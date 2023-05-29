Espor ve rekabetçi oyunculara müjde! Nvidia G-SYNC ULMB 2 duyuruldu

Nvidia G-SYNC ULMB 2 çıktı
G-SYNC ULMB 2, rekabetçi oyunlarda ve eSpor oyunlarında büyük fark yaratacak 1000 Hz'in üzerinde etkili bir hareket netliği oranı sunuyor. ULMB 2 teknolojisi ile Nvidia, kalıcı bulanıklık olduğunda hareketin görünümünü iyileştirme, 2 kata yakın parlaklık ve sıfır parazit sunmayı umuyor. ULMB 2 halihazırda 1440p 360 Hz G-SYNC monitörler için bir aygıt yazılımı güncellemesi aracılığıyla ücretsiz olarak kullanılabilir durumda.
2015 yılında orijinal ULMB teknolojisi piyasaya sürüldüğünde monitör tepki süreleri (bir pikselin renk geçişi için geçen süre) nispeten yavaştı ve bu da önemli ölçüde gölgelenmeye ve bulanık görüntülere neden olarak hareket netliğinin zayıf olmasına yol açıyordu. Nvidia bunun için “backlight strobing” olarak adlandırılan bir tekniği geliştirdi. Bu tekniğin kullanılması için ULMB arka ışığı zamanın yüzde 75'inde devre dışı bırakıyordu. Dolayısıyla tipik 300 nit bir panelde görüntüler daha net oluyordu ancak parlaklık da azalıyordu.
1. Nvidia Kontrol Panelinde Nvidia G-SYNC Değişken Yenileme Hızını devre dışı bırakın.
2. Monitör ayarlarından G-SYNC ULMB 2'yi etkinleştirin.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)