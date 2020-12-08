Esnek ve renkli e-ink ekranlar giyilebilir cihazlara gelebilir

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Fiziksel kağıt görümüne en yakın olan ve monokrom renkleri sayesinde enerji verimliliği üst seviyede olan elektronik mürekkep ya da e-ink ekranlar henüz elektronik kitap okuyucular haricinde kendisini göstermedi. Ne varki yeni gelişmeler umut verici.

Dünyada ilk kez

Uzun yıllardır mevcut olan e-ink ekranlar gözleri yormayan ve kağıdı andıran görünümü sayesinde elektronik kitap okuyucular tarafından sıkça tercih ediliyor. Bununla birlikte dokunmatik hassasiyet veya canlı renkler gibi unsurların biraz eksik kalışı mobil cihaz pazarından uzak durmasına neden oldu.

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Ayrıca Bkz. "Katlanabilir ekranlar elektronik kağıtlara da geldi"

Bugüne kadar bir kaç akıllı telefon, tablet veya akıllı saat modelinde e-ink ekranlar karşımıza çıkmıştı ancak devamını getiremedi. Bununla birlikte esnek ve renkli e-ink ekranlarda gelişme oldukça gelecek için ümitler de artıyor.

Elektronik kağıt teknolojilerinde lider firmalardan E Ink hali hazırda katlanabilir ekranlar üzerinde çalışıyor. 10.3 inçlik ekrana dönüşebilen katlanabilir ekranı bir dönem gündeme gelmişti. Plastic Logic ile iş birliği yapan firma dünyanın ilk katlanabilir renkli ekranını geliştirdiklerini duyurdu.

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Prototip ekran 2.1 inç boyutunda ve 240x146 piksel çözünürlüğe sahip. Katlanabilir yapıdaki ekran oldukça düşük güç tüketiyor ve geleneksel LCD ekranlardan daha ince. Bu sayede mobil cihazlardan giysilere kadar geniş bir yelpazede kullanılabilecek.

Önümüzdeki aylarda esnek e-ink ekranların hacimli üretime geçeceği belirtiliyor ancak her zaman olduğu gibi tüketicinin ilgisi ve üreticinin talebi geleceğini belirleyecek. Mevcut alışkanlıklar devam ederse mobil cihaz pazarında görmemiz zor ancak giyim veya ikinci ekran gibi alanlarda kendisine yer bulabilir.

https://www.slashgear.com/flexible-color-e-ink-displays-could-soon-come-to-wearables-06649981/

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