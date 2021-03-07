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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Game Pass için büyük söylenti: Watch Dogs Legion sisteme eklenebilir

    Xbox'ın abonelik hizmeti olan Xbox Game Pass ile ilgili sevindiren bir iddia ortaya atıldı. Ubisoft'un geçtiğimiz yıl çıkan oyunu Watch Dogs Legion, sisteme eklenebilir.
    07 Mart 2021, 12:00 (1 gün)
    2,9b
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    25
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    5

    Xbox Game Pass için büyük söylenti: Watch Dogs Legion sisteme eklenebilir
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    Xbox'ın son dönemde oyuncular için sunduğu en iyi hizmetlerden biri olan Xbox Game Pass ile ilgili büyük bir söylenti ortaya çıktı. 

    Ayrıca Bkz. "God of War, Uncharted ve Ghost of Tsushima PC'ye geliyor iddiası"

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    Söylentiye göre Ubisoft'un geçtiğimiz yıl yayınladığı, yılın en çok merak edilen oyunlarından biri olan Watch Dogs Legion, Xbox Game Pass'in kütüphanesine eklenecek. Söylentinin çıkma noktası ise daha önce Final Fantasy VII Remake'in PlayStation Plus'a ekleneceğini söyleyen Shpeshal Ed isim Twitter kullanıcısının yaptığı bir paylaşım. Paylaşım şöyle:

    "As he heads to the Game, he Passes by his Legion of fans, waving as he goes. He spots his opponent across the room. "Show me what you got"

    Fark edebileceğiniz üzere Game, Pass ve Legion kısımları dikkat çekiyor. Bu yüzden de böyle bir söylenti çıkmış durumda. Ayrıca geçtiğimiz günlerde yapılan bir video görüşmesinde Xbox başkanı Phil Spencer'ın arkasındaki rafta Watch Dogs Legion figürü duruyor. Daha öncesinde Xbox Series S duyurulmadan Phil Spencer'ın arkasındaki rafta gözükmüştü. Ancak aynı görselde Nintendo Switch ve Kojima Productions'ın figürü de bulunuyor. Yani ikinci durum pek de bir şey göstermiyor olabilir.

    Watch Dogs Legion her ne kadar geçtiğimiz yılın büyük oyunlarından biri olsa da pek sevilen bir oyun olmamıştı. Ancak yine de böyle bir oyunun sisteme eklenmesi gayet güzel bir haber olur. Birkaç hafta içinde bu durum netleşecektir.



    https://comicbook.com/gaming/news/xbox-game-pass-ultimate-pc-games-watch-dogs-legion/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    D Dellialli 1 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Arda 88
    MS Gamepass cidden nimet. Ben yurtdışı guruplarında takılıyorum. Baya bir kitle var ps tarafından xbox'a geçen veya ps yanına ilk defa xbox alan. Gamepass'ı 3 senelik 90 dolara nasıl alacaklarını bilmiyorlar. Bu işe baş vuran amerikalı ve kanadalılar genelde 3 4 çocuklu ve her çocuğu için hesap açmak zorunda kalanlar. yoksa tek başına adam mtc üzerinden alıp vpn ile aktif etmeyi karmaşık bulduğundan aylık 12.99 dolara subscription ile devam ediyorlar.

    Sony boşuna baba exclusiveleri PC ye çıkarmıyor. En az 400 500 milyon dolarlık bütçeye ihtiyacı var. Çıkaramayacağı bir çok oyunu "etik" olmayacak şekilde 2021 de çıkaracakmıl gibi lanse etti. Yani sony her yol mübah planı ile ilerleyecek önümüzdeki 2 3 yıl. Umarım bu süreç sonunda düzgün ps5 pro çıkarırlarsa bir adette ps5 pro almayı da düşünmüyor değilim. Zaten hanımla xbox sıra kavgası yaşıyorum arada.


