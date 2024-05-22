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    Prime Gaming Mayıs oyunları için son şans: 9 oyun ücretsiz

    Amazon Prime Gaming abonelerine Mayıs ayında 9 yeni oyun hediye ediyor. İşte bu ay Prime Gaming kütüphanesine eklenen oyunlar ve Prime Gaming Mayıs ayı hediyeleri...
    Amazon Prime Gaming Mayıs 2024 oyunları! 9 oyun ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların bu ayki listesi her zaman olduğu gibi geniş. Kaçıranlar için Sadece 39 TL gibi bir ücrete gelen Prime aboneliği birçok avantajı içerisinde barındırıyor. Bunlardan birisi de Prime Gaming. İşte Prime Gaming Mayıs hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Mayıs 2024 oyunları

    Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Chivalry 2 ve Fallout 76 başta olmak üzere 12 farklı yapım bulunuyordu.  

    Prime Gaming'in Mayıs ayı listesinde ise, Tomb Raider Game of the Year Edition, Electrician Simulator, Nine Witches: Family Disruption, Fallout 3: Game of the Year Edition, Dark City: International Intrigue, The Forgotten City, 100 Doors Games: Escape from School, Spirits of Mystery: Whisper of the Past dahil 9 yeni oyun yer alıyor. 

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz

    2 Mayıs:

    • LEGO® STAR WARS III: The Clone Wars™ [GOG Kodu]
    • Tomb Raider Game of the Year Edition [GOG Kodu]

    9 Mayıs:

    • Electrician Simulator [Epic Games Store]
    • Nine Witches: Family Disruption [Amazon Games App]
    • Fallout 3: Game of the Year Edition [GOG Code]
    • Dark City: International Intrigue [Amazon Games App]

    16 Mayıs:

    • The Forgotten City [Amazon Games App]
    • 100 Doors Games: Escape from School

    23 Mayıs:

    • Spirits of Mystery: Whisper of the Past [Amazon Games App]
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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