Tam Boyutta Gör Epic Games, bildiğiniz gibi 21 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar her gün bir ücretsiz oyun hediye ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda ise kullanıcılara sunulacak sıradaki gizemli oyun belli oldu. Snakebird Complete, 30 Aralık 19:00'a kadar Epic Games'te ücretsiz.

Epic Games ücretsiz oyunu (29 Aralık)

Snakebird Complete için tek kişilik bir macera-bulmaca oyunu diyebiliriz. Geliştiriciliğini Noumenon Games'in yaptığı bağımsız yapımda, birbirinden zorlu 120'den fazla bölüm yer alıyor. Oyunun Epic Games fiyatı ise 115,00 TL.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Epic Games tarafından dağıtılan ücretsiz oyunları 24 saat boyunca alma hakkınız bulunuyor. Yani oyunu yarın saat 19.00’a kadar hiçbir ücret ödemeden Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca kalıcı olduğunu da hatırlatalım. Bugünün ücretsiz oyununa ise hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Snakebird Complete

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in daha önceki ücretsiz oyunları:

13-20 Aralık - Destiny 2: Legacy Collection

20 Aralık - DNF Duel

21 Aralık - Melvol Ide

22 Aralık - Art of Rally

23 Aralık - Fallout 3

24 Aralık - Ghostwire: Tokyo

25 Aralık - The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

26 Aralık - Human Resource Machine

27 Aralık - Cursed to Golf

28 Aralık - Cat Quest

29 Aralık - Snakebird Complete

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Epic Games'te günün ücretsiz oyunu belli oldu: 29 Aralık