Epic Games'in 16. ve son ücretsiz oyunu belli oldu: 2-9 Ocak

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Tam Boyutta Gör Epic Games Store'un, yılbaşı dönemine özel ve rakibi Steam'e karşı sunduğu ücretsiz oyun fırsatları dün itibarıyla sona erdi. Bu kapsamda 3 Ocak akşamına kadar her gün yeni bir ücretsiz oyun erişime açılmış oldu. Peki etkinliğin bu haftaki son gizemli oyunu ne oldu? İşte Epic Games'in 2-9 Ocak hediyesi.

Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu: Hell Let Loose

Epic Games mağazasında bugünün ücretsiz oyunu Hell Let Loose oldu. Team17’nin geliştirip 2021 yılında piyasaya sürdüğü Hell Let Loose, 2. Dünya Savaşı konulu hardcore bir birinci şahıs nişancı oyunu. Oyunda ikisi 50'ye 50, üçüncüsü ise 25'e 25 olmak üzere birden fazla oyun modu bulunuyor. Ayrıca piyadeler, tanklar, topçular, dinamik olarak değişen bir cephe hattı ile gerçekçi ve taktiksel bir oynanış sunuyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 9 Ocak 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Epic Games'in geçtiğimiz günlerde verdiği oyunlar ise şu şekilde:

Hell Let Loose

The Lord of The Rings Return to Moria - 13-19 Aralık

Vampire Survivors - 19-20 Aralık

Astrea: Six-Sided Oracles - 20-21 Aralık

TerraTech - 21-22 Aralık

Wizard of Legend - 22-23 Aralık

Dark and Darker - Legendary Status - 23-24 Aralık

Dredge - 24-25 Aralık

Control - 25-26 Aralık

Ghostrunner 2 - 26-27 Aralık

HOT WHEELS UNLEASHED 27-28 Aralık

KILL KNIGHT - 28-29 Aralık

Orcs Must Die! 3 - 29-30 Aralık

[REDACTED] 30-31 Aralık

SIFU 31 Aralık- 1-2 Ocak

Kingdom Come: Deliverance 2-3 Ocak

Hell Let Loose 2-9 Ocak

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Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu belli oldu! 2-9 Ocak