Eski iPhone'lar için iOS 15.7.5 yayınlandı: İşte detaylar

İki güvenlik açığı kapatıldı
iOS 15.7.5 için resmî sürüm notlarına göre, güvenlik odaklı bir güncelleme; herhangi bir yeni özellik yok. Apple, iOS 15.7.5’in önemli güvenlik düzeltmeleri sağladığını belirtiyor, tüm kullanıcılar için öneriliyor. 19H332 yapı numarası taşıyan güncelleme, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone SE 1. nesil, iPad mini 4. nesil, iPod Touch 7. nesil modellerini kapsıyor. Kapatılan güvenlik açıkları ise şöyle:
IOSurfaceAccelerator
- Etki: Bir uygulama, çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebilir. Apple, bu sorunun aktif olarak kullanılmış olabileceğine dair rapordan haberdardır.
- Açıklama: Giriş doğrulama iyileştirilerek sınırların dışında yazma sorunu giderildi.
Web Kiti
- Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğinin işlenmesi, rastgele kod yürütülmesine neden olabilir. Apple, bu sorunun aktif olarak kullanılmış olabileceğine dair rapordan haberdardır.
- Açıklama: Bellek yönetimi iyileştirilerek, boşaltılan belleğin kullanılmasıyla ilgili bir sorun giderildi.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı