Prime Gaming Mayıs oyunları için son şans: 9 oyun ücretsiz

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların bu ayki listesi her zaman olduğu gibi geniş. Kaçıranlar için Sadece 39 TL gibi bir ücrete gelen Prime aboneliği birçok avantajı içerisinde barındırıyor. Bunlardan birisi de Prime Gaming. İşte Prime Gaming Mayıs hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Mayıs 2024 oyunları

Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Chivalry 2 ve Fallout 76 başta olmak üzere 12 farklı yapım bulunuyordu.

Prime Gaming'in Mayıs ayı listesinde ise, Tomb Raider Game of the Year Edition, Electrician Simulator, Nine Witches: Family Disruption, Fallout 3: Game of the Year Edition, Dark City: International Intrigue, The Forgotten City, 100 Doors Games: Escape from School, Spirits of Mystery: Whisper of the Past dahil 9 yeni oyun yer alıyor.

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz

2 Mayıs:

LEGO® STAR WARS III: The Clone Wars™ [GOG Kodu]

Tomb Raider Game of the Year Edition [GOG Kodu]

9 Mayıs:

Electrician Simulator [Epic Games Store]

Nine Witches: Family Disruption [Amazon Games App]

Fallout 3: Game of the Year Edition [GOG Code]

Dark City: International Intrigue [Amazon Games App]

16 Mayıs:

The Forgotten City [Amazon Games App]

100 Doors Games: Escape from School

23 Mayıs:

Spirits of Mystery: Whisper of the Past [Amazon Games App]

