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    Anlık Bildirim

    Eskişehir'deki su yükleme bankomatı parayı elden aldı

    Vatandaşlar su yükleme noktasındaki bankomata parayı elden verdiler. Eskişehir'de yaşanan bu trajikomik olay kısa sürede internette viral oldu.                  
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    Eskişehir'deki su yükleme bankomatı parayı elden aldı Tam Boyutta Gör
    Eskişehir'de %70'lik su zammı öncesi vatandaşlar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü'nün önündeki bankomata para yatırarak bakiyelerini yükseltmek istediler.

    Medyaya yansıyan görüntülerde, bankomatın para girişinden bir elin uzandığı ve vatandaşların yatırdığı paraları manuel bir şekilde alarak işlem yaptığı görülüyor. Benzerine zor rastlanacak olan bu videonun internette viral olması ise sadece birkaç saat sürdü.

    Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi

    Konuyla ilgili bir basın duyurusu yayınlayan Eski Genel Müdürlüğü ise bu olayın teknik personel kontrolünde yaşandığını ve vatandaşlar tarafından mizahi bir kurgu ile sosyal medyada paylaşıldığını açıkladı. İşte söz konusu basın duyurusu:

    "23.11.2022 saat 13:20’de Çamlıca Birlik Caddesinde bulunan Sumatik cihazının para kabul etmediğine dair bildirim ALO-185 aracılığı ile destek ekibimize ulaştırılmıştır. Çağrıyı alan teknik personelimiz Sumatik bölgesine intikal ederek cihazın kontrolüne başlamıştır. İlk etapta parayı kabul eden mekanizmayı yerinden sökerek para ya da yabancı madde sıkışması olup olmadığını kontrol etmiştir. Ardından sırada bekleyen vatandaştan kartını makinaya takmasını ve yükleme yapacağı miktarı elden alarak, kabin içerisinde para mekanizmasına manuel besleme yapıp sistemi canlı vezne gibi çalıştırmış ve arıza kontrolünü yapmıştır. Dolayısıyla görüntüdeki elle para alma işlemi kabin içerisindeki teknik personelimizin kontrolünde para alma mekanizmasına manuel yükleme işleminden ibarettir. Bu işlemler vatandaş tarafından videoya çekilerek mizahi bir kurgu ile sosyal medyada paylaşılmıştır. 

    Yaşanan olayda herhangi bir suistimal unsuru bulunmamaktadır. Paylaşımı yapan vatandaşımız ile görüşülmüş olup, kendisinin herhangi bir art niyet olmadan yaptığı bu paylaşımın birçok farklı sosyal medya platformunda olumsuz amaçlar için kullanılmasından son derece üzüntü duyduğunu bildirmiştir. Durum, su dolum sırasında bekleyen vatandaşlarımızın yükleme yapabilmeleri için arızalı parça değişimi yapılana kadar, kabinli cihazın açık vezne olarak çalıştırılmasından ibarettir. Parça değişimi tamamlandıktan sonra otomatik yüklemeye tekrar geçilmiştir.   

    Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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    donanimhabercom Instagram

    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 2 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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