MARLİN insansız deniz aracından KUZGUN füzesiyle balistik test atışı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, MARLİN insansız deniz aracından KUZGUN seyir füzesiyle balistik test atışı gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu kritik başarı, yerli ve milli projelerle sahada oyun değiştiren teknolojiler ürettiğimizi açıkça ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

MARLİN SİDA'dan KUZGUN testi

Tam Boyutta Gör ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğiyle geliştirilen MARLİN SİDA (Silahlı İnsansız Deniz Aracı) bir süredir envanterde yer alıyor. Envantere giren ilk insansız deniz aracı olan MARLİN, kısa bir süre önce KUZGUN füzesiyle balistik test atışı da gerçekleştirdi. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KUZGUN seyir füzesini ateşleyen MARLİN, önemli bir eşiğe daha ulaşmış oldu.

“MARLIN (ASUW) insansız deniz aracımızdan KUZGUN (KY) seyir füzesiyle gerçekleştirilen balistik test atışı, teknoloji ve savunma alanında ulaştığımız kabiliyetlerinin en somut örneklerinden biri. Bu kritik başarı, yerli ve milli projelerle sahada oyun değiştiren teknolojiler ürettiğimizi açıkça ortaya koyuyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bu yetenekle, Türkiye savunma sanayiindeki yetkinliklerini artırarak, teknoloji üreten bir güç haline geldiğini bir kez daha ispat etti.

ASELSAN, SEFİNE Tersanesi ve TÜBİTAK SAGE'nin iş birliğiyle elde edilen bu başarı, yalnızca bir kilometre taşı! Milletimizin güvenliği ve bağımsızlığı için hep birlikte çalışarak daha büyük hedeflere emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye’nin adını, savunma teknolojilerinde öncü ülkeler arasına altın harflerle yazdırmak için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz.”

STM KARGU İHA bu defa zırh delici harp başlığıyla hedefi vurdu 11 sa. önce eklendi

Marlin SİDA özellikleri

Uzunluk : 15 metre

: 15 metre Genişlik : 3,85 metre

: 3,85 metre Deplasman : 21 ton

: 21 ton Maksimum Seyir Hızı : 36 knottan fazla

: 36 knottan fazla Otonom Seviyesi : 3

: 3 Çalışma Süresi : 24 saat

: 24 saat Seyir Menzili : 400 NM

: 400 NM Faydalı Yük Kapasitesi : Maksimum 4 ton

: Maksimum 4 ton İstihbarat, keşif, gözetleme

Su üstü harbi ve elektronik harp

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MARLİN insansız deniz aracından KUZGUN seyir füzesi ateşlendi