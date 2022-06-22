Ethereum madencileri son 18 ayda 15 milyar dolar harcadı

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Bir döneme kadar en kârlı madencilik ağı olarak gösterilen Ethereum blok zincirine bugüne kadar önemli yatırımlar yapıldı. Ne var ki yaşanan düşüş madencilerin hevesini kursağında bıraktı.

Ethereum masrafları zirvede

Yapılan araştırmalara göre son 18 ayda Ethereum madencilerinin grafik kartlarına yaptığı yatırım 15 milyar dolar civarında gerçekleşti. Bu rakam sadece madencilik odaklı kartları kapsıyor. Yani oyuncu olup da elindeki kartı kullanmak isteyen amatör madencileri kapsamıyor. Ayrıca anakart, işlemci, kasa, bellek gibi bileşenler de dahil edilmemiş.

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Bir dönem yaşanan bu büyük yatırımlar nedeniyle üreticilerin el altından madencilere stok sattığı iddiaları gündeme gelmişti. Oyuncuların kart bulması zorlaşırken fiyatlar da tavan yapmıştı.

Bu yıl yaşanan büyük düşüş süreci oyunculara rahat bir nefes aldırdı. 30 bin dolarlık yatırımından sadece 5000$ gelir elde edebilen bir madenci haliyle elindekileri de çıkarmak zorunda kaldı. Hali hazırda ekran kartları fiyatlarında düşüş sevindirici boyutlara geldi.

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