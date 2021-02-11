Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games'te büyük indirim başladı: %75'e varan fırsatlar!

    Ubisoft, Xbox ve PlayStation derken şimdi de Epic Games'ten yeni bir indirim geldi. Geçtiğimiz günlerde duyurulan Epic Games indiriminde yüzde 75'e varan birçok indirim bulunuyor.
    11 Şubat 2021, 19:07 (Güncellendi, 6 gün)
    4,2b
    1
    6
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Epic Games'te büyük indirim başladı: %75'e varan fırsatlar!
    Tam Boyutta Gör

    Ubisoft, Xbox ve PlayStation'ın ardıdan Epic Games'in geçtiğimiz hafta duyurduğu indirimler de başladı. %10 ve %75 arasında birçok oyun indirime girmiş durumda. 

    Ayrıca Bkz. "Xbox oyunlarında indirimler başladı: %60 oranında fırsatlar"

    Birçok oyunun indirime girdiğini görüyoruz. Epic Games'in yeni indirimleri 25 Şubat'a kadar devam edecek. Tüm indirimlerin bulunduğu sayfayı burada bulabilirsiniz. Öne çıkan oyunları da aşağıda bulabilrsiniz.

    Ayrıca bugün, yani 11 Şubat'ta Türkiye saati ile 22.00'da Epic Games canlı yayını olacak. Etkinlikte yeni oyun duyuruları ve oyun videoları yayınlanacağı açıklandı. Canlı yayını 22.00'da buradan izleyebilirsiniz.

    Öne Çıkan İndirimler



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Witcheri bir de epicden mi alsam
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K koçari (ali burak) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    %10-20yi indirimden saymıyorum. Ashen 24 tl fena değil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Sp!deR (M ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kupon yoksa ben de yokum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Snowrunner kupon ile 36 tl idi şimdi indirimli 96 tl😃
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Y yuhaser (yusuf filik) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Epic games de salak yaw. İnsanlar kuponla 180 küsüre almadıkları cyberpunk ı 224 TL ye neden alsın. Almayan yada alamayan insanları bir şekilde ikna etmelisin. Bu keriz avından başka bir şey değil.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Saka maka witcher 3 sigaradan ucuz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Elektrikli lüks sedan Lucid Air bu yıl Avrupa'ya gelecek 5 gün NZXT Kasalar ve Aksesuarlar Türkiye’de! 5 gün Disney Plus, 4 yıllık abone hedefine sadece 14 ayda ulaştı 5 gün SONY FX3 8K Kamera Sızdırıldı/Kameralar Üstüne Sohbet Videosu 6 gün Humble Bundle'da %90'a varan indirimler başladı: Mafia Trilogy %75 indirimde! 6 gün Haftalık Mobil Oyun Önerisi 11: hocus 2 6 gün Oxford Üniversitesi araştırmacılarına göre “dijital detoks”, kişisel sağlığa olumlu katkı yapmıyor 6 gün Bu yıl çıkacak olan Call of Duty'nin geliştirici stüdyosu belli olmuş olabilir 6 gün Analiz firması: PS5 ve Xbox Series X|S satış rakamları önceki nesilden yüksek değil 6 gün Samsung Galaxy Tab S8 Enterprise Edition şirketin destek sayfasında ortaya çıktı 6 gün AMD StoreMI’yi Ryzen Threadripper Pro işlemci desteğiyle ve yeni özellikle güncellendi 6 gün Kingdom Hearts serisi Epic Games'e özel olarak PC'ye geliyor; Türkiye fiyatı belli oldu 6 gün RTX 3060 MSRP’nin 2 katından fazlasından listelendi 6 gün Mini LED ekranlı yeni iPad Pro önümüzdeki ay tanıtılabilir 6 gün PS5 özel oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu 6 gün Büyük Steam İndirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler 6 gün True Detective 4. sezonu ile ekranlara dönüyor 6 gün GTX 1050 Ti küllerinden doğuyor 6 gün Mastercard yakın zamanda kripto ödeme kabul etmeye başlayacak 6 gün Xiaomi önümüzdeki hafta iki yeni ses ürünü tanıtacak 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Epic Games'te büyük indirim başladı: %75'e varan fırsatlar! Sonraki Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 6 gün Akıllı telefonlara DSLR özellikleri kazandıran Alice aksesuarı ile tanışın 6 gün Twitter ödemelerini Bitcoin ile yapabilir 6 gün Clubhouse’a ikinci rakip Facebook’tan geliyor 6 gün Google'ın masaüstü arama sayfasına karanlık mod geliyor 6 gün Sony, Spider-Man'in düşmanını canlandırması için Keanu Reeves'e rol teklif etti 6 gün Yeni nesil Skoda Fabia'dan ilk ipucu görseli geldi 6 gün CD Projekt'in uğradığı siber saldırı sonrasında oyunlarının kaynak kodları açık arttırmaya sunuldu 6 gün SpaceX, NASA’dan bir kontrat daha kaptı! 6 gün TOGG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında anlaşma imzalandı 6 gün BİM, A101, Migros gibi marketlerde elektronik ürünler satılamayacak 6 gün Honda Civic Sedan ve HR-V modellerinde şubat ayına özel fırsatlar 6 gün Yeni Game of Thrones dizisinin çekim tarihleri belli oldu 6 gün The Mandalorian oyuncusu Gina Carano, Cumhuriyetçilerle ilgili yaptığı paylaşım yüzünden diziden kovuldu 6 gün Redmi Note 10 serisinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu 6 gün Şehir bazında 7 günlük vaka sayıları açıklanacak 6 gün The Walking Dead'in final sezonu için çekimler başladı 6 gün Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesi alacak akıllı telefonların listesini genişletti 6 gün Sony, PS5 kontrolcüsü için gelen şikayetler yüzünden davalık olabilir 6 gün 4.75 GHz’e ulaşabilen Ryzen 7 5750G ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız