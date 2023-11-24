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    Epic Games'te haftanın ücretsizi: Erişime açıldı

    Epic Games her hafta verdiği ücretsiz oyunlara devam ediyor. Bu haftanın ücretsizi ise an itibarıyla erişime açıldı. Ayrıca haftaya sunulacak hediyeler de belli oldu. Detaylar haberimizde.
    Epic Games'te haftanın ücretsizi: Erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Ücretsiz oyun haberleri ile her hafta gündem olan Epic Games'in bu haftaki hediyeleri erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye oyunlar da belli oldu. 

    Epic Games'te haftanın ücretsizi erişime açıldı

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Deliver Us Mars, 23 Kasım itibarıyla erişime açıldı. KeokeN Interactive tarafından 2023'ün başında yayınlanan Deliver Us Mars, astronotluk deneyimine ek olarak gerilim yüklü bir atmosfere sahip. Oyunda gizemli bir şekilde çalınan ARK koloni gemilerini kurtarmak için sıra dışı bir maceraya atılıyorsunuz. Ayrıca 2020 yapımı Deliver Us The Moon’un devamı niteliğinde.

    Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 30 Kasım 2023 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Oyunun mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz. 

    Epic Games'te ücretsiz:

    Deliver Us Mars

    Epic Games'te önümüzdeki hafta sunulacak ücretsiz oyunlar ise, Jitsu Squad ve Mighty Fight Federation olacak. Bu oyunları da 30 Kasım'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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