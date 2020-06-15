Eski Xbox yöneticisi: "PS5 fiyatının 499 dolardan fazla olması imkansız"

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Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen büyük tanıtımda, PS5'in yeni nesil oyunlarını ve konsol tasarımını ilk kez görme fırsatı yakalamıştık. Şimdiyse artık oyuncular konsolun fiyatını merak etmeye başladı.

Xbox, Electronic Arts ve SEGA gibi şirketlerde yöneticilik yapan ve şu anda da Amazon'da çalışan Albert Penello, PlayStation 5'in 499 doların üzerinde bir fiyatla çıkış yapmasının mümkün olmadığını söyledi.

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Geçtiğimiz hafta Amazon listelemesinde ortaya çıkan '600 dolar' söylentisiyle ilgili konuşan Penello,"'Asla asla deme' sözüne inanıyorum, ancak yine de şimdi asla demem gerekiyor. Bu konsolun 499 dolardan fazla olması imkansız." sözlerini kullandı.

Penello ayrıca,"Bu nesilde konsolun fiyatı, kimin başarıya ulaşacağını gösteren en büyük etken olabilir. Fiyat konusu hatta özel (exclusive) oyunlardan bile daha önemli olabilir." dedi.

Sony'nin önceki konsollarında fiyat ve satış başarısı arasında önemli bir korelasyon dikkat çekiyor. Örneğin PlayStation 3, 599 dolarlık bir fiyatla satışa sunulmuştu ve en azından ilk süreçte satışlarda beklenen verememişti. PlayStation 4 ise 399 dolarlık fiyatla piyasaya sürüldü ve müthiş bir başarı elde etti.

Albert Penello'nun da belirttiği PlayStation 5'in 500 doların üzerinde bir fiyatla satılması pek mümkün değil gibi. Diskli versiyon 449-499 dolar, dijital versiyon ise 399-449 dolar arasında bir fiyata sahip olabilir gibi.

PlayStation 5'in fiyatının önümüzdeki Ağustos ayında açıklanması bekleniyor. Sony, Ağustos ayında ikinci bir büyük etkinlik düzenlemeyi planlıyor.

https://bgr.com/2020/06/15/ps5-price-announce-no-way-over-499/

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