginizi Çekebilir Avatar NBA 2K20 yüzde 95 indirimle 20 TL’ye düştü

    Far Cry New Daw – 79,60 TL

    Metro Exodus – 124,50 TL

    Assasin’s Creed Odyssey – 88,77 TL

    Assasin’s Creed  Origins – 67,25 TL

    Overcooked – 7 TL

    Surviving Mars – 17 TL

    Watch Dogs 2 – 80,70 TL

    Enter the Gungeon – 12 TL

    Rainbow Six Siege – 23,60 TL

    This War of Mine – 7,75 TL



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Conqueror26 (Fatih Fatih) 1 gün en beğenilen
    Helal olsun. Aylardır bedava oyun dağıtıyorlar. Steam ile aynı fiyata satsa bile burdan alırım artık oyunları.
    Yanıtla +93
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    B-2 Spirit 1 gün
    meğer steam oyun dünyasının intel'iymiş haberimiz yok 1 ay sonra dandik 10 liralık bir kupon için 1000 dereden su isteyecek her zaman yaptığı gibi

    yürü epic baba
    meğer steam oyun dünyasının intel'iymiş haberimiz yok 1 ay sonra dandik 10 liralık bir kupon için 1000 dereden su isteyecek her zaman yaptığı gibi yü...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +58
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    II. Ceki (Sir Ceki) 1 gün B-2 Spirit
    Epic games de AMD olmak istiyor sanırım :)
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    .PanxeR. (tayfun ilme) 1 gün
    Görseldeki oyunları satın almayın GTA dan sonra sırayla bedava olacaklar.

    Epic games PS5 için show yaptıktan sonra şimdi tekrar show yaptı.


    .
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Görseldeki oyunları satın almayın GTA dan sonra sırayla bedava olacaklar. Epic games PS5 için show yaptıktan sonra şimdi tekrar show yaptı.
    Devamını Gör
    4 Yanıt Yanıtla +51
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Class 1 gün .PanxeR.
    Haber verdiğiniz için teşekkürler hocam. İnşallah doğrudur bu civ 6'da verirse çok güzel olur.



    Arkadaşlar bu 60 tl lik kupon harcadıkça yenileniyor doğru mudur ?



    Örnek veriyorum 80 tl lik bir oyun alınca kuponla beraber 20 liraya geliyor sonra yine 60 tl lik kupon yükleniyor hesaba.

    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    kpln04 (volkan kaplan) 1 gün .PanxeR.
    Keşke sızmasaydı ya tüm heyecanı kaçtı
    Ne diye böyle liste yaparlar ki
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Oğuzhaan 1 gün .PanxeR.
    Civ 6 ne zamandır istiyordum iyi oldu, diğer oyunlarda genelde sevilen oyunlar tebrikler epic. Ancak şu "daha fazla ücretsiz oyun alamazsınız" olayından dolayı bir yerde engel çıkabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yanıt Yükle
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (228) Yorum Yaz Forumda Gör
    14 Avatar Avatar Avatar
    B.AYAR (B.AYAR ) 15 dk.
    dün gece kapttım,az önce açtım.%29 dan devam etti...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Cosmic Love (Mister Welch) 2 sa.
    Arkadaşlar dün gece Watch Dogs 2 alayım dedim Epic Games’te kredi kartı reddedildi dedi.

    Telefona da bankadan iki mesaj geldi Epic Games üyeliğiniz oluşturuldu diye ve kartınız internetten alışverişe kapalıdır ödemelerinizin gerçekleşmesi için açmanız gerekmektedir diye (halbuki açık daha önce yaptım)

    Bankanın uygulamasında da beklenen ödemeler kısmında Epic Games 0,00 tl görünüyor. Üyelik ücreti mi o 0,00 tl? Herkeste oluyor mu?

    Neden böyle oldu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    A.Doğukan 3 sa. yeni yorumcu
    Beyler Odysseyi aldım şimdi indiriyorum da bu internetde ki Türkçe yama çalışıyor mu oyunda deneyen var mı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Galayev (Fatih Doğru) 3 sa.
    Agacım peki 44 liralik biniyun + 50 liralik bi oyun sepete eklesek, 79 TL üstü indirime girer mi ?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Guaximo (Laçin Aslan) 3 sa. Galayev
    sepet mantığı yok hocam epic'de o yüzden imkansız bahsettiğiniz olay
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Cosmic Love (Mister Welch) 4 sa.
    Şu başka ülke üzerinden oyun alma olayını açıklayabilir misiniz nasıl oluyor ve ileride sorun olmuyor mu?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Guaximo (Laçin Aslan) 2 sa. Cosmic Love
    reddit.com/...

    Bunun gibi konularda tekrar aynı ülkeye dönmekte sorun yaşayan insanlar var.. Bence 30-40 tl indirim için değmez.. Bakmayın bizim foruma, 2TL indirim için rusça konuşmaya çalışan bile çıkabilir.. Oyunlar epic ve steamde Türkçe alındıkça, firmalarında ülkemizdeki ciroları arttıkça, türkçe destekli oyun sayısıda artacaktır.
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    r10semih (Semih Aktaş) 9 sa.
    Surdan bir oyun tavsiye edin de alalım reisler. Adamlardan o kadar çok ücretsiz oyun aldım ki artık parasıyla oyun almak istiyorum :D
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 10 sa.
    rusyada
    world war z goty 33 tl
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 10 sa.
    rusyada
    old world 24tl
    cyberpunk 127 tl
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Mar00N (Salih ) 9 sa. TheNewAtilla
    Rusya mı Ukrayna mı



    Edit: ikiside bahsettiğiniz fiyatta değil. Rusya daha ucuz 187 TL. Ön sipariş oyunlarında kupon kullanılmıyor.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daniel Faraday 10 sa.

    Beyler ukrayna hesabı açıp birkaç oyun alacağım daha sonra bölgeyi türkiye yapmasam, ileriki indirimler için bu hesaptan alım yapmak için, varmı deneyen ? yani türkiyeye çevirmesem girip oynayabiliyor muyum vpn siz ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 10 sa.
    venezuela'da jedi fallen order 5,59 usd

    bu arada swjdo alan var mı? origin falan sıkıntı çıkartıyor mu vpn olayına
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cem300 +169 ofee +151 deboern94 +140 EddyCue +129 kaand12@ +125 Aref6 +106 Feyzuli +99 XanthiN +89 Conqueror26 +89 .V. +86
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Sirkadyen 3. kez +332 2 ressi1 ilk kez +198 3 TITAN 4. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    8 Kişi Okuyor (2 Üye, 6 Misafir) 5 Masaüstü 3 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    20508 kez okundu.
    179 kişi, toplam 228 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    epic mega sale, epic store ve
    5 etiket daha indirim oyun epic kuponu sıcak fırsat Yazılım
    Facebook Sayfası254,5b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı287b
    Instagram Profili46,9b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Realme'nin yeni uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı ortaya çıktı 1 gün İş istasyonlarına en güçlü AMD çözümü: AMD Radeon Pro VII 1 gün Intel yeni vPro işlemcilerini duyurdu 1 gün Yerli koronavirüs ilacının üretildiği fabrika görüntülendi 1 gün Yeni araçlarda zorunlu olacak güvenlik sistemleri belirlendi 1 gün Çift Nvidia ekran kartlı Alienware Aurora R11 oyuncu kasası tanıtıldı 1 gün Sağlık Bakanlığı, 13 sektör için koronavirüs rehberi yayınladı 1 gün Realme Watch, 25 Mayıs'ta tanıtılabilir 1 gün Bilim insanları, 3D yazıcılarla büyük ebatta modelleri yazdırmanın bir yolunu buldu 1 gün İstanbul Film Festivali bu sene internetten düzenlenecek 1 gün SpaceX'in uzaya fırlatacağı astronotlar, tarihi uçuş öncesinde karantinaya alındı 1 gün Google Chrome artık sekmeleri gruplamaya izin veriyor 1 gün Intel, iki Çinli yarı iletken şirketine yatırım yaptığını duyurdu 1 gün 2si1 | Sende mi Xbox! Assassin's Creed Valhalla yeni nesilde 4K 30FPS çalışacak 1 gün Sony, State of Play etkinliği kapsamında 18 dakikalık Ghost of Tsushima oynanış videosu gösterecek 1 gün Ekrana gömülü parmak izi sensörü pazarı 2019'da 8 kat büyüdü 1 gün Elektrikli BYD Han, Avrupa'da Tesla Model 3'e rakip olacak 1 gün LG Stylo 6'nın tanıtım broşürü ortaya çıktı 1 gün Bugünkü vaka sayısı: 1635 (14 Mayıs) 1 gün Xiaomi, kredi kartını tanıttı: Kart sahipleri her ay ücretsiz bir akıllı cihaz alabilecek 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Epic Games Store’da dev indirimler başladı Sonraki Alienware m15 ve m17 modelleri de güncellendi 1 gün Dünyanın ilk akıllı müzik kutusu ile tanışın 1 gün Nvidia Ampere tanıtıldı: En kaslısı, en büyüğü 1 gün Bomba patladı: GTA 5 ücretsiz oldu! Nasıl indirilir? 1 gün Fortnite; PS5 ve Xbox Series X çıkış oyunu olacak 1 gün Alienware Area-51m oyuncu dizüstü AMD grafikleriyle güncellendi 1 gün Spotify 3 aylık premium hediyesini yeniden başlattı 1 gün Honda Gold Wing serisine Android Auto desteği geliyor 1 gün Boğaziçi Üniversitesi aşı için tarih verdi 2 gün Karşınızda Nvidia Tesla A100 grafik kartı 2 gün Koronavirüs salgınına rağmen CO2 emisyon değerleri, rekor seviyeye ulaştı 2 gün Donald Trump, Huawei yasağını 1 yıl daha uzattı 2 gün Xiaomi yeni bir kablosuz kulaklık çıkardı: Mi AirDots 2 SE 2 gün Epic Store sızdırdı: GTA 5 ücretsiz oluyor! 2 gün Makyajlı Kia Picanto, Güney Kore'de "Morning Urban" ismiyle tanıtıldı 2 gün Sony 2020’nin ilk çeyreğinde yarım milyondan az telefon sattı 2 gün Microsoft, geliştiriciler için Windows 10 Mayıs Güncellemesi'ni yayınladı 2 gün Türkiye'de en çok hangi uygulamalar kullanılıyor? İşte geçtiğimiz ayın en çok kullanılan 30 uygulaması 2 gün Xiaomi ve Redmi, uygun fiyatlı oyuncu monitörü çıkaracak 2 gün Twitter çalışanlarının artık hiçbir zaman ofise gitmesi gerekmiyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport'a Toyota GR Supra RZ '20 Modeli Ekleniyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Crash Bandicoot Mobil Oyunu Çıktı
    Bölüm Sonu Canavarı
    2500 TL APU SİSTEM HK
    DH Forum
    Yeni araçlarda zorunlu olacak güvenlik sistemleri belirlendi
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi