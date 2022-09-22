Haftanın Epic Games bedava oyunları belli oldu

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Epic Games, her hafta olduğu gibi bu hafta da ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Popüler oyun platformunun bu haftaki ücretsiz oyuları ise ARK: Survival Evolved ve Gloomhaven.

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Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları: ARK: Survival Evolved ve Gloomhaven

Epic Games kullanıcıları, ARK: Survival Evolved ve Gloomhaven oyunlarını 29 Eylül Türkiye saati ile 18.00'a kadar ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecek. Toplam 101 TL değerindeki iki oyunu bu tarihe kadar Epic Games kütüphanelerine ekleyen kullanıcılar, oyunları süresiz olarak ücretsiz oynayabilecek.

Oyunların ücretsiz olarak indirmeye sunulmasıyla birlikte haftaya verilecek hediye oyunlar da belli oldu. Buna göre Epic Games, 29 Eylül'de The Drone Racing League Simulator'ı ücretsiz verecek.

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Epic Games ücretsiz oyunları belli oldu - 22 Eylül