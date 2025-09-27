Xbox ücretsiz oyun günleri: Diablo IV ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca Diablo IV başta olmak üzere 6 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox Game Pass'te hafta sonu boyunca 6 oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Core ve Game Pass Ultimate aboneleri, 29 Eylül'e kadar PGA Tour 2K25, Rematch, Dungeons 3, Bassmaster Fishing ve Trailmakers'ı ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca tüm Xbox kullanıcıları için Diablo IV de oynanabilir olacak. Son olarak ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.

Diablo IV - Tüm Xbox kullanıcılarına ücretsiz

PGA Tour 2K25 - Xbox Game Pass özel

Rematch - Xbox Game Pass özel

Dungeons 3 - Xbox Game Pass özel

Bassmaster Fishing - Xbox Game Pass özel

Trailmakers - Xbox Game Pass özel

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass Ultimate veya Core aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

