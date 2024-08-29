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    Anlık Bildirim

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

    Epic Games Store, bu hafta iki ücretsiz oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsizi Fallout Classic Collection ve Wild Card Football, 5 Eylül'e kadar Epic Games Store'da bedava olacak.
    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı ve haftaya sunulacak ücretsiz oyunlar da belli oldu.

    Epic Games'te haftanın ücretsizi: Fallout Classic Collection ve Wild Card Football

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Fallout Classic Collection ve arcade yapılı Amerikan Futbolu oyunu. Wild Card Football, geçtiğimiz dakikarda erişime açıldı. Fallout Classic Collection için serinin hayranlarının kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Keza koleksiyon sürümü, Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics: Brotherhood of Steel'i içeriyor.

    Daha önce de belirttiğimiz gibi Fallout Classic Collection ve Wild Card Football, 5 Eylül Türkiye saati ile 18:00'a kadar Epic Games Store'da ücretsiz olacak. Dolayısıyla eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

    29 Ağustos - 5 Eylül

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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