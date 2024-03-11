TikTok’un yeni sahibi eski Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotick olabilir

TikTok satılırsa alıcı şimdiden belli
Belirtilenlere göre Kotick, satın alım konusunu TikTok’un sahibi olan Çinli ByteDance’in İcra Kurulu Başkanı Zhang Yiming ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Eğer TikTok’un satılma senaryosu gerçeğe dönüşürse platformun 100 milyar dolardan daha fazla bir tutara satılabileceği tahmin ediliyor.
Kotick 30 yılı aşkın bir süre Activision'ı yönetti ancak pek de iyi bir şekilde ayrılmadı. Geçen yıl sonuçlanan 2021 tarihli bir davada şirket, Kotick'in liderliğinde cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığını teşvik etmekle suçlanmıştı. Bu dönemle şirket çalışanları Kotick’i istifaya çağırsa da CEO’luk görevini Microsoft’un şirketin satın alma sürecini tamamlamasına kadar devam ettirdi.
Öte yandan TikTok’un geleceği şimdilik oldukça belirsiz. Yakında ilgili yasa tasarısının oylamasının yapılması bekleniyor. Eğer tasarı, yasalaşırsa ByteDance’in karar vermesi için 6 aylık bir süresi olacak. Bu süre içinde TikTok ya elde çıkarılacak ya da ABD’de tamamen yasaklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.