    Alttaki resim Sony için 2 yılın pek iyi olmayacağını gösteriyor. Yeni jenerasyona çok iyi hazırlanamamış Sony. umarım batmazlar.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    @Rachsuchtig Tarih konusunda iptal görünmüyor. Google'dan arattığımda Starfield için 2021 gözüküyor çıkış tarihi olarak. TES6 için sanırım evet. Yapan kişi orayı atlamış veya bilerek bırakmış. Lakin yapım stüdyosu 2018 den beridir çalışıyor olduğu yazılı hali hazırda. Sanırım MS tarafından satın alım sonrası açıklarlar tarihi. O da 2022 gibi bekleniyor.
    MS Gamepass cidden nimet. Ben yurtdışı guruplarında takılıyorum. Baya bir kitle var ps tarafından xbox'a geçen veya ps yanına ilk defa xbox alan. Gamepass'ı 3 s...
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    Arda 88 (Arda Salman) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Lükse bak o kadar alıştık ki hangi oyun söylentisi gelse olabilir diyoruz. Teşekkürler Microsoft.
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    Rachsuchtig 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) Dellialli
    Attigin görsel baya tarafli yalniz. Daha ortada Gears6 ile ilgili bir sey yok duyrulmadi ama gelicek diye umut etmis bir fanboy. TES6 ve Starfield hakkinda da cikis dönemiyle ilgili bir haber yok ama onu da koymus. Bunlari koymus ama Sony tarafinda cikis tarihi belli olmayan oyunlarin üstüne cizmis. FF16'ya da koymamis mesela. Iki trafainda fanboyu degilim ama tarafliliga lüzum yok.
    Attigin görsel baya tarafli yalniz. Daha ortada Gears6 ile ilgili bir sey yok duyrulmadi ama gelicek diye umut etmis bir fanboy. TES6 ve Starfield hakkinda da c...
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    marslan1999 (Mert ) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gelirse artık ciddi şekilde Series S düşünürüm. Alış fiyatı göreceli olarak çok düşük, neredeyse ekran kartı parasına alınıyor. Gamepass ile beni tatmin edecek sayıda ve kalitede oyun da var. Almamak için sebep kalmıyor.
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    Omisis046 (Cem Özdemir) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel bir oyun. Ben aldım, iyice güncellenmesini bekliyorum, daha pek oynamadım.
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Onu da eklese rekabet biter kanka o zaman eğlenceli olmaz.
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Helal olsun Microsoft a garibanın dostu işte. Keşke FIFA 21 ekleseniz
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    Rampage 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    kimse oyunun kalitesi ile ilgili yorum yapmıyor burada vurgulanan 500 tl'ye satılan 4-5 aylık bir oyunun gamepass'e gelmesi. bazıları tam fiyattan satın almış sanırım sinirlenmişler durduk yere habere.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yav alt tarafı geçen seneye ait, vasat bir oyun Game Pass'e gelecek. Bu ne abi sanki evrenin sırları verilmiş ya da çözülmüş gibi paylaşmalar. Bi de şifreli yazıyorlar, te allaam ya.
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    D Dellialli 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Kartal Göz
    Fanatiklik yapmanın yeri değil. 70 dolara psn'den alıcan oyunu MS bedava sunuyor. Adamlar 3 tane baba oyun sundular ocaktan beri. 70 er Euro koysak 210 euro kardayım. SONY de bu şekilde kendi sistemini kurmalı. Hem PC hem PS için oyunları bu yüzden çıkaracak.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Onun yerine origins ve odyssey gelse daha iyi
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    mgundog (m gundog) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Teşekkürler ms gelmesede umutlandırman yetiyor bazen
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    SchwadorFF 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu nedir akadaş, gamepass sayesinde neredeyse oyuna para harcayamaz olduk 😀
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    Denorath 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence her oyuncu şu ortamda Gamepass’in kıymetini bilmeli.
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    2947 kez okundu.
    18 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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    xbox game pass, xbox ve
    5 etiket daha pc game pass ubisoft watch dogs legion yeni oyunlar Yazılım
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