Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Eski NASA astronotu, Dünya’nın en derin noktasına inen ilk kadın oldu

    Amerikalı eski astronot Kathy Sullivan, 11 km derinliğindeki Challenger Çukuru'na inen ilk kadın unvanını aldı. Sullivan aynı zamanda, uzay yürüyüşü yapan ilk Amerikalı kadın astronot.
    20 dk.
    119
    46
    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Eski NASA astronotu, Dünya’nın en derin noktasına inen ilk kadın oldu
    Tam Boyutta Gör

    11 Ekim 1984 tarihinde yaptığı uzay yürüyüşüyle bu alanda ilk Amerikalı kadın astronot unvanını alan Kathy Sullivan, geçtiğimiz günlerde yine bir ilke imza attı. Sullivan bu kez okyanusun derinliklerine icra edilen bir görevde yer aldı ve Dünya’nın en derin noktasına inmeyi başardı.

    Ayrıca Bkz. "Amerikan Hava Kuvvetleri, yapay zekânın insana karşı mücadele edeceği it dalaşına hazırlanıyor "

    İlginizi Çekebilir Avatar SpaceX, Crew Dragon uzay aracı için geliştirdiği simülatörü, ücretsiz olarak yayınladı

    Sullivan, Pazar günü yapılan dalışta Japonya ile Avustralya arasında yer alan ve Dünya'nın en derin yeri olan Mariana Çukuru'nun en derin noktası olarak kabul edilen Challenger Çukuru'na indi. 11 km derinliğinde olan noktaya Victor Vescovo isimli derin su kâşifi ve girişimci eşliğinde Limiting Factor adlı denizaltı ile inen Sullivan’ın yer aldığı görev, yaklaşık dört saat sürdü.

    Eski NASA astronotu, Dünya’nın en derin noktasına inen ilk kadın oldu
    Tam Boyutta Gör

    EYOS Expeditions isimli şirketin gözetiminde ve Caladan Oceanic’in organizasyonunda düzenlenen görevde Sullivan ile Vescovo’nun Pasifik Ateş Çemberi keşif misyonu kapsamında inceleme yaptığı belirtiliyor. Yeryüzündeki depremlerin yaklaşık %81’inin gerçekleştiği bu bölge, Şili'den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD’nin batı kıyıları ve Alaska’nın güneyinden Aleut Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik adaları ve Yeni Zelanda’yı içine almakta.

    Eski NASA astronotu, Dünya’nın en derin noktasına inen ilk kadın oldu
    Tam Boyutta Gör

    EYOS, görev sonrası yüzeye çıkan ikiliye bir de sürpriz yapmış. SpaceX’in Crew Dragon uzay kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ulaşan astronotlarla görüşen ikili, kendi alanlarında yaşadıkları ilklerle ilgili tecrübeleri birbirlerine aktarma fırsatı bulmuş.

    Sullivan, yaşadığı tecrübeyle ilgi yaptığı açıklamada “Bir denizbilimci ve astronot hibriti olarak inanılmaz bir gün yaşadım. Hayatımda bir kez tecrübe edebileceğim bu görevde Challanger Çukuru’nun sessizliğine ve tenhalığına tanıklık ettim. Ardından UUI’deki meslektaşlarımla yeniden kullanılabilir araçlarımız ile ilgili tecrübelerimizi paylaştık.” ifadelerini kullanmış.

    Kathy Sullivan, 11 Ekim 1984 tarihinde 3 saat 29 dakika süren bir uzay yürüyüşü yapmıştı. NASA’nın  STS-41-G adını verdiği tarihi görev, altıncı kez uzaya çıkan Challenger uzay mekiği ile düzenlenmiş ve uzay aracında ilk kez iki kadın astronot görev almıştı. Challenger uzay mekiği, bu görevden yaklaşık bir buçuk yıl sonra 28 Ocak 1986 tarihinde tekrar fırlatılmış ancak contalardan sızan yakıt, mekiğin alev almasına neden olmuş ve uzay aracı havadayken infilak ederek yok olmuştu. Kazada, mekikteki ikisi kadın yedi astronot ise ne yazık ki hayatını kaybetmişti.



    Kaynakça https://www.cnet.com/news/former-nasa-astronaut-becomes-first-woman-to-reach-earths-deepest-point/ https://interestingengineering.com/nasa-astronaut-becomes-first-woman-to-reach-challenger-deep Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    The Last of Us dizisinin ilk bölümü, Chernobyl yönetmenine emanet
    17 sa.
    Amerikan Hava Kuvvetleri, yapay zekânın insana karşı mücadele edeceği it dalaşına hazırlanıyor
    1 gün
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. GÖRÜNTÜLENEN Eski NASA astronotu, Dünya’nın en derin noktasına inen ilk kadın oldu Sonraki 81 ilde koronavirüs antikor testleri başlıyor 2 sa. Excalibur E600 masa üstü modeli yeni seçeneklerle karşınızda 3 sa. 2020’de e-ticaret sitelerinde en çok aratılan kelimeler neler? 11 sa. Rainbow Six Siege'i bu hafta ücretsiz deneyin 12 sa. Manyetik alan ile çalışan beyin implantı geliştirildi 13 sa. Porsche'nin yeni nesil V8 motor su pompalarını Türk firma üretecek 13 sa. 8TB kapasiteli Samsung 870 QVO SATA SSD modeli satışa çıktı 14 sa. Xiaomi Mi Laser Projector 1S 4K tanıtıldı 14 sa. Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds X, Samsung'un uygulamasında görüldü 15 sa. OnePlus Z'nin tanıtım tarihi sızdırıldı 15 sa. Logitech G513 Carbon Mekanik Oyuncu Klavyesi | İnceleme 15 sa. Sinemaların açılacağı tarih belli oldu! Cumhurbaşkanı'ndan açıklama 15 sa. RTX 3090 ayak sesleri: Nvidia GDDR6X’e geçebilir – Titan ailesi son bulabilir 16 sa. Koronavirüs salgınında vakalar yeniden artışa geçti 16 sa. AMD: Zen 3 ve RDNA 2 planlandığı gibi 7 nm ile gelecek 16 sa. RTX 3080’in sadece soğutucusu 150 dolara mal olabilir 17 sa. Xbox hediye kodlarının yerini özel bir menü alıyor 17 sa. The Last of Us dizisinin ilk bölümü, Chernobyl yönetmenine emanet 17 sa. 4-15 yaş arası çocuklar günde 80 dakika TikTok videoları izliyor 17 sa. Yazılım ve oyun ihracatını artırmaya yönelik yeni vergi indirimleri devrede Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi