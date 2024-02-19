Epic Games Store'un 2023 verileri açıklandı: Ücretsiz oyunlar 586 milyonu aştı

Epic Games Store'un 2023 verileri açıklandı
Yeni rapora göre Epic Games Store'un toplam kullanıcı sayısı 2023 yılında 270 milyonu geride bıraktı. Ayrıca platformlar arası hesap sayısı 804 milyona ulaşırken, aktif kullanıcı sayısı da yüzde 10 artışla 75 milyona yükseldi. En büyük rakibi Steam ise, aylık 132 milyon (Aralık 2023) aktif kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.
Bunun dışında Epic Games Store, 2023 yılında sunulan 86 ücretsiz oyunun 580 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını söylüyor. Bu oyunların toplam değeri ise 2.000 doların üzerinde. Toplam harcama ve etkileşimlere göre 2023 yılının en popüler oyunları ise şu şekilde sıralandı:
Efsanevi
- Fifa 2023
- Read Dead Redemption 2
- Alan Wake 2
- The Lord of The Rings: Return To Moria
- Hogwarts Legacy
Mitik
- Genshin Impact
- Rocket League
- Dead Island 2
- Grand Theft Auto V
- Fortnite Battle Royale
Destansı
- Star Wats Jedi Survivor
- FC 24
- Cyberpunk 2077
- Star Rail
- Assasin's Creed Mirage
- Dying Light Enhanced Edition
- Fall Guys
- Rainbow Six Siege
- Dead By Daylight
- Destiny 2
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.