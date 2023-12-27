5G kullanıcı sayısı 1.6 milyara ulaştı: Mobil veri trafiği 2029'da 3 katına çıkacak

Çin'in, 2023 sonunda 769 milyon ile en çok 5G abone sayısına sahip ülke konumunda olması bekleniyor. Bölgesel olarak bakıldığında ise Kuzey Amerika,%61 ile küresel olarak en yüksek 5G abone oranına sahip bölge olacak. Hindistan’da 2023 yılı boyunca 5G abonelik sayısı büyük bir artış gösterdi. 2023’ün sonunda, 5G’nin ticari kullanıma girmesinden 14 ay sonra, ülkedeki 5G abone sayısının nüfusun %11’ini geçeceği tahmin ediliyor.
Mobil veri trafiği 2029'a kadar üç kat artacak
Akıllı telefon başına küresel ortalama veri kullanımı da artmaya devam ediyor. Toplam mobil veri trafiğinin 2023 sonu ile 2029 sonu arasında üç kat artacağı tahmin ediliyor. Rapora göre telefon başına aylık mobil veri tüketimi, 2023 sonundaki 21 GB'dan 2029 sonunda 56 GB'a ulaşacak. Bu artışın temel sebepleri ise cihazlardaki teknolojik gelişim, yoğun veri tüketen içeriklerin miktarındaki artış ve halihazırda hizmetteki şebekelerin performansında yapılan sürekli iyileştirmeler olarak belirtiliyor.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.