Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Tam Boyutta Gör Steam'e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Fear the Spotlightolacak. Fear the Spotlight, Vivian ve Amy adlı iki gencin liseye gizlice girip korkunç bir şekilde ters giden bir ruh çağırma seansını konu alan retro tarzı bir üçüncü şahıs hayatta kalma korku oyunu. Ayrıca keşif, bulmaca çözme öğreleri de içeriyor.

Fear the Spotlight

Fear the Spotlight, 21 Ekim'den 28 Ekim'e kadar kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Amnesia: The Bunker ve Samorost 3'ü kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

