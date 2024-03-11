TikTok’un yeni sahibi eski Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotick olabilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın sonunda istifa eden Activision Blizzard'ın eski CEO'su Bobby Kotick, görünüşe göre TikTok'u satın almakla ilgileniyor. Bilindiği üzere ABD'deki yeni bir yasa tasarısı TikTok’u yasaklamak ya da satışa zorlamakla tehdit ediyor. Aktarılanlara göre Kotick, bu konuyu bir etkinlik kapsamında OpenAI CEO'su Sam Altman’a ve birden fazla kişiyi açarak ortaklık teklifinde bulunmuş.

TikTok satılırsa alıcı şimdiden belli

Belirtilenlere göre Kotick, satın alım konusunu TikTok’un sahibi olan Çinli ByteDance’in İcra Kurulu Başkanı Zhang Yiming ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Eğer TikTok’un satılma senaryosu gerçeğe dönüşürse platformun 100 milyar dolardan daha fazla bir tutara satılabileceği tahmin ediliyor.

TikTok, ABD genelinde yasaklanabilir 3 gün önce eklendi

Kotick 30 yılı aşkın bir süre Activision'ı yönetti ancak pek de iyi bir şekilde ayrılmadı. Geçen yıl sonuçlanan 2021 tarihli bir davada şirket, Kotick'in liderliğinde cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığını teşvik etmekle suçlanmıştı. Bu dönemle şirket çalışanları Kotick’i istifaya çağırsa da CEO’luk görevini Microsoft’un şirketin satın alma sürecini tamamlamasına kadar devam ettirdi.

Öte yandan TikTok’un geleceği şimdilik oldukça belirsiz. Yakında ilgili yasa tasarısının oylamasının yapılması bekleniyor. Eğer tasarı, yasalaşırsa ByteDance’in karar vermesi için 6 aylık bir süresi olacak. Bu süre içinde TikTok ya elde çıkarılacak ya da ABD’de tamamen yasaklanacak.

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Eski Activision Blizzard CEO'su TikTok’u satın alabilir