Epic Games'in 16. ve son ücretsiz oyunu belli oldu: 2-9 Ocak

Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu: Hell Let Loose
Epic Games mağazasında bugünün ücretsiz oyunu Hell Let Loose oldu. Team17’nin geliştirip 2021 yılında piyasaya sürdüğü Hell Let Loose, 2. Dünya Savaşı konulu hardcore bir birinci şahıs nişancı oyunu. Oyunda ikisi 50'ye 50, üçüncüsü ise 25'e 25 olmak üzere birden fazla oyun modu bulunuyor. Ayrıca piyadeler, tanklar, topçular, dinamik olarak değişen bir cephe hattı ile gerçekçi ve taktiksel bir oynanış sunuyor.
Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 9 Ocak 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Epic Games'in geçtiğimiz günlerde verdiği oyunlar ise şu şekilde:
- The Lord of The Rings Return to Moria - 13-19 Aralık
- Vampire Survivors - 19-20 Aralık
- Astrea: Six-Sided Oracles - 20-21 Aralık
- TerraTech - 21-22 Aralık
- Wizard of Legend - 22-23 Aralık
- Dark and Darker - Legendary Status - 23-24 Aralık
- Dredge - 24-25 Aralık
- Control - 25-26 Aralık
- Ghostrunner 2 - 26-27 Aralık
- HOT WHEELS UNLEASHED 27-28 Aralık
- KILL KNIGHT - 28-29 Aralık
- Orcs Must Die! 3 - 29-30 Aralık
- [REDACTED] 30-31 Aralık
- SIFU 31 Aralık- 1-2 Ocak
- Kingdom Come: Deliverance 2-3 Ocak
- Hell Let Loose 2-9 Ocak
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: