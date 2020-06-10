Eski NASA astronotu, Dünya’nın en derin noktasına inen ilk kadın oldu

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11 Ekim 1984 tarihinde yaptığı uzay yürüyüşüyle bu alanda ilk Amerikalı kadın astronot unvanını alan Kathy Sullivan, geçtiğimiz günlerde yine bir ilke imza attı. Sullivan bu kez okyanusun derinliklerine icra edilen bir görevde yer aldı ve Dünya’nın en derin noktasına inmeyi başardı.

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Sullivan, Pazar günü yapılan dalışta Japonya ile Avustralya arasında yer alan ve Dünya'nın en derin yeri olan Mariana Çukuru'nun en derin noktası olarak kabul edilen Challenger Çukuru'na indi. 11 km derinliğinde olan noktaya Victor Vescovo isimli derin su kâşifi ve girişimci eşliğinde Limiting Factor adlı denizaltı ile inen Sullivan’ın yer aldığı görev, yaklaşık dört saat sürdü.

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EYOS Expeditions isimli şirketin gözetiminde ve Caladan Oceanic’in organizasyonunda düzenlenen görevde Sullivan ile Vescovo’nun Pasifik Ateş Çemberi keşif misyonu kapsamında inceleme yaptığı belirtiliyor. Yeryüzündeki depremlerin yaklaşık %81’inin gerçekleştiği bu bölge, Şili'den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD’nin batı kıyıları ve Alaska’nın güneyinden Aleut Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik adaları ve Yeni Zelanda’yı içine almakta.

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EYOS, görev sonrası yüzeye çıkan ikiliye bir de sürpriz yapmış. SpaceX’in Crew Dragon uzay kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ulaşan astronotlarla görüşen ikili, kendi alanlarında yaşadıkları ilklerle ilgili tecrübeleri birbirlerine aktarma fırsatı bulmuş.

Sullivan, yaşadığı tecrübeyle ilgi yaptığı açıklamada “Bir denizbilimci ve astronot hibriti olarak inanılmaz bir gün yaşadım. Hayatımda bir kez tecrübe edebileceğim bu görevde Challanger Çukuru’nun sessizliğine ve tenhalığına tanıklık ettim. Ardından UUI’deki meslektaşlarımla yeniden kullanılabilir araçlarımız ile ilgili tecrübelerimizi paylaştık.” ifadelerini kullanmış.

Kathy Sullivan, 11 Ekim 1984 tarihinde 3 saat 29 dakika süren bir uzay yürüyüşü yapmıştı. NASA’nın STS-41-G adını verdiği tarihi görev, altıncı kez uzaya çıkan Challenger uzay mekiği ile düzenlenmiş ve uzay aracında ilk kez iki kadın astronot görev almıştı. Challenger uzay mekiği, bu görevden yaklaşık bir buçuk yıl sonra 28 Ocak 1986 tarihinde tekrar fırlatılmış ancak contalardan sızan yakıt, mekiğin alev almasına neden olmuş ve uzay aracı havadayken infilak ederek yok olmuştu. Kazada, mekikteki ikisi kadın yedi astronot ise ne yazık ki hayatını kaybetmişti.

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