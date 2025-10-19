Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Fear the Spotlightolacak. Fear the Spotlight, Vivian ve Amy adlı iki gencin liseye gizlice girip korkunç bir şekilde ters giden bir ruh çağırma seansını konu alan retro tarzı bir üçüncü şahıs hayatta kalma korku oyunu. Ayrıca keşif, bulmaca çözme öğreleri de içeriyor.
Fear the Spotlight, 21 Ekim'den 28 Ekim'e kadar kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Amnesia: The Bunker ve Samorost 3'ü kütüphanenize eklemeyi unutmayın.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi
Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.