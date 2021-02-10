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    Xbox oyunlarında indirimler başladı: %60 oranında fırsatlar

    Xbox'ın dijital mağazası üzerinden yeni bir indirim başladı. Yüzde 60'a kadar tasarruf edebileceğiniz indirimlerde onlarca oyun, indirime girmiş durumda.
    10 Şubat 2021, 21:07 (1 hf.)
    3,5b
    1
    2
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Xbox oyunlarında indirimler başladı: %60 oranında fırsatlar
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    Ubisoft ve PlayStation'ın ardından Xbox tarafında da yeni indirimler başladı. Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi başlığı altında başlayan indirimlerde %60'a kadar varan fırsatlar mevcut.

    Ayrıca Bkz. "PlayStation Store'da yeni indirimler başladı: %86'ya varan fırsatlar!"

    İndirimlere baktığımızda son dönemde çıkan birçok oyunun indirime girdiğini görebiliyoruz. İndirimler 15 Şubat'a kadar devam edecek. Bazı oyunların indirim süresi daha uzun, bu yüzden kontrol etmeyi unutmayın. Tüm indirimlerin bulunduğu sayfayı burada bulabilirsiniz. Öne çıkan oyunları da aşağıda bulabilirsiniz. 

    Öne Çıkan İndirimler



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    S SakuraiTomoki (Gökhan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Abi hiç durmadım Red Dead Redemption 1'i aldım 21.45 TL oynamamıştım daha önce indirimlerden bir tek bu işe yaradı iyi oldu :)
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    Yürüyen Hoparlör 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne indirim ama !
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