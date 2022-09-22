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    Haftanın Epic Games bedava oyunları belli oldu

    Bu haftanın Epic Games bedava oyunları açıklandı. Buna göre 101 TL değerindeki ARK: Survival Evolved ve Gloomhaven artık ücretsiz. İşte oyunların indirme linkleri ve haftaya verilecek oyunlar:
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    epic games ücretsiz oyun
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    Epic Games, her hafta olduğu gibi bu hafta da ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Popüler oyun platformunun bu haftaki ücretsiz oyuları ise ARK: Survival Evolved ve Gloomhaven.

    Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları: ARK: Survival Evolved ve Gloomhaven

    Epic Games kullanıcıları, ARK: Survival Evolved ve Gloomhaven oyunlarını 29 Eylül Türkiye saati ile 18.00'a kadar ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecek. Toplam 101 TL değerindeki iki oyunu bu tarihe kadar Epic Games kütüphanelerine ekleyen kullanıcılar, oyunları süresiz olarak ücretsiz oynayabilecek.

    Oyunların ücretsiz olarak indirmeye sunulmasıyla birlikte haftaya verilecek hediye oyunlar da belli oldu. Buna göre Epic Games, 29 Eylül'de The Drone Racing League Simulator'ı ücretsiz verecek.

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    M
    makine26 2 gün önce

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