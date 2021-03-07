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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ETS 2'nin Rusya DLC'si 'Heart of Russia' duyuruldu

    Euro Truck Simulator 2'ye Moskova başta olmak üzere Rusya'nın pek çok şehrini ekleyen Heart of Russia DLC'si açıklandı. DLC'nin çıkış tarihi ve fiyatı ilerleyen aylarda açıklanacak.
    07 Mart 2021, 15:06 (Güncellendi, 1 gün)
    4,1b
    11
    5
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    ETS 2'nin Rusya DLC'si 'Heart of Russia' duyuruldu
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    Yaklaşık 8 sene önce yayınlanan tır simülasyonu oyunu Euro Truck Simulator 2, yeni güncellemeler ve ücretli ek paketleriyle güncelliğini sürdürmeye devam ediyor.

    2019 sonunda yayınlanan Road to the Black Sea DLC’si ile İstanbul’a kadar genişleyen oyun, şimdi de Heart of Russia DLC’si ile Moskova başta olmak üzere Rusya’nın Batı ve Güney şehirlerini ekliyor.  Bu DLC, Rusya şehirlerinin ekleneceği ilk DLC olmayacak. Daha önce Beyond the Baltic Sea ile birlikte Rusya’nın Kuzey’inde yer alan St. Petersburg, Kalingrad, Luga, Pskov, Sosnovy Bor ve Vyborg şehirleri oyuna eklenmişti. Bu şehirler küçük ölçekteydi ve az detay içeriyordu. Heart of Russia DLC’si ise çok daha detaylı olacak. Rusya'nın kalabalık şehirlerinin yanı sıra Doğu Avrupa Platosu ve ünlü ormanlar da oyuna eklenecek.

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    SCS Software bu DLC ile hangi şehirlerin ekleneceğini açıklamadı. Paylaşılan bilgilerde “Rusya’nın kalbini, Moskova’yı ve ötesini keşfedin” ifadesine yer veriliyor. Ayrıca açıklamalar arasında Volga ve Oka Nehirlerinin de oyuna ekleneceği belirtiliyor.

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    ETS 2'nin Rusya DLC'si 'Heart of Russia' duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Oyun içerisinden yayınlanan ekran görüntülerine baktığımızda Rusya’nın yalnızca Avrupa’ya yakın şehirlerinin ve Güney bölgesinin yer alacağı görülüyor. Bu durum Türkiye için güzel haber. Zira ilerleyen yıllarda Türkiye'ye özel bir DLC çıkarsa ile Rusya'nın Güney şehirleri Karadeniz'e bağlanabilir.

    Heart of Russia DLC’si ücretli olacak. Fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Muhtemelen 2021 sonunda çıkış yapacaktır. 2020 sonunda çıkacağı açıklanan ancak yetişmediği için ertelenen Iberia DLC’si ise önümüzdeki ay yayınlanacak. Iberia DLC’si oyuna İspanya ve Portekiz şehirlerini ekleyecek.

    Heart of Russia DLC’si Steam sayfası

    Iberia DLC’si Steam sayfası

    Heart of Russia DLC'sinden ekran görüntüleri paylaşıldı. Aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    B Batuhangover01 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu oyunu lisans sözleşmeleri bahanesiyle yıllardır sömürüyorlar. Piyasaya sağlam bir rakibi çıkmadığı sürece de sömürmeye devam edecekler. Ets2 tekelken ets3 gelmez. Oyun içerik bakımından çok aşırı zengin olabilir ama bana oldukça eski geliyor artık.
    Şu oyunu lisans sözleşmeleri bahanesiyle yıllardır sömürüyorlar. Piyasaya sağlam bir rakibi çıkmadığı sürece de sömürmeye devam edecekler. Ets2 tekelken ets3 ge...
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    SelcukMST (Selcuk Masat) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence artık DLC çıkartmak yerine oyun içeriğinde değişikliklere gidilmeli, tamam elbette yeni haritakar çıkartın fakat kuzeyde gezerken her yer yemyeşil, ne bir kar yağışı var ne de sizi zorlayan yollar. Moskova önizlemesinde bile kar detayı yok. ETS2 rakipsiz olduğu içinde ne verirlerse onu oynuyoruz fakat bana kalırsa artık harits yerinde grafik düzenlemesi gelmesi gerekiyor ve yeni tır modelleri eklenmeli.
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    gowlet 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Harikasınız SCS...
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    B Batuhangover01 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu oyunu lisans sözleşmeleri bahanesiyle yıllardır sömürüyorlar. Piyasaya sağlam bir rakibi çıkmadığı sürece de sömürmeye devam edecekler. Ets2 tekelken ets3 gelmez. Oyun içerik bakımından çok aşırı zengin olabilir ama bana oldukça eski geliyor artık.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) Batuhangover01
    Bağımsız yapımcılar oyuna multiplayer getirmese oyun yıllar önce bitmişti bence. Adamların çoklu oyuncu gibi bir şeyi düşünecek vizyonu bile yoktu zira.
    Ha ETS3 çıksa ne değişir aslında onu da merak ediyorum. Adamlar şehir detaylarını DLC çıkararak geliştiriyorlar. Adamların nihai amacı resmen DLC'lerle yeni oyun yapmak gibi. Tırların sürüş gerçekçiliği de güncellemelerle geliştiriliyor. Araç hasarı, motor/lastik eskimesi gibi şeyleri asla ekleyeceklerini sanmam. Mevsimler bile gerçekçi değil zira. Bölgesel kar bile yok. Bunlar istense şu anki sürüme eklenir. ProMods bile ücretsiz neler neler sunuyor.
    Prism3D oyun motorunun da kapasitesi belli. Kendi oyun motorumuzu bırakıp UE4 kullanacağız yeni oyunda demedikleri sürece çıkardıkları hiçbir oyun ETS3 olarak adlandırılamaz bence.
    Eskiden satın alırdım ek paketleri, artık yüksek indirim görmedikçe yanaşmıyorum bile. EA'yı geçtiler ek paket konusunda.
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    canguler917 (can guler) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    yapılmaya çalıştıkları şey belli, avrupadan karayoluyla ulaşımı mümkün olan her yeri oyuna eklemek. oyunun kendisi sabit kalacak, yenisi çıkmayacak ama güncellemerle zaman içinde yenileyecek oyun kendisini. firmanın gelir kaynağı şuanlık dlc'ler olsa da ileriki zamanlarda oyun içi satın alım ekleyeceklerdir. son bombaları da tahmin ediyorum ki online getirmek olur.
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