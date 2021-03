ETS 2'nin Rusya DLC'si 'Heart of Russia' duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Yaklaşık 8 sene önce yayınlanan tır simülasyonu oyunu Euro Truck Simulator 2, yeni güncellemeler ve ücretli ek paketleriyle güncelliğini sürdürmeye devam ediyor.

2019 sonunda yayınlanan Road to the Black Sea DLC’si ile İstanbul’a kadar genişleyen oyun, şimdi de Heart of Russia DLC’si ile Moskova başta olmak üzere Rusya’nın Batı ve Güney şehirlerini ekliyor. Bu DLC, Rusya şehirlerinin ekleneceği ilk DLC olmayacak. Daha önce Beyond the Baltic Sea ile birlikte Rusya’nın Kuzey’inde yer alan St. Petersburg, Kalingrad, Luga, Pskov, Sosnovy Bor ve Vyborg şehirleri oyuna eklenmişti. Bu şehirler küçük ölçekteydi ve az detay içeriyordu. Heart of Russia DLC’si ise çok daha detaylı olacak. Rusya'nın kalabalık şehirlerinin yanı sıra Doğu Avrupa Platosu ve ünlü ormanlar da oyuna eklenecek.

SCS Software bu DLC ile hangi şehirlerin ekleneceğini açıklamadı. Paylaşılan bilgilerde “Rusya’nın kalbini, Moskova’yı ve ötesini keşfedin” ifadesine yer veriliyor. Ayrıca açıklamalar arasında Volga ve Oka Nehirlerinin de oyuna ekleneceği belirtiliyor.

Oyun içerisinden yayınlanan ekran görüntülerine baktığımızda Rusya’nın yalnızca Avrupa’ya yakın şehirlerinin ve Güney bölgesinin yer alacağı görülüyor. Bu durum Türkiye için güzel haber. Zira ilerleyen yıllarda Türkiye'ye özel bir DLC çıkarsa ile Rusya'nın Güney şehirleri Karadeniz'e bağlanabilir.

Heart of Russia DLC’si ücretli olacak. Fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Muhtemelen 2021 sonunda çıkış yapacaktır. 2020 sonunda çıkacağı açıklanan ancak yetişmediği için ertelenen Iberia DLC’si ise önümüzdeki ay yayınlanacak. Iberia DLC’si oyuna İspanya ve Portekiz şehirlerini ekleyecek.

Heart of Russia DLC’si Steam sayfası

Iberia DLC’si Steam sayfası

Heart of Russia DLC'sinden ekran görüntüleri paylaşıldı. Aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

