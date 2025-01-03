Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Epic Games'in 16. ve son ücretsiz oyunu belli oldu: 2-9 Ocak

    Epic Games Store yılbaşına özel düzenlediği ücretsiz oyun fırsatları dün itibarıyla sona erdi. Peki etkinliğin 16. ve son gizemli oyunu ne oldu?. İşte bugünün ücretsizi...
    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu belli oldu! 2-9 Ocak Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store'un, yılbaşı dönemine özel ve rakibi Steam'e karşı sunduğu ücretsiz oyun fırsatları dün itibarıyla sona erdi.  Bu kapsamda 3 Ocak akşamına kadar her gün yeni bir ücretsiz oyun erişime açılmış oldu. Peki etkinliğin bu haftaki son gizemli oyunu ne oldu? İşte Epic Games'in 2-9 Ocak hediyesi.

    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu: Hell Let Loose

    Epic Games mağazasında bugünün ücretsiz oyunu Hell Let Loose oldu. Team17’nin geliştirip 2021 yılında piyasaya sürdüğü Hell Let Loose, 2. Dünya Savaşı konulu hardcore bir birinci şahıs nişancı oyunu. Oyunda ikisi 50'ye 50, üçüncüsü ise 25'e 25 olmak üzere birden fazla oyun modu bulunuyor. Ayrıca piyadeler, tanklar, topçular, dinamik olarak değişen bir cephe hattı ile gerçekçi ve taktiksel bir oynanış sunuyor.

    Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 9 Ocak 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Epic Games'in geçtiğimiz günlerde verdiği oyunlar ise şu şekilde:

    Hell Let Loose

    • The Lord of The Rings Return to Moria - 13-19 Aralık
    • Vampire Survivors - 19-20 Aralık
    • Astrea: Six-Sided Oracles - 20-21 Aralık
    • TerraTech - 21-22 Aralık
    • Wizard of Legend - 22-23 Aralık
    • Dark and Darker - Legendary Status - 23-24 Aralık
    • Dredge - 24-25 Aralık
    • Control - 25-26 Aralık
    • Ghostrunner 2 - 26-27 Aralık
    • HOT WHEELS UNLEASHED 27-28 Aralık
    • KILL KNIGHT - 28-29 Aralık
    • Orcs Must Die! 3 - 29-30 Aralık
    • [REDACTED] 30-31 Aralık
    • SIFU 31 Aralık- 1-2 Ocak
    • Kingdom Come: Deliverance 2-3 Ocak
    • Hell Let Loose 2-9 Ocak
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ 2 gökyüzü ile buluştu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fluence kapı kilidi resetleme b ehliyet 125 cc eğitimi ücreti kondisyon bisikleti kalori ikea çalışan maaşları 2024 mobilya dükkan isimleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Fe
    Samsung Galaxy S24 Fe
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A7 V15.1.2
    Monster Abra A7 V15.1.2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız