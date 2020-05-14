Epic Games Store’da dev indirimler başladı

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Epic Games Store bugün GTA V’i ücretsiz verdiği yetmez gibi büyük bir indirim başlatarak oyuncuların kalbinde taht kurmayı başardı.

Epic Mega Sale isimli indirim dönemi boyunca küçük, büyük çok sayıda oyun indirime girdi. İndirimin yanı sıra tüm hesaplara 79 99 üzerinde geçerli 60 TL indirim kuponu tanımlandı. Kupon her alışverişte yenileniyor. Örneğin indirimle 88,77 TL’ye düşen Assasin’s Creed Odyssey’i kupon kullanarak 28,77 TL’ye satın alabilirsiniz.

GTA V yoğunluğundan dolayı siteye erişim problemi yaşanıyor. Site açılmıyorsa üzülmeyin. İndirimler 11 Haziran'a kadar devam edecek. GTA V'i ise 21 Mayıs'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. 21 Mayıs'tan itibaren Epic Games büyük bir oyunu daha ücretsiz olarak verecek.

Ayrıca Bkz. "Bomba patladı: GTA 5 ücretsiz oldu! Nasıl indirilir?"

Epic Mega Sale indirime giren oyunlardan öne çıkanlar

Witcher 3 – 22,50 TL

Red Dead Redemption 2 – 239,20 TL

Control – 49,50 TL

The Division 2 – 44,55 TL

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Far Cry New Daw – 79,60 TL

Metro Exodus – 124,50 TL

Assasin’s Creed Odyssey – 88,77 TL

Assasin’s Creed Origins – 67,25 TL

Overcooked – 7 TL

Surviving Mars – 17 TL

Watch Dogs 2 – 80,70 TL

Enter the Gungeon – 12 TL

Rainbow Six Siege – 23,60 TL

This War of Mine – 7,75 TL

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