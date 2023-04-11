Eski iPhone'lar için iOS 15.7.5 yayınlandı: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Apple, geçen hafta önemli güvenlik yamaları içeren iOS 15.7.4 güncellemesini yayınlamıştı. Aradan çok geçmeden iOS 15.7.5 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme, aktif olarak kullanıldığı düşünülen iki güvenlik açığını kapatıyor.

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İki güvenlik açığı kapatıldı

iOS 15.7.5 için resmî sürüm notlarına göre, güvenlik odaklı bir güncelleme; herhangi bir yeni özellik yok. Apple, iOS 15.7.5’in önemli güvenlik düzeltmeleri sağladığını belirtiyor, tüm kullanıcılar için öneriliyor. 19H332 yapı numarası taşıyan güncelleme, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone SE 1. nesil, iPad mini 4. nesil, iPod Touch 7. nesil modellerini kapsıyor. Kapatılan güvenlik açıkları ise şöyle:

IOSurfaceAccelerator

Etki : Bir uygulama, çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebilir. Apple, bu sorunun aktif olarak kullanılmış olabileceğine dair rapordan haberdardır.

: Bir uygulama, çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebilir. Apple, bu sorunun aktif olarak kullanılmış olabileceğine dair rapordan haberdardır. Açıklama: Giriş doğrulama iyileştirilerek sınırların dışında yazma sorunu giderildi.

Web Kiti

Etki : Kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğinin işlenmesi, rastgele kod yürütülmesine neden olabilir. Apple, bu sorunun aktif olarak kullanılmış olabileceğine dair rapordan haberdardır.

: Kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğinin işlenmesi, rastgele kod yürütülmesine neden olabilir. Apple, bu sorunun aktif olarak kullanılmış olabileceğine dair rapordan haberdardır. Açıklama: Bellek yönetimi iyileştirilerek, boşaltılan belleğin kullanılmasıyla ilgili bir sorun giderildi.

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