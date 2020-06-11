Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Store'dan bir bomba daha: 77 TL değerindeki ARK: Survival ücretsiz

    Epic Games Store bu hafta beklendiği gibi ARK: Survival Evolved oyunun ücretsiz yaptı. 77 TL değerindeki oyun önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz indirilebilecek.
    11 dk. (Son Güncelleme: 1 dk.)
    129
    179
    3
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Epic Store'dan bir bomba daha: 77 TL değerindeki ARK: Survival ücretsiz
    Tam Boyutta Gör

    Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz dağıtacağı oyun nihayet belli oldu. Popüler açık dünya/hayatta kalma macera oyunu ARK: Survival Evolved herkes için bedava oldu. 77 TL değerindeki oyunu hemen şimdi indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

    ARK: Surival Evolved'ta gizemli bir adada mahsur kalan çıplak bir adam veya kadın olarak oyuna başlıyorsunuz. Dev dinozorlar ve diğer ilkel yaratıklararasında hayatta kalabilmek için avlanacak, kaynak toplayacak, eşya üretecek, bitki büyütecek, teknolojiler arayacak ve sığınaklar yapacaksınız. Diğer yüzlerce oyunculara katılıp yaratıkları avlayabilir veya evcilleştirebilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Epic'ten ters köşe: 'Overcooked' ücretsiz oldu

    ARK: Survival Evolved ilk olarak 2017 yılında yayınlanmıştı. Oyun çıkış sürecinde epey bir bug içeriyordu dolayısıyla pek olumlu eleştiriler alamamıştı. Ancak geride bıraktığımız süreçte geliştiriciler oyunu epey bir güncelledi ve bugünkü sevilen haline getirdi. Dolayısıyla ARK: Survival Evolved'a bir şans vermek için bugün tam zamanı.

    ARK: Survival Evolved'u hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 18 Haziran 18.00'da sona erecek. Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyunlar da şimdiden belli oldu: Pathway ve The Escapists 2.

    Güncelleniyor...



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    kboyvat 1 dk.
    Asıl Samurai Showdown Neogeo yu da verdi aynı anda bedava olarak...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 dk.
    Bedava dağıtılıyor diye haberleştirseniz millet “kalıcı mı?” diye sormayacak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. GÖRÜNTÜLENEN Epic Store'dan bir bomba daha: 77 TL değerindeki ARK: Survival ücretsiz Sonraki Asus tüm evi kapsayan ZenWiFi AX Mini (XD4) örgü ağını duyurdu 52 dk. Death Stranding'in PC sistem gereksinimleri açıklandı 1 sa. DH uygulamasının yeni özelliklerini ilk siz deneyin 1 sa. Daha ucuz Galaxy A01e geliyor 1 sa. Renault da "Şimdi al 2021'de öde" diyor 2 sa. James Webb Uzay Teleskobu, Mart 2021’de de uzaya fırlatılamayacak 2 sa. Samsung QLED televizyonlar oyuna odaklanıyor 3 sa. Marmaray'da yerli haberleşme sistemi devrede 4 sa. Ryzen işlemci alana ücretsiz Horizon Zero Dawn kampanyası 5 sa. Xiaomi Mi Band 5 tanıtıldı: Manyetik şarj, AMOLED ekran ve NFC 5 sa. İki otomotiv devi Ford ve Volkswagen ortaklığının detayları belli oldu 5 sa. Facebook Messenger Kids, Türkiye’de 7 sa. Netflix’in yeni filmi The Last Days of American Crime, Rotten Tomatoes’tan sıfır puan aldı 7 sa. 0.55 ETH transferi için 2.5 milyon dolar ödendi 15 sa. Bugünkü PS5 tanıtımında neler bekliyoruz? Oyunlar, fiyat ve daha fazlası... 18 sa. Xbox Gamepass’e gelecek Haziran ayı oyunları belli oldu 19 sa. Netflix'ten ırkçılığa dikkat çeken 'Black Lives Matter' oynatma listesi 20 sa. Koronavirüs salgınında vefat sayıları en düşük seviyede 20 sa. Redmi 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 21 sa. Editörün tercihi ödülünü kaptı "Anker Soundcore Motion+ incelemesi" Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi