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    MARLİN insansız deniz aracından KUZGUN füzesiyle balistik test atışı

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, MARLİN insansız deniz aracından KUZGUN seyir füzesiyle balistik test atışı gerçekleştirildiğini belirtti.
    MARLİN insansız deniz aracından KUZGUN seyir füzesi ateşlendi Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, MARLİN insansız deniz aracından KUZGUN seyir füzesiyle balistik test atışı gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu kritik başarı, yerli ve milli projelerle sahada oyun değiştiren teknolojiler ürettiğimizi açıkça ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

    MARLİN SİDA'dan KUZGUN testi

    MARLİN insansız deniz aracından KUZGUN seyir füzesi ateşlendi Tam Boyutta Gör
    ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğiyle geliştirilen MARLİN SİDA (Silahlı İnsansız Deniz Aracı) bir süredir envanterde yer alıyor. Envantere giren ilk insansız deniz aracı olan MARLİN, kısa bir süre önce KUZGUN füzesiyle balistik test atışı da gerçekleştirdi. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KUZGUN seyir füzesini ateşleyen MARLİN, önemli bir eşiğe daha ulaşmış oldu.
    MARLİN insansız deniz aracından KUZGUN seyir füzesi ateşlendi Tam Boyutta Gör
    Haluk Görgün ise X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    “MARLIN (ASUW) insansız deniz aracımızdan KUZGUN (KY) seyir füzesiyle gerçekleştirilen balistik test atışı, teknoloji ve savunma alanında ulaştığımız kabiliyetlerinin en somut örneklerinden biri. Bu kritik başarı, yerli ve milli projelerle sahada oyun değiştiren teknolojiler ürettiğimizi açıkça ortaya koyuyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bu yetenekle, Türkiye savunma sanayiindeki yetkinliklerini artırarak, teknoloji üreten bir güç haline geldiğini bir kez daha ispat etti.

    ASELSAN, SEFİNE Tersanesi ve TÜBİTAK SAGE'nin iş birliğiyle elde edilen bu başarı, yalnızca bir kilometre taşı! Milletimizin güvenliği ve bağımsızlığı için hep birlikte çalışarak daha büyük hedeflere emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye’nin adını, savunma teknolojilerinde öncü ülkeler arasına altın harflerle yazdırmak için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz.”

    Marlin SİDA özellikleri

    • Uzunluk: 15 metre
    • Genişlik: 3,85 metre
    • Deplasman: 21 ton
    • Maksimum Seyir Hızı: 36 knottan fazla
    • Otonom Seviyesi: 3
    • Çalışma Süresi: 24 saat
    • Seyir Menzili: 400 NM
    • Faydalı Yük Kapasitesi: Maksimum 4 ton
    • İstihbarat, keşif, gözetleme
    • Su üstü harbi ve elektronik harp
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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