Epic Games'te büyük indirim başladı: %75'e varan fırsatlar!

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Ubisoft, Xbox ve PlayStation'ın ardıdan Epic Games'in geçtiğimiz hafta duyurduğu indirimler de başladı. %10 ve %75 arasında birçok oyun indirime girmiş durumda.

Ayrıca Bkz. "Xbox oyunlarında indirimler başladı: %60 oranında fırsatlar"

Birçok oyunun indirime girdiğini görüyoruz. Epic Games'in yeni indirimleri 25 Şubat'a kadar devam edecek. Tüm indirimlerin bulunduğu sayfayı burada bulabilirsiniz. Öne çıkan oyunları da aşağıda bulabilrsiniz.

Ayrıca bugün, yani 11 Şubat'ta Türkiye saati ile 22.00'da Epic Games canlı yayını olacak. Etkinlikte yeni oyun duyuruları ve oyun videoları yayınlanacağı açıklandı. Canlı yayını 22.00'da buradan izleyebilirsiniz.

Öne Çıkan İndirimler

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