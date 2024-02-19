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    Epic Games Store'un 2023 verileri açıklandı: Ücretsiz oyunlar 586 milyonu aştı

    Steam'in ardından oyuncuların en büyük kalesi Epic Games Store'un 2023 yılı verileri açıklandı. Geçtiğimiz yıl 586 milyondan fazla oyun ücretsiz oyun dağıtıldı. İşte detaylar...
    Epic Games Store'un 2023 verileri açıklandı! İşte rakamlar Tam Boyutta Gör
    Her hafta sunduğu ücretsiz oyunlar ile özellikle ülkemizde ilgi odağı haline gelen Epic Games Store, 2023 yılı verilerini paylaştı. Peki Epic Games Store 2023 yılını nasıl geçirdi? Gelin toplam oyuncu sayısı, platform gelirleri ve ücretsiz oyunlar da dahil olmak üzere rakamlara göz atalım...

    Epic Games Store'un 2023 verileri açıklandı

    Yeni rapora göre Epic Games Store'un toplam kullanıcı sayısı 2023 yılında 270 milyonu geride bıraktı. Ayrıca platformlar arası hesap sayısı 804 milyona ulaşırken, aktif kullanıcı sayısı da yüzde 10 artışla 75 milyona yükseldi. En büyük rakibi Steam ise, aylık 132 milyon (Aralık 2023) aktif kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.

    Epic Games Store'un 2023 verileri açıklandı! İşte rakamlar Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Epic Games Store artık 2.900’den fazla oyuna sahip ve bu da sunulan oyun sayısının 2022’den bu yana yüzde 88 arttığı anlamına geliyor. Oyuncular ise, 2023 yılında 3. taraf uygulamalara 310 milyon dolar harcama yaptı. Bu, bir önceki yıla kıyasla yüzde 13 daha düşük. Yıl boyunca yapılan toplam harcamalar ise, (+%16)  950 milyon doları aştı.

    Bunun dışında Epic Games Store, 2023 yılında sunulan 86 ücretsiz oyunun 580 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını söylüyor. Bu oyunların toplam değeri ise 2.000 doların üzerinde. Toplam harcama ve etkileşimlere göre 2023 yılının en popüler oyunları ise şu şekilde sıralandı:

    Efsanevi

    • Fifa 2023
    • Read Dead Redemption 2
    • Alan Wake 2
    • The Lord of The Rings: Return To Moria
    • Hogwarts Legacy

    Mitik

    • Genshin Impact
    • Rocket League
    • Dead Island 2
    • Grand Theft Auto V
    • Fortnite Battle Royale

    Destansı

    • Star Wats Jedi Survivor
    • FC 24
    • Cyberpunk 2077 
    • Star Rail
    • Assasin's Creed Mirage
    • Dying Light Enhanced Edition
    • Fall Guys
    • Rainbow Six Siege
    • Dead By Daylight
    • Destiny 2
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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