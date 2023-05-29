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    Espor ve rekabetçi oyunculara müjde! Nvidia G-SYNC ULMB 2 duyuruldu

    Nvidia, 2015 yılında tanıttığı ULMB (Ultra Düşük Hareket Bulanıklığı) teknolojisinin yeni neslini Computex 2023 kapsamında duyurdu. Yeni G-SYNC ULMB 2, özellikle espor için önemli.
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    Espor ve rekabetçi oyunculara müjde! Nvidia G-SYNC ULMB 2 çıktı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, 2015 yılında rekabetçi oyunlarda ekstra hareket netliği sağlamak için G-SYNC monitörler için Ultra Düşük Hareket Bulanıklığını (ULMB) piyasaya sürdü. G-SYNC ULMB 2 ise buradaki durumu bir adım daha ileriye götürerek hareketli sahnelerde oluşan bulanıklığı minimuma indirmeyi ve netliğin korunmasını sağlamayı hedefliyor. Özellikle Valorant ve CS:GO gibi rekabetçi FPS oyunlarında bunun faydası profesyonel oyuncular için büyük olabilir.

    Nvidia G-SYNC ULMB 2 çıktı

    G-SYNC ULMB 2, rekabetçi oyunlarda ve eSpor oyunlarında büyük fark yaratacak 1000 Hz'in üzerinde etkili bir hareket netliği oranı sunuyor. ULMB 2 teknolojisi ile Nvidia, kalıcı bulanıklık olduğunda hareketin görünümünü iyileştirme, 2 kata yakın parlaklık ve sıfır parazit sunmayı umuyor. ULMB 2 halihazırda 1440p 360 Hz G-SYNC monitörler için bir aygıt yazılımı güncellemesi aracılığıyla ücretsiz olarak kullanılabilir durumda.

    2015 yılında orijinal ULMB teknolojisi piyasaya sürüldüğünde monitör tepki süreleri (bir pikselin renk geçişi için geçen süre) nispeten yavaştı ve bu da önemli ölçüde gölgelenmeye ve bulanık görüntülere neden olarak hareket netliğinin zayıf olmasına yol açıyordu. Nvidia bunun için “backlight strobing” olarak adlandırılan bir tekniği geliştirdi. Bu tekniğin kullanılması için ULMB arka ışığı zamanın yüzde 75'inde devre dışı bırakıyordu. Dolayısıyla tipik 300 nit bir panelde görüntüler daha net oluyordu ancak parlaklık da azalıyordu.

    Espor ve rekabetçi oyunculara müjde! Nvidia G-SYNC ULMB 2 çıktı Tam Boyutta Gör
    G-SYNC ULMB 2 ise artık tepki süreleri yükseldiği için çok daha etkili bir kullanım vadediyor. Bu özelliği an itibariyle Acer Predator XB273U F - 27” 1440p 360 Hz ve Asus ROG Swift 360Hz PG27AQN - 27” 1440p 360 Hz monitörlerde deneyimlemek mümkün. Yeni aygıt yazılımıyla güncellenen 1440p 360 Hz kapasiteli monitörlerde ULMB 2'yi etkinleştirmek için ise şu adımları yapmak gerekiyor:

    1. Nvidia Kontrol Panelinde Nvidia G-SYNC Değişken Yenileme Hızını devre dışı bırakın.

    2. Monitör ayarlarından G-SYNC ULMB 2'yi etkinleştirin.

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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