Infinix, renk değiştirebilen arka kapaklı telefon teknolojisini sergiledi

Tam Boyutta Gör Infinix, arka kapağının renkleri değişebilen yeni prototip telefonunu MWC 2024'te sergiledi. E-Color Shift adı verilen teknolojiyle telefonun arkası kare bölümlere ayrılarak çeşitli renklere dönüşebiliyor.

Tam Boyutta Gör E-kitap okuyucularda kullanılan e-ink teknolojisini kullanan telefon, bu sayede çok az güç harcıyor. Sadece renk değişimi sırasında bir miktar güç harcanırken, sabit renklerde tüketim sıfıra iniyor.

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Infinix, bu teknolojinin telefonları daha fazla kişiselleştireceğini, sabit renklerin yanında animasyonların da oynatılabileceğini belirtiyor. Demoda karelere bölünmüş ekran yer alıyor ancak farklı stillerde de düzenlemek mümkün. Estetik görünüm dışında ekranı bildirim, saat gibi işlevler için kullanmak da mümkün olabilir.

Teknolojinin hala gelişim aşamasında olduğunu belirten Infinix, Infinix E-Color Shift teknolojisine sahip ilk cihazların bir veya iki yıl içinde pazara çıkabileceğine inanıyor.

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