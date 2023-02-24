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    Anlık Bildirim

    Epic Games'te 150 TL'lik oyun ücretsiz oldu

    Epic Games her hafta verdiği ücretsiz oyunlara devam ediyor. Bu hafta Epic Games'te 150 TL değerindeki simülasyon oyunu Duskers ücretsiz oldu.                    
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    Epic Games'te 150 TL'lik oyun ücretsiz oldu Tam Boyutta Gör
    Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

    150 TL'lik Oyun Ücretsiz

    Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye simülasyon türündeki Duskers. Oyunun Epic Games'teki değeri ise 150 TL. Hediyeyi 2 Mart 2023 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz. 

    Duskers

    Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise strateji türündeki Rise of Industry​​​​​​​. Onları da 2 Mart'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 2 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 3 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 3 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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