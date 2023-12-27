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    5G kullanıcı sayısı 1.6 milyara ulaştı: Mobil veri trafiği 2029'da 3 katına çıkacak

    Ericsson Mobilite Raporu'nun Kasım 2023 sayısını yayımladı. Rapora göre 2023’ün sonunda 5G aboneliği sayısı, 2022’ye kıyasla yüzde 63 artışla 1,6 milyara ulaşacak.
    Ericsson Mobilite Raporu: 5G kullanıcı sayısı 1.6 milyara ulaştı Tam Boyutta Gör
    Ericsson, her 6 ayda bir yayınladığı Ericsson Mobilite Raporu'nun Kasım 2023 sayısını yayımladı. Rapora göre 2023’ün sonunda yeni 5G aboneliği sayısı, 2022’ye kıyasla yüzde 63 artışla 1,6 milyara ulaşacak, bu da önceki tahmine kıyasla 100 milyonluk bir artışa işaret ediyor.

    Çin'in, 2023 sonunda 769 milyon ile en çok 5G abone sayısına sahip ülke konumunda olması bekleniyor. Bölgesel olarak bakıldığında ise Kuzey Amerika, %61 ile küresel olarak en yüksek 5G abone oranına sahip bölge olacak. Hindistan’da 2023 yılı boyunca 5G abonelik sayısı büyük bir artış gösterdi. 2023’ün sonunda, 5G’nin ticari kullanıma girmesinden 14 ay sonra, ülkedeki 5G abone sayısının nüfusun %11’ini geçeceği tahmin ediliyor.

    Ericsson Mobilite Raporu: 5G kullanıcı sayısı 1.6 milyara ulaştı Tam Boyutta Gör
    2023 sonu ile 2029 arasındaki 6 yıllık süreçte, dünya çapındaki 5G aboneliklerinin %330 artışla 1,6 milyardan 5,3 milyara çıkması bekleniyor. 2023 sonunda dünya nüfusunun %45’inden fazlası, 2029 sonunda ise %85’inin 5G kapsama alanına gireceği öngörülüyor. 2029’un sonunda Kuzey Amerika ve Körfez İş Birliği Konseyi’nin %92 ile en yüksek bölgesel 5G nüfusuna sahip olacağı öngörülüyor. Bu bölgeleri ise %85 ile Batı Avrupa takip edecek.

    Mobil veri trafiği 2029'a kadar üç kat artacak

    Akıllı telefon başına küresel ortalama veri kullanımı da artmaya devam ediyor. Toplam mobil veri trafiğinin 2023 sonu ile 2029 sonu arasında üç kat artacağı tahmin ediliyor. Rapora göre telefon başına aylık mobil veri tüketimi, 2023 sonundaki 21 GB'dan 2029 sonunda 56 GB'a ulaşacak. Bu artışın temel sebepleri ise cihazlardaki teknolojik gelişim, yoğun veri tüketen içeriklerin miktarındaki artış ve halihazırda hizmetteki şebekelerin performansında yapılan sürekli iyileştirmeler olarak belirtiliyor.

    Ericsson Mobilite Raporu: 5G kullanıcı sayısı 1.6 milyara ulaştı Tam Boyutta Gör
    Yüksek kapasiteyi iyi bir kapsama alanıyla birleştiren 5G orta bant (mid-band), eksiksiz bir kullanım için en ideal çözüm olarak öne çıkıyor. Dünya genelinde, 5G orta bant kapsama alanında yer alan nüfusun oranı, 2022’de %30 iken bugün %40’ın üzerine çıktı. Hindistan’da hizmete giren çok sayıda orta bant ağ ile Avrupa’daki bazı orta bant ağ kurulumları bu artışın temel sebepleri olarak görülüyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 6 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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