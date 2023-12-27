Epic Games Store'un 7. gizemli oyunu erişime açıldı

Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, yıl sonuna özel ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için bu yılki gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunuluyor. İşte Epic Games Store'da bugünün ücretsizi.

Epic Games'te bugünün ücretsizi: Human Resource Machine

Epic Games Store'un bugünün ücretsiz oyunu Tomorrow Corporation tarafından geliştirilen bulmaca oyunu Human Resource Machine. Bu indie yapımda, oyuncular bulmacaları çözmek için küçük ofis çalışanları programlıyor ve makinelere karşı yolculuğa çıkıyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 27 Aralık 2023 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Hemen aşağıdan oyuna ulaşabilirsiniz.

Human Resource Machine

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games Store'da günün ücretsizi: Erişime açıldı