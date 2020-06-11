Epic Store'dan bir bomba daha: 77 TL değerindeki ARK: Survival ücretsiz

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Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz dağıtacağı oyun nihayet belli oldu. Popüler açık dünya/hayatta kalma macera oyunu ARK: Survival Evolved herkes için bedava oldu. 77 TL değerindeki oyunu hemen şimdi indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

ARK: Surival Evolved'ta gizemli bir adada mahsur kalan çıplak bir adam veya kadın olarak oyuna başlıyorsunuz. Dev dinozorlar ve diğer ilkel yaratıklararasında hayatta kalabilmek için avlanacak, kaynak toplayacak, eşya üretecek, bitki büyütecek, teknolojiler arayacak ve sığınaklar yapacaksınız. Diğer yüzlerce oyunculara katılıp yaratıkları avlayabilir veya evcilleştirebilirsiniz.

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ARK: Survival Evolved ilk olarak 2017 yılında yayınlanmıştı. Oyun çıkış sürecinde epey bir bug içeriyordu dolayısıyla pek olumlu eleştiriler alamamıştı. Ancak geride bıraktığımız süreçte geliştiriciler oyunu epey bir güncelledi ve bugünkü sevilen haline getirdi. Dolayısıyla ARK: Survival Evolved'a bir şans vermek için bugün tam zamanı.

ARK: Survival Evolved'u hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 18 Haziran 18.00'da sona erecek. Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyunlar da şimdiden belli oldu: Pathway ve The Escapists 2.

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