App Store kuralları daha da sertleşiyor

Tam Boyutta Gör Uygulama geliştiricilere yönelik katı mağaza kuralları ile bilinen Apple, uygulama onay süreçlerini daha da zorlaştırıyor. Kullanıcı verilerine yönelik olarak geliştiriciler daha fazla açıklama yapmak zorunda kalacak.

App Store yeni kurallar

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcı verilerine yönelik parmak izi API’leri özel bir kategoriye ayrılıyor ve geliştiriciler bu kategoriye erişmek için manifestolarında ayrıntılı bir şekilde açıklama yapmak zorunda.

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Kullanıcı verilerinin daha az takip edilmesini amaçlayan bu değişiklik Sonbahar döneminde uygulanacak ve bu kategoriye giren her geliştirici manifestosunu güncellemek zorunda. Aksi takdirde uygulama güncellemeleri reddedilecek.

Kısaca Apple gerçekten gerekli olduğunda bu API’lerin kullanılacağından emin olmak istiyor. Yeni değişiklik iOS 17, tvOS 17, watchOS 10 ve macOS Sonoma güncellemelerinin erişime açılması ile yürürlüğe girecek. Güncellemelerin reddedilmesi ise Sonbahar 2024 döneminde başlayacak.

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iOS 17 ile yeni kurallar geliyor