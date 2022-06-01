Eski araçlardan elde edilen plastik malzemeler, yeni araçlar için grafene dönüştürülüyor

Rice Üniversitesi ve Ford Motor Company araştırmacıları, flash joule heating tekniğiyle 'ömrünü tamamlamış' araçlardan elde edilen plastik parçaları grafene dönüştürüyor. Ekip, bu girişimin otomobil endüstrisini sürdürülebilir standartlara yaklaştırmaya yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Geri dönüştürülebilir araçların önünü açabilir

Artık kullanılamaz hale gelen araçlar, dairesel geri dönüşüm adı verilen bir süreçle birlikte yeni bir araba için geliştirilmiş bir parça olarak geri dönebilecek. Araçlar, yüzlerce kilogram plastik parçalara sahip ve araştırma ekibi bu plastik parçalardan yeni araçlar için poliüretan köpüğü oluşturabildiklerini açıkladı.

Ford, eski F-150 araçlarının tamponlarından, contalarından, halılarından, paspaslarından ve koltuklarından elde ettikleri 4,5 kg'dan fazla plastik parçayı Rice Üniversitesi laboratuvarlarına gönderdi. Gönderilen bu parçalar, üniversitenin ilk kez 2020 yılında gösterdiği flash joule heating tekniğiyle grafen üretmek için kullanıldı.

Ekip, öncelikle plastik parçaları toz haline getirdi. Daha sonra toz parçalarına iki adımlı akım uygulandı. İlk olarak 10 ila 16 saniye boyunca uygulanan akım, yüksek oranda karbonize bir plastik malzeme elde edilmesini sağladı. Başlangıç kütlesinin yalnızca %30'u katı halde kalırken ikinci aşamada uygulanan yüksek akımla bu karbonize plastiğin %85'inden grafen elde edildi.

Ağırlıkça sadece %0,1 grafen içeren yeni köpüğün gerçekleştirilen testlerinde, %34 daha yüksek gerilme mukavemeti ve %25 daha düşük frekanslı sesleri emme yeteneği gözlemlendi.

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Analizler, diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında enerji, sera gazı emisyonları ve su kullanımında önemli bir azalma ile grafen ürettiğini gösterirken yapılan bu çalışma dairesel geri dönüşüm potansiyelini de ortaya koydu.

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