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    Ericsson'a göre 2022'de 5G abone sayısı 1 milyarı aşacak

    Ericsson'un tahminlerine göre 2022 sonuna kadar 1 milyar abone 5G'ye geçiş yapmış olacak. 2027'de ise 4,4 milyar aboneye ulaşılacak.                             
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    Ericsson'a göre 2022'de 5G abone sayısı 1 milyarı aşaca
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    Ericcson’un telekomünikasyon sektörüne yönelik son durum hakkında bilgi verdiği ve gelecek yıllara ilişkin tahminlerin yer aldığı Ericsson Mobilite Raporu’nun 2022 Haziran sayısı yayınlandı. 5G, mobil veri ve IoT hakkında tahminlere yer verildi.

    Raporda yer alan ifadelere göre dünya genelindeki mobil veri trafiği, geçtiğimiz iki yıl içinde iki kat arttı. Artışın sebebi olarak akıllı telefon kullanımı artışı, mobil geniş bant kullanımdaki artış ve toplum ve endüstrilerin dijitalleşmesi temel sebepler arasında yer alıyor. Yakın zamanda yapılan araştırma ve tahminler, bu artışın süreceğini gösteriyor.

    2022 sonunda 5G kullanıcı sayısı 1 milyarı aşacak

    Ericsson Mobilite Raporu, 5G teknolojisinde Türkiye’nin geride kaldığını gözler önüne seriyor. Rapora göre dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri 5G kapsama alanı içinde bulunuyor. Önceki mobil teknoloji nesillerine kıyasla 5G teknolojisi çok daha hızlı ölçek kazandı. Yalnızca 2022’nin ilk çeyreğinde,  70 milyon yeni 5G aboneliği gerçekleştirildi. 2022 sonunda dünya çapındaki 5G abonelik sayısının 1 milyarı aşacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de ise 5G’ye ne zaman geçileceği bilinmiyor.

    2027’de 5G abone sayısı 4,4 milyara ulaşacak

    Rapora göre 2027 yılında dünya nüfusunun dörtte üçüne 5G ulaşacak. 2027’de yeni aboneliklerin Batı Avrupa'da yüzde 82'si, Körfez ülkelerinde yüzde 80’i ve Kuzey Doğu Asya'da yüzde 74’ü 5G aboneliği olacak. 5G kullanımının henüz başlamadığı Hindistan’da 2027’ye kadar yeni aboneliklerin yaklaşık yüzde 40’ı 5G aboneliği olacak. Küresel ölçekte 2027 yılına kadar tüm aboneliklerin yarısının 5G olacağı ve abone sayısının da 4,4 milyara ulaşacağı düşünülüyor.

    Raporda Nesnelerin İnterneti (IoT) konusunda kullanılan ağ teknolojilerinde 2021’de 4G ve 5G’nin, 2G ve 3G’yi geride bırakarak hücresel IoT bağlantılı cihazlarda kullanılan en yaygın teknolojiler haline geldiği ve yüzde 44 gibi bir kullanım oranına ulaştığı belirtiliyor. Büyük IoT teknolojileri (NB-IoT, Cat-M) kullanımı ise 2021’de yaklaşık yüzde 80 oranında artarak toplam bağlantı sayısı 330 milyona yükseldi.

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