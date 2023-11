Tam Boyutta Gör Ücretsiz oyun haberleri ile her hafta gündem olan Epic Games'in bu haftaki hediyeleri erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye oyunlar da belli oldu.

Epic Games'te haftanın ücretsizi erişime açıldı

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Deliver Us Mars, 23 Kasım itibarıyla erişime açıldı. KeokeN Interactive tarafından 2023'ün başında yayınlanan Deliver Us Mars, astronotluk deneyimine ek olarak gerilim yüklü bir atmosfere sahip. Oyunda gizemli bir şekilde çalınan ARK koloni gemilerini kurtarmak için sıra dışı bir maceraya atılıyorsunuz. Ayrıca 2020 yapımı Deliver Us The Moon’un devamı niteliğinde.

Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 30 Kasım 2023 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Oyunun mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

Epic Games'te ücretsiz:

Deliver Us Mars

Epic Games'te önümüzdeki hafta sunulacak ücretsiz oyunlar ise, Jitsu Squad ve Mighty Fight Federation olacak. Bu oyunları da 30 Kasım'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Erişime açıldı