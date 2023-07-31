Eski Twitter logosuna sahip iPhone’lar rekor fiyata satılıyor

Eski Twitter logolu iPhone’lar satışa çıktı
25.000 dolara listelenen eski Twitter logolu iPhone 11 Pro Max, ilanı bu yazının yazıldığı sırada 'listede bir hata olduğu için satıcı tarafından' eBay'den kaldırılmış olsa da birkaç bin dolara satılan iPhone modellerini bulmak mümkün. Öte yandan yeni Twitter logosu siyah arka planlı büyük bir X ikonunu gösteriyor. Eğer Blue aboneliğiniz varsa sekiz farklı uygulama simgesinden birisini de tercih edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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