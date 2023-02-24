Tam Boyutta Gör Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

Resmi! Yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri geliyor 4 sa. önce eklendi

150 TL'lik Oyun Ücretsiz

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye simülasyon türündeki Duskers. Oyunun Epic Games'teki değeri ise 150 TL. Hediyeyi 2 Mart 2023 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

Duskers

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise strateji türündeki Rise of Industry​​​​​​​. Onları da 2 Mart'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'te 150 TL'lik oyun ücretsiz oldu