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Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı ve haftaya sunulacak ücretsiz oyunlar da belli oldu.

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Fallout Classic Collection ve arcade yapılı Amerikan Futbolu oyunu. Wild Card Football, geçtiğimiz dakikarda erişime açıldı. Fallout Classic Collection için serinin hayranlarının kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Keza koleksiyon sürümü, Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics: Brotherhood of Steel'i içeriyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Fallout Classic Collection ve Wild Card Football, 5 Eylül Türkiye saati ile 18:00'a kadar Epic Games Store'da ücretsiz olacak. Dolayısıyla eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

29 Ağustos - 5 Eylül

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Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı