Xbox ücretsiz oyun günleri: Diablo IV ve dahası

Xbox Game Pass'te hafta sonu boyunca 6 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Core ve Game Pass Ultimate aboneleri, 29 Eylül'e kadar PGA Tour 2K25, Rematch, Dungeons 3, Bassmaster Fishing ve Trailmakers'ı ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca tüm Xbox kullanıcıları için Diablo IV de oynanabilir olacak. Son olarak ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.
- Diablo IV - Tüm Xbox kullanıcılarına ücretsiz
- PGA Tour 2K25 - Xbox Game Pass özel
- Rematch - Xbox Game Pass özel
- Dungeons 3 - Xbox Game Pass özel
- Bassmaster Fishing - Xbox Game Pass özel
- Trailmakers - Xbox Game Pass özel
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass Ultimate veya Core aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: