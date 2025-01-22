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    Trump, TikTok’u Elon Musk veya Larry Ellison’un almasını istiyor

    ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Tesla CEO'su Elon Musk ya da Oracle başkanı Larry Ellison'ın TikTok'u satın alma ihtimalini değerlendirebileceğini, buna açık olduğunu söyledi.
    Trump, TikTok’u Elon Musk veya Larry Ellison’un almasını istiyor Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un ABD'deki geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalarda, uygulamanın Tesla CEO’su Elon Musk veya Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison tarafından satın alınmasına sıcak baktığını belirtti.

    Yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar dolarlık Stargate Project girişiminin duyurulduğu basın toplantısında konuşan Trump, bir gazetecinin Elon'un TikTok'u satın almasına açık olup olmadığı sorusuna “Satın almak isterse evet, isterim. Larry'nin de satın almasını isterim.” dedi.

    TikTok, Musk veya Ellison’un olabilir

    TikTok’un Çin merkezli ByteDance şirketine ait olduğunu hatırlatan Trump, ABD’deki faaliyetlerine devam edebilmesi için bir satış işleminin gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. Analistler, TikTok’un ABD’ki işinin mevcut değerinin yaklaşık 50 milyar dolar olduğunu söyledi. Trump ise bir ABD operasyon lisansı alması durumunda bu değerin 1 trilyon dolara ulaşabileceğini ifade etti.

    Elon Musk, SpaceX CEO’luğu ve sosyal medya platformu X’in sahibi olarak büyük bir etkiye sahip. Ayrıca Trump’ın kampanyalarına finansal destek veren önemli bir isim. Larry Ellison ise Trump’a uzun süredir destek veren bir iş insanı ve Oracle, TikTok’un ABD’deki bulut altyapısını sağlayan firma konumunda.

    “Bana iyi bir anlaşma gibi geldi sayın Başkan”

    Trump, TikTok’u Elon Musk veya Larry Ellison’un almasını istiyor Tam Boyutta Gör
    Trump, konuşması sırasında “Birisine söylemeyi düşündüğüm şey, satın al ve yarısını Amerika Birleşik Devletleri'ne ver. Biz de size izin verelim. Ve Amerika Birleşik Devletleri gibi harika bir ortakları olacak.” dedi. Larry Ellison ise bu pazarlık hakkında “Bana iyi bir anlaşma gibi geldi sayın Başkan” ifadelerini kullandı.

    Trump’ın TikTok’a yönelik tutumu, başkanlık döneminden bu yana büyük değişiklikler gösterdi. 2020’de uygulamayı yasaklamayı amaçlayan bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Biden döneminde ise TikTok’un üstündeki baskı arttı ve uygulama yasaklandı. Trump yeniden göreve geldiğinde ise yaptığı ilk iş TikTok’a 75 gün ek süre tanımak oldu.

    TikTok’un ana şirketi ByteDance, şu ana kadar satış konusunda net bir açıklama yapmadı. Ancak Çin hükümetinin, Musk’ın TikTok operasyonlarını satın almasını içeren bir plan üzerinde durduğu iddia ediliyor.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 3 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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    italya"ya hangi turla gidilmeli bulaşık makinesi bardaklar gökkuşağı nasıl temizlenir carplay olmayan araca carplay yükleme lol sadece şampiyonları hedefle amerikan park muayeneden geçer mi

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