Epic Games Store'un 2023 verileri açıklandı: Ücretsiz oyunlar 586 milyonu aştı

Tam Boyutta Gör Her hafta sunduğu ücretsiz oyunlar ile özellikle ülkemizde ilgi odağı haline gelen Epic Games Store, 2023 yılı verilerini paylaştı. Peki Epic Games Store 2023 yılını nasıl geçirdi? Gelin toplam oyuncu sayısı, platform gelirleri ve ücretsiz oyunlar da dahil olmak üzere rakamlara göz atalım...

Epic Games Store'un 2023 verileri açıklandı

Yeni rapora göre Epic Games Store'un toplam kullanıcı sayısı 2023 yılında 270 milyonu geride bıraktı. Ayrıca platformlar arası hesap sayısı 804 milyona ulaşırken, aktif kullanıcı sayısı da yüzde 10 artışla 75 milyona yükseldi. En büyük rakibi Steam ise, aylık 132 milyon (Aralık 2023) aktif kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.

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Tam Boyutta Gör Ayrıca Epic Games Store artık 2.900’den fazla oyuna sahip ve bu da sunulan oyun sayısının 2022’den bu yana yüzde 88 arttığı anlamına geliyor. Oyuncular ise, 2023 yılında 3. taraf uygulamalara 310 milyon dolar harcama yaptı. Bu, bir önceki yıla kıyasla yüzde 13 daha düşük. Yıl boyunca yapılan toplam harcamalar ise, (+%16) 950 milyon doları aştı.

Bunun dışında Epic Games Store, 2023 yılında sunulan 86 ücretsiz oyunun 580 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını söylüyor. Bu oyunların toplam değeri ise 2.000 doların üzerinde. Toplam harcama ve etkileşimlere göre 2023 yılının en popüler oyunları ise şu şekilde sıralandı:

Efsanevi

Fifa 2023

Read Dead Redemption 2

Alan Wake 2

The Lord of The Rings: Return To Moria

Hogwarts Legacy

Mitik

Genshin Impact

Rocket League

Dead Island 2

Grand Theft Auto V

Fortnite Battle Royale

Destansı

Star Wats Jedi Survivor

FC 24

Cyberpunk 2077

Star Rail

Assasin's Creed Mirage

Dying Light Enhanced Edition

Fall Guys

Rainbow Six Siege

Dead By Daylight

Destiny 2

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Epic Games Store'un 2023 verileri açıklandı! İşte rakamlar