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    Etkinliğe saatler kala sızdı: iOS 18’i hangi iPhone modelleri çalıştıracak?

    Apple, kısa süre sonra düzenleyeceği WWDC 2024 kapsamında iOS 18 ve diğer yazılımları hakkında önemli duyurular yapacak. Ancak etkinliğe saatler kala iOS için önemli bir sızıntı yaşandı.
    Etkinlikten önce sızdı: iOS 18, hangi iPhone'larda çalışacak? Tam Boyutta Gör
    Apple’ın her yıl düzenlediği WWDC 2024 etkinliği bugün Türkiye saati ile 20:00’da başlayacak. Etkinlik kapsamında iOS 18 dahil olmak üzere macOS 15, watchOS 11 ve iPadOS 18 gibi yeni işletim sistemleri sergilenecek. Etkinliğe birkaç saat kalmışken Apple hakkındaki paylaşımlarıyla tanınan bir X kullanıcısı iOS 18’i hangi iPhone modellerinin çalıştıracağını paylaştı.

    iOS 18, bu iPhone’lar ile uyumlu olacak

    Apple hakkındaki doğru paylaşımlarıyla tanınan @NikiasMolina, iOS 18’in iOS 17 ile uyumlu olan tüm iPhone modellerine geleceğini belirtti. Dolayısıyla iPhone 8 / 8 Plus ve iPhone X’ten sonra çıkan iPhone modellerini kullanan kullanıcılar iOS 18’e sahip olabilecek. Paylaşılan liste ise şu şekilde:

    • iPhone 15
    • iPhone 15 Plus
    • iPhone 15 Pro
    • iPhone 15 Pro Max
    • iPhone 14
    • iPhone 14 Plus
    • iPhone 14 Pro
    • iPhone 14 Pro Max
    • iPhone 13
    • iPhone 13 mini
    • iPhone 13 Pro
    • iPhone 13 Pro Max
    • iPhone 12
    • iPhone 12 mini
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 11
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone XR
    • iPhone XS
    • iPhone XS Max
    • iPhone SE (ikinci nesil)
    • iPhone SE (üçüncü nesil)

    Bununla birlikte iOS 18’in bir cihazda çalışıyor olması tüm özellikleri alacağı anlamına gelmiyor. Özellikle Apple’ın iOS 18 ile birlikte bir dizi yapay zeka özelliğini tanıtması bekleniyor. Bu özellikler sınırlı bir uyumluluk şartına sahip olabilir. Muhtemelen Apple Intelligence özelliklerinin çoğu, iPhone 15 ve daha yeni cihazlara ihtiyaç duyacaktır.

    Aynı kaynak iPadOS 18'in A10X Fusion çip kullanan birinci nesil 10.5 inç ve ikinci nesil 12.9 inç iPad Pro desteğini keseceğini de söylüyor. Altıncı nesil iPad de uyumluluk listesinden çıkarılıyor, ancak yedinci nesil iPad desteklenmeye devam edecek. WWDC 2024 etkinliği Apple’ın YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak ve tüm detaylar burada belli olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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