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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    (ERTELENDİ) SpaceX birazdan uzaya insan fırlatacak: Canlı yayın başladı

    SpaceX ve NASA'nın tarihi Demo-2 görevinde son saate girildi. Crew Dragon kapsülünü üzerinde taşıyan Falcon 9 roketi, 23.33'de kalkışa geçecek.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    43,1b
    234
    19
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    (ERTELENDİ) SpaceX birazdan uzaya insan fırlatacak: Canlı yayın başladı
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    Güncelleme: Hava muhalefeti nedeniyle görevin ertelendiği duyuruldu. 30 Mayıs Cumartesi günü tekrar denenecek.

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    Orijinal haber:

    SpaceX'in ilk insanlı uzay görevi için kalkışa artık çok yaklaştık. Birazdan TSİ 23.33'de Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü uzaya fırlatılacak. Demo-2 ismi verilen görevde, NASA astronotları Douglas Hurley ve Robert Behnken Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. Tarihi görevi aşağıdaki pencelerden canlı izleyebilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar SpaceX bugün ilk kez uzaya astronot gönderecek: Tarihi uçuşu buradan canlı izleyin

    Elon Musk: Tüm sorumluluk bana ait

    Demo-2 göreviyle ilgili konuşan Elon Musk,"Crew Dragon sisteminin baş mühendisi benim. Sorunsuz bir görev geçirirsek tüm övgüyü SpaceX-NASA ekibi hak ediyor, bir şeylerin yanlış gitmesi durumunda ise tüm hata bana ait." ifadelerini kullandı.

    Mars'a giden ilk adım

    Demo-2 görevi hem NASA hem de SpaceX için tarihi öneme sahip. Özellikle de SpaceX, yörüngeye insan gönderebilen ilk özel şirket olarak tarihe geçecek. CEO Elon Musk'ın SpaceX'i kurmasındaki nihai amacı bildiğiniz gibi Mars'ı kolonize etmekti. Bugün bu amaç doğrultusunda müthiş bir adım atılmış olacak. 

    NASA ise Demo-2 göreviyle birlikte, uzaydaki Rus bağımlılığına son vermeye hazırlanıyor. Barack Obama'nın uzay mekiği programını 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana NASA kendi astronotlarını kendisi uzaya fırlatamıyordu. Bu alanda Rusya'nın Soyuz roketleri ve Soyuz kapsüllerine bir bağımlılık söz konusuydu. Amerikan iç siyasetinde de çokça tartışmaya neden olan bu Rus bağımlılığına çok yakında SpaceX son verecek. Yaklaşık 9 yılın ardından astronotlar tekrar Amerikan topraklarından uzaya gönderilecek.  

    (ERTELENDİ) SpaceX birazdan uzaya insan fırlatacak: Canlı yayın başladı
    Tam Boyutta Gör

    Obama yönetiminin Uzay Mekiği programını iptal etmesinin nedeni, uzay araştırmalarında özel yatırımı artırmaya çalışmaktı. NASA artık kendi uzay araçlarını direkt olarak geliştirmek yerine burada özel şirketlere güvenmek ve böylece maliyeti ve iş gücünü dağıtmak istiyor. Biraz uzun sürse de bu plan nihayet meyve vermeye başladı. 

    Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü

    SpaceX astronotları uzaya Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülüyle fırlatılacak. Günümüzün en popüler roketi diyebileceğimiz Falcon 9 zaten bildiğiniz gibi yaklaşık 8 yıldır aktif bir şekilde kullanılıyor. Tekrar kullanılabilirliğiyle uzay sektöründe inanılmaz bir devrime imza atan Falcon 9 roketi, SpaceX'in son 10 yıldaki müthiş yükselişinin en önemli parçası konumunda.

    Crew Dragon ise tamamıyla insanlı görevler için geliştirilmiş yeni bir uzay kapsülü olarak dikkat çekiyor. Crew Dragon tam 7 kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip ancak NASA bu kapsülü tam kapasitesiyle kullanmayacak. Geniş ve basit bir iç dizayna sahip olan Crew Dragon, büyük pencereleri ve dokunmatik ekranlarıyla astronotlara —Soyuz kapsülüne göre— çok daha ferah ve modern bir alan sunuyor.

    (ERTELENDİ) SpaceX birazdan uzaya insan fırlatacak: Canlı yayın başladı
    Tam Boyutta Gör

    Crew Dragon daha önce mürettebatsız olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti. Demo-1 isimli görev geçtiğimiz yıl Mart ayında gerçekleşmiş ve kusursuz bir şekilde tamamlanmıştı. Demo-1'de elde edilen başarının ardından 2019'un yaz aylarında ilk insanlı görevin de yapılması bekleniyordu ancak SpaceX'in Nisan ayında yaşadığı talihsiz kaza buna engel oldu. Yaklaşık bir yıllık bir erteleme gerçekleşti.



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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 7 dk.
    tam başladım yayın bitti ahahahahah
    cumartesi hazırlıklı geleceğim inşallah :)
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 22 dk.
    simultane çevirili link geliyor birazdan
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    Nemesis-Prime 41 dk.
    Hava koşulları sebebiyle ileri bir zamana ertelenmiş.
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    Portraitclub 45 dk.
    Şanssızlık tam kalkacağı sırada hava götüre gidiyor. Biz de doğuda meteor yağmuru olmuş bir kaç saat önce
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    snowtger (Eren ) 52 dk.
    Coronavirüs önlemlerine karşı olan tavırlarıyla Elon Musk'tan biraz soğudum ama her şey insanlık için.
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    kurtarvarisi (eyll not stonks) 1 sa.
    30 mayıs 22.22de izleyebileceğiz gibi duruyor, hadi bakalım
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    Kratos2501 (Fatih Özerkan) 1 sa.
    Cumartesi gününe ertelendi!!! Hava koşullarından dolayı!
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    eror1 (adem demir) 1 sa.
    Bize e bir faydası yokki diyelim insanlık adına olcak 1000 asır. Geçse orayı göremicez anca resim gürmekle yetiniriz
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    spacex, demo-2 ve
    4 etiket daha insanlı uzay görevleri Falcon 9 crew dragon Bilim ve Teknoloji
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