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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Esnek ve renkli e-ink ekranlar giyilebilir cihazlara gelebilir

    E Ink ve Plastic Logic firmaları dünyanın ilk renkli ve esnek elektronik mürekkepli ekranını duyurdu. Yakın gelecekte bu ekranların giyilebilir cihazlarda kullanıldığını görebiliriz.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Esnek ve renkli e-ink ekranlar giyilebilir cihazlara gelebilir
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    Fiziksel kağıt görümüne en yakın olan ve monokrom renkleri sayesinde enerji verimliliği üst seviyede olan elektronik mürekkep ya da e-ink ekranlar henüz elektronik kitap okuyucular haricinde kendisini göstermedi. Ne varki yeni gelişmeler umut verici.

    Dünyada ilk kez

    Uzun yıllardır mevcut olan e-ink ekranlar gözleri yormayan ve kağıdı andıran görünümü sayesinde elektronik kitap okuyucular tarafından sıkça tercih ediliyor. Bununla birlikte dokunmatik hassasiyet veya canlı renkler gibi unsurların biraz eksik kalışı mobil cihaz pazarından uzak durmasına neden oldu.

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    Ayrıca Bkz. "Katlanabilir ekranlar elektronik kağıtlara da geldi"

    Bugüne kadar bir kaç akıllı telefon, tablet veya akıllı saat modelinde e-ink ekranlar karşımıza çıkmıştı ancak devamını getiremedi. Bununla birlikte esnek ve renkli e-ink ekranlarda gelişme oldukça gelecek için ümitler de artıyor.

    Elektronik kağıt teknolojilerinde lider firmalardan E Ink hali hazırda katlanabilir ekranlar üzerinde çalışıyor. 10.3 inçlik ekrana dönüşebilen katlanabilir ekranı bir dönem gündeme gelmişti. Plastic Logic ile iş birliği yapan firma dünyanın ilk katlanabilir renkli ekranını geliştirdiklerini duyurdu.

    Esnek ve renkli e-ink ekranlar giyilebilir cihazlara gelebilir
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    Prototip ekran 2.1 inç boyutunda ve 240x146 piksel çözünürlüğe sahip. Katlanabilir yapıdaki ekran oldukça düşük güç tüketiyor ve geleneksel LCD ekranlardan daha ince. Bu sayede mobil cihazlardan giysilere kadar geniş bir yelpazede kullanılabilecek.

    Önümüzdeki aylarda esnek e-ink ekranların hacimli üretime geçeceği belirtiliyor ancak her zaman olduğu gibi tüketicinin ilgisi ve üreticinin talebi geleceğini belirleyecek. Mevcut alışkanlıklar devam ederse mobil cihaz pazarında görmemiz zor ancak giyim veya ikinci ekran gibi alanlarda kendisine yer bulabilir.



    https://www.slashgear.com/flexible-color-e-ink-displays-could-soon-come-to-wearables-06649981/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    20 yıldır bekliyoruz :)
    yaş ilerliyor,
    ileride 4. boyuta geçersek
    artık gerek kalmayacak gibi :D
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    kayamtky 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    e-kitap, e-dergi ve çizgi roman okumayı seven birisi olarak merakla beklediğim bir okuyucu.
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    tamda cyberpunk önü :D
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    infom@n (Uğur Doğan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    DH uyuyor.
    https://www.apple.com/tr/airpods-max/
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