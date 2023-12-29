Epic Games'te günün ücretsiz oyunu belli oldu: 29 Aralık

Epic Games ücretsiz oyunu (29 Aralık)
Snakebird Complete için tek kişilik bir macera-bulmaca oyunu diyebiliriz. Geliştiriciliğini Noumenon Games'in yaptığı bağımsız yapımda, birbirinden zorlu 120'den fazla bölüm yer alıyor. Oyunun Epic Games fiyatı ise 115,00 TL.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Epic Games tarafından dağıtılan ücretsiz oyunları 24 saat boyunca alma hakkınız bulunuyor. Yani oyunu yarın saat 19.00’a kadar hiçbir ücret ödemeden Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca kalıcı olduğunu da hatırlatalım. Bugünün ücretsiz oyununa ise hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
Epic Games'in daha önceki ücretsiz oyunları:
- 13-20 Aralık - Destiny 2: Legacy Collection
- 20 Aralık - DNF Duel
- 21 Aralık - Melvol Ide
- 22 Aralık - Art of Rally
- 23 Aralık - Fallout 3
- 24 Aralık - Ghostwire: Tokyo
- 25 Aralık - The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition
- 26 Aralık - Human Resource Machine
- 27 Aralık - Cursed to Golf
- 28 Aralık - Cat Quest
- 29 Aralık - Snakebird Complete
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.