Etkinliğe saatler kala sızdı: iOS 18’i hangi iPhone modelleri çalıştıracak?

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Tam Boyutta Gör Apple’ın her yıl düzenlediği WWDC 2024 etkinliği bugün Türkiye saati ile 20:00’da başlayacak. Etkinlik kapsamında iOS 18 dahil olmak üzere macOS 15, watchOS 11 ve iPadOS 18 gibi yeni işletim sistemleri sergilenecek. Etkinliğe birkaç saat kalmışken Apple hakkındaki paylaşımlarıyla tanınan bir X kullanıcısı iOS 18’i hangi iPhone modellerinin çalıştıracağını paylaştı.

iOS 18, bu iPhone’lar ile uyumlu olacak

Apple hakkındaki doğru paylaşımlarıyla tanınan @NikiasMolina, iOS 18’in iOS 17 ile uyumlu olan tüm iPhone modellerine geleceğini belirtti. Dolayısıyla iPhone 8 / 8 Plus ve iPhone X’ten sonra çıkan iPhone modellerini kullanan kullanıcılar iOS 18’e sahip olabilecek. Paylaşılan liste ise şu şekilde:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone SE (ikinci nesil)

iPhone SE (üçüncü nesil)

Bununla birlikte iOS 18’in bir cihazda çalışıyor olması tüm özellikleri alacağı anlamına gelmiyor. Özellikle Apple’ın iOS 18 ile birlikte bir dizi yapay zeka özelliğini tanıtması bekleniyor. Bu özellikler sınırlı bir uyumluluk şartına sahip olabilir. Muhtemelen Apple Intelligence özelliklerinin çoğu, iPhone 15 ve daha yeni cihazlara ihtiyaç duyacaktır.

Aynı kaynak iPadOS 18'in A10X Fusion çip kullanan birinci nesil 10.5 inç ve ikinci nesil 12.9 inç iPad Pro desteğini keseceğini de söylüyor. Altıncı nesil iPad de uyumluluk listesinden çıkarılıyor, ancak yedinci nesil iPad desteklenmeye devam edecek. WWDC 2024 etkinliği Apple’ın YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak ve tüm detaylar burada belli olacak.

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Etkinlikten önce sızdı: iOS 18, hangi iPhone'larda çalışacak?