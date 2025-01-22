Trump, TikTok’u Elon Musk veya Larry Ellison’un almasını istiyor

Yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar dolarlık Stargate Project girişiminin duyurulduğu basın toplantısında konuşan Trump, bir gazetecinin Elon'un TikTok'u satın almasına açık olup olmadığı sorusuna “Satın almak isterse evet, isterim. Larry'nin de satın almasını isterim.” dedi.
TikTok, Musk veya Ellison’un olabilir
TikTok’un Çin merkezli ByteDance şirketine ait olduğunu hatırlatan Trump, ABD’deki faaliyetlerine devam edebilmesi için bir satış işleminin gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. Analistler, TikTok’un ABD’ki işinin mevcut değerinin yaklaşık 50 milyar dolar olduğunu söyledi. Trump ise bir ABD operasyon lisansı alması durumunda bu değerin 1 trilyon dolara ulaşabileceğini ifade etti.
Elon Musk, SpaceX CEO’luğu ve sosyal medya platformu X’in sahibi olarak büyük bir etkiye sahip. Ayrıca Trump’ın kampanyalarına finansal destek veren önemli bir isim. Larry Ellison ise Trump’a uzun süredir destek veren bir iş insanı ve Oracle, TikTok’un ABD’deki bulut altyapısını sağlayan firma konumunda.
“Bana iyi bir anlaşma gibi geldi sayın Başkan”
Trump’ın TikTok’a yönelik tutumu, başkanlık döneminden bu yana büyük değişiklikler gösterdi. 2020’de uygulamayı yasaklamayı amaçlayan bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Biden döneminde ise TikTok’un üstündeki baskı arttı ve uygulama yasaklandı. Trump yeniden göreve geldiğinde ise yaptığı ilk iş TikTok’a 75 gün ek süre tanımak oldu.
TikTok’un ana şirketi ByteDance, şu ana kadar satış konusunda net bir açıklama yapmadı. Ancak Çin hükümetinin, Musk’ın TikTok operasyonlarını satın almasını içeren bir plan üzerinde durduğu iddia ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.