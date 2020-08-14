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    Epic Store'un ücretsiz 'Total War Saga: Troy' kampanyasına inanılmaz ilgi

    Total War Saga: Troy, 24 saat içerisinde 7,5 milyon farklı Epic hesabının kütüphanesine eklendi. Oyun çıkışıyla birlikte ücretsiz dağıtılmıştı.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Epic Store'un ücretsiz 'Total War Saga: Troy' kampanyasına inanılmaz ilgi
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    Epic Games Store'un dün düzenlediği ücretsiz Total War Saga: Troy kampanyasına inanılmaz bir ilgiyle karşılandı. Yapımcı stüdyo Creative Assembly tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, oyun 24 saat içerisinde tam 7,5 milyon farklı Epic Store hesabının kütüphanesine eklendi.

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    Konuyla ilgili açıklama yapan Creative Assembly yöneticisi Rob Bartholomew,"İyimserdik ancak yine de bu seviyede bir coşku beklemiyorduk. Epic ie birlikte bu yeni oyunu ücretsiz dağıtmamız müthiş bir iş oldu. Şimdi eski ve yeni yüz binlerce yeni strateji oyuncusu aramıza katılacak ve bu muhteşem Saga'yı hep beraber deneyimleyeceğiz. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı. Serinin geçtiğimiz yıl yayınlanan bir önceki oyunu Total War Saga: Three Kingdoms, ilk haftası içerisinde 1 milyonun üzerinde kopya satmıştı. 

    Metacritic'te 76 puan ortalamasına sahip olan Total War Saga: Troy eleştirmenlerden genel anlamıyla olumlu yorumlar almayı başardı. Strateji severler için özellikle öneriliyor. Epic Store'un kampanyasını kaçırmadıysanız oyuna bir şans tanıyabilirsiniz.

    Total War Saga: Troy şu anda Epic Games Store'da 210 TL fiyat etiketine sahip. Oyun önümüzdeki yıla kadar Epic Store platformuna özel olacak.



    https://www.vg247.com/2020/08/14/total-war-saga-troy-7-5-million-players-24-hours/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    soneday (Soner Çakır) 1 hf. en beğenilen BekirHan
    hayır, o "tık"ı işaretlemedende alabiliyorsn
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nemesis-Prime 5 gün
    Epic store kralsın. Oyun kütüphanemi epey genişlettim.
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    Jilet43 1 hf. yeni yorumcu
    Adamlar bundan para kazanıyor mu hesaba eklemeden değil de indirmeden
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. Jilet43
    Şartları okudunuz mu? Üyelik mail adresinizin oyun üreticisi ile paylaşma ön şartını içeriyor. Büyük ihtimalle oyun stüdyoları reklam mailleri pompalayacaklar
    5 Yanıt Yanıtla
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