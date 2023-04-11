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    Anlık Bildirim

    Eski iPhone'lar için iOS 15.7.5 yayınlandı: İşte detaylar

    Apple, iOS 16.4.1 sürümünden sonra eski iPhone modellerine de yazılım güncellemesi sundu. iOS 15.7.5 neler getiriyor?                                            
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    iOS 15.7.5 güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Apple, geçen hafta önemli güvenlik yamaları içeren iOS 15.7.4 güncellemesini yayınlamıştı. Aradan çok geçmeden iOS 15.7.5 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme, aktif olarak kullanıldığı düşünülen iki güvenlik açığını kapatıyor.

    İki güvenlik açığı kapatıldı

    iOS 15.7.5 için resmî sürüm notlarına göre, güvenlik odaklı bir güncelleme; herhangi bir yeni özellik yok. Apple, iOS 15.7.5’in önemli güvenlik düzeltmeleri sağladığını belirtiyor, tüm kullanıcılar için öneriliyor. 19H332 yapı numarası taşıyan güncelleme, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone SE 1. nesil, iPad mini 4. nesil, iPod Touch 7. nesil modellerini kapsıyor. Kapatılan güvenlik açıkları ise şöyle:

    IOSurfaceAccelerator

    • Etki: Bir uygulama, çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebilir. Apple, bu sorunun aktif olarak kullanılmış olabileceğine dair rapordan haberdardır.
    • Açıklama: Giriş doğrulama iyileştirilerek sınırların dışında yazma sorunu giderildi.

    Web Kiti

    • Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğinin işlenmesi, rastgele kod yürütülmesine neden olabilir. Apple, bu sorunun aktif olarak kullanılmış olabileceğine dair rapordan haberdardır.
    • Açıklama: Bellek yönetimi iyileştirilerek, boşaltılan belleğin kullanılmasıyla ilgili bir sorun giderildi.
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 19 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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