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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Etiya, ağ dilimleme yapabilen yerli akıllı 5G platformu geliştirildi

    5G'nin ağ dilimleme (network slicing) özelliği hayatımızdaki pek çok şeyi değiştirecek. Etiya isimli Türk teknoloji şirketi, ağ dilimleme özelliğine sahip yapay zekalı 5G platformu geliştirdi.
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Etiya, ağ dilimleme yapabilen yerli akıllı 5G platformu geliştirildi
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    5G teknolojisi, önceki jenerasyon geçişlerinden farklı olarak yüksek hız ile değil yeni teknolojik özellikleriyle hayatımızı değiştirecek. 5G’nin “Ağ Dilimleme” (Network Slicing) özelliği, hayatımızı değiştirecek yeniliklerden birisi olacak.

    Operatörler, 5G’nin Ağ dilimleme yapısı sayesinde bağlantının bir bölümünü, diğer ihtiyaçlardan arındırılmış şekilde bir uygulamaya, bir servise veya bir cihaza tahsis edebiliyor. Dilerse ihtiyaca özel hız, kapasite, bağlantı ve kapsama alanı belirleyebiliyor.

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    Ağ dilimleme teknolojisinin uygulanabileceği senaryoları örneklendirirsek bir e-spor müsabakasında oyuncuların bağlantı sorunu yaşamaması için oynanan oyuna özel bant genişliği ve hızı tahsis edilerek turnuvanın sonuçlanması sağlanabilir. Binlerce seyircinin bulunduğu stadyumda ağ bağlantısı sorunu yaşanmaması için bu bölüme daha fazla ağ kaynağı ayrılabilir.

    Etiya, ağ dilimleme yapabilen yerli akıllı 5G platformu geliştirildi
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    5G’den önce mobil şebekelerin yapılandırma ve özelleştirme yetenekleri epey sınırlıydı. Bu konuya dikkat çeken Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, “ADI Research verilerine göre 5G’nin ağ dilimleme teknolojisi dikey sektörlerde 66 milyar dolarlık değer yaratma potansiyeline sahip. Etiya, operatörlerin 5G ekosisteminden gelir elde etmeleri ve yönetebilmeleri için esnek ve yapay zeka tabanlı dilimleme sunmalarını sağlayan Akıllı 5G Platformu geliştirdi.” dedi.

    Etiya’nın Akıllı 5G Platformu tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Servis sağlayıcıların mevcut altyapısını değiştirmeden 5G bağlantısını yönetip özelleştirebilmesini sağlıyor.

    Bilgi güvenliği ve Türk firmaların telekomünikasyon sektöründeki yetkinliği için 5G’de yerli teknolojiler büyük önem taşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın açıklamalarına göre 5G, ilk olarak bu yıl içerisinde İstanbul Havalimanı’nda kullanılmaya başlanacak.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın ) 2 hf.
    Load balancing o demek değil.Senin dedigin Wmm ve Apsd.
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    zdniz (dniz yıldırım) 2 hf.
    Bunun adına load balancing diyolardı galiba öncelik atayabiliyosun veya yük durumuna göre farklı kanalara yönlendirebiliyosun bu yeni bir şey diğil ama türk şirketinin yapmış olması başarıDIR..
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    Musty3535123 2 hf.
    kısacası 2020 de 5g yi unutun. 2021 de verilmeye başlanır işallah. telefon yenilemek için 5g yi bekliyorum, mi 6 eskidi.
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    eAkman (hic yok) 2 hf.
    Bu hayattan çok sıkılmıştım. Hayatımızı değiştirecek şu teknoloji gelse de şenlensek.
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