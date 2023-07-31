Tam Boyutta Gör Twitter geçtiğimiz hafta X olarak yeniden markalandı ve böylece hem web sitesindeki logoda hem de akıllı telefonlardaki uygulama ikonlarında değişiklik yaşandı. Bununla birlikte, hala eski Twitter logosunu taşıyan iPhone modelleri koleksiyon ürünü olarak rekor fiyatlara internette satışa çıkartılmış durumda.

Eski Twitter logolu iPhone’lar satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Eski Twitter logosunu taşıyan iPhone modelleri çevrimiçi mağazalarda binlerce dolara satılıyor. Satışa çıkartılan iPhone’lar birkaç bin dolardan 25.000 dolar fiyat etiketine kadar listeleniyor. Açıkçası 25 bin doların uçuk bir fiyat olduğunu düşünüyorsanız, geçmişte insanların çok daha fazlasını ödediği durumlar olduğunu belirtmemiz gerek.

Tam Boyutta Gör X'te yapılan yeni değişiklikler Apple App Store tarafından sağlanan bir güncelleme aracılığıyla iPhone sahiplerine sunuldu. Bu yeni değişiklikleri deneyimlemek ve en son ve en iyi özellikleri elde etmek akıllıca olsa da, bazı kişiler uygulamayı güncellemeyi reddediyor. Bunun yerine, bu fırsatı iPhone'larını eBay'de listelemek için kullanıyorlar ve eski Twitter logosu hala mevcutken, tonlarca para talep ediyorlar. Benzer bir durum Flappy Bird'ün fazla bağımlılık yaptığı gerekçesiyle App Store ve Google Play Store'dan kaldırılmasında da görülmüştü.

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25.000 dolara listelenen eski Twitter logolu iPhone 11 Pro Max, ilanı bu yazının yazıldığı sırada 'listede bir hata olduğu için satıcı tarafından' eBay'den kaldırılmış olsa da birkaç bin dolara satılan iPhone modellerini bulmak mümkün. Öte yandan yeni Twitter logosu siyah arka planlı büyük bir X ikonunu gösteriyor. Eğer Blue aboneliğiniz varsa sekiz farklı uygulama simgesinden birisini de tercih edebilirsiniz.

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Eski Twitter logosuna sahip iPhone’lar rekor fiyata satılıyor