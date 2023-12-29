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    Anlık Bildirim

    Epic Games'te günün ücretsiz oyunu belli oldu: 29 Aralık

    Epic Games, yılbaşı etkinliği kapsamında her gün yeni bir ücretsiz oyun dağıtmaya etmeye devam ediyor. 29 Aralık'ta sunulacak ücretsiz oyun ise erişime açıldı. İşte bugünün ücretsizi.
    Epic Games'te günün ücretsiz oyunu belli oldu: 29 Aralık Tam Boyutta Gör
    Epic Games, bildiğiniz gibi 21 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar her gün bir ücretsiz oyun hediye ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda ise kullanıcılara sunulacak sıradaki gizemli oyun belli oldu. Snakebird Complete, 30 Aralık 19:00'a kadar Epic Games'te ücretsiz.

    Epic Games ücretsiz oyunu (29 Aralık)

    Snakebird Complete için tek kişilik bir macera-bulmaca oyunu diyebiliriz. Geliştiriciliğini Noumenon Games'in yaptığı bağımsız yapımda, birbirinden zorlu 120'den fazla bölüm yer alıyor. Oyunun Epic Games fiyatı ise 115,00 TL.

    Daha önce de belirttiğimiz gibi Epic Games tarafından dağıtılan ücretsiz oyunları 24 saat boyunca alma hakkınız bulunuyor. Yani oyunu yarın saat 19.00’a kadar hiçbir ücret ödemeden Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca kalıcı olduğunu da hatırlatalım. Bugünün ücretsiz oyununa ise hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Snakebird Complete

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Epic Games'in daha önceki ücretsiz oyunları:

    • 13-20 Aralık - Destiny 2: Legacy Collection
    • 20 Aralık - DNF Duel
    • 21 Aralık - Melvol Ide
    • 22 Aralık - Art of Rally
    • 23 Aralık - Fallout 3
    • 24 Aralık - Ghostwire: Tokyo
    • 25 Aralık - The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition
    • 26 Aralık - Human Resource Machine
    • 27 Aralık - Cursed to Golf
    • 28 Aralık - Cat Quest
    • 29 Aralık - Snakebird Complete
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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