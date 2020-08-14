Epic Store'un ücretsiz 'Total War Saga: Troy' kampanyasına inanılmaz ilgi

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Epic Games Store'un dün düzenlediği ücretsiz Total War Saga: Troy kampanyasına inanılmaz bir ilgiyle karşılandı. Yapımcı stüdyo Creative Assembly tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, oyun 24 saat içerisinde tam 7,5 milyon farklı Epic Store hesabının kütüphanesine eklendi.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Creative Assembly yöneticisi Rob Bartholomew,"İyimserdik ancak yine de bu seviyede bir coşku beklemiyorduk. Epic ie birlikte bu yeni oyunu ücretsiz dağıtmamız müthiş bir iş oldu. Şimdi eski ve yeni yüz binlerce yeni strateji oyuncusu aramıza katılacak ve bu muhteşem Saga'yı hep beraber deneyimleyeceğiz. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı. Serinin geçtiğimiz yıl yayınlanan bir önceki oyunu Total War Saga: Three Kingdoms, ilk haftası içerisinde 1 milyonun üzerinde kopya satmıştı.

Metacritic'te 76 puan ortalamasına sahip olan Total War Saga: Troy eleştirmenlerden genel anlamıyla olumlu yorumlar almayı başardı. Strateji severler için özellikle öneriliyor. Epic Store'un kampanyasını kaçırmadıysanız oyuna bir şans tanıyabilirsiniz.

Total War Saga: Troy şu anda Epic Games Store'da 210 TL fiyat etiketine sahip. Oyun önümüzdeki yıla kadar Epic Store platformuna özel olacak.

https://www.vg247.com/2020/08/14/total-war-saga-troy-7-5-million-players-24-hours/

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