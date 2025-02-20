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    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

    Epic Games Store, bu hafta yeni bir oyun hediye ediyor. Bu haftanın ücretsizi Garden Story ve World War Z: Aftermath, 20 Şubat'tan 27 Şubat'a kadar ücretsiz olacak...
    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

    Epic Games'te haftanın ücretsizi: Garden Story ve World War Z: Aftermath

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Garden Story ve World War Z: Aftermath geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Bunlar arasından Aftermath, Saber Interactive tarafından 2019'da yayınlanan World War Z'nin geliştirilmiş bir sürümü. Çok oyunculu FPS oyununda ekibinizle birlikte dünyanın dört bir yanındaki yerlerde zombi ordularıyla birlikte savaşıyorsunuz.

    Garden Story ise, aksiyon RPG temalı bir yapım. Oyundaki göreviniz, canlı bir adayı keşfederek, sakinlerine ilham vererek ve Rot adlı sinsi bir tehdit ile savaşarak parçalanmış bir topluluğu bir araya getirmek. Son olarak Garden Story ve World War Z: Aftermath, 20 Şubat'tan 27 Şubat'a kadar ücretsiz olacak.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Kaynakça https://store.epicgames.com/tr/p/garden-story https://store.epicgames.com/tr/p/world-war-z
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