Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları belli oldu

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Neko Ghost, Jump! ve Cat Quest
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Neko Ghost, Jump! ve Cat Quest oldu. Bunlar arasından Neko Ghost, Paper Mario'yu andıran bir platform oyunu. 2D ve 3D perspektifler arasında geçiş yapılmasına olanak tanıyan yapımda, hızlı bir biçimde engelleri aşmaya çalışıyorsunuz.
Öte yandan Gentlebros tarafından geliştirilen Cat Quest, Aksiyon-Macera türünde bir RPG oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Diğer birçok ARPG'de olduğu gibi büyük ölçüde teçhizat tabanlı ilerlemeye bağlı oyun OpenCritic'te ortalama 76 puana sahip. Her hafta olduğu gibi Neko Ghost, Jump! ve Cat Quest, Epic Games Store'da 27 Mart'tan 3 Nisan'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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