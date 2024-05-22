Prime Gaming Mayıs oyunları için son şans: 9 oyun ücretsiz

Amazon Prime Gaming Mayıs 2024 oyunları
Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Chivalry 2 ve Fallout 76 başta olmak üzere 12 farklı yapım bulunuyordu.
Prime Gaming'in Mayıs ayı listesinde ise, Tomb Raider Game of the Year Edition, Electrician Simulator, Nine Witches: Family Disruption, Fallout 3: Game of the Year Edition, Dark City: International Intrigue, The Forgotten City, 100 Doors Games: Escape from School, Spirits of Mystery: Whisper of the Past dahil 9 yeni oyun yer alıyor.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz
2 Mayıs:
- LEGO® STAR WARS III: The Clone Wars™ [GOG Kodu]
- Tomb Raider Game of the Year Edition [GOG Kodu]
9 Mayıs:
- Electrician Simulator [Epic Games Store]
- Nine Witches: Family Disruption [Amazon Games App]
- Fallout 3: Game of the Year Edition [GOG Code]
- Dark City: International Intrigue [Amazon Games App]
16 Mayıs:
- The Forgotten City [Amazon Games App]
- 100 Doors Games: Escape from School
23 Mayıs:
- Spirits of Mystery: Whisper of the Past [Amazon Games App]
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.