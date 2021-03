Xbox Game Pass için büyük söylenti: Watch Dogs