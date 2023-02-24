Epic Games'te 150 TL'lik oyun ücretsiz oldu

150 TL'lik Oyun Ücretsiz
Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye simülasyon türündeki Duskers. Oyunun Epic Games'teki değeri ise 150 TL. Hediyeyi 2 Mart 2023 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.
Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise strateji türündeki Rise of Industry. Onları da 2 Mart'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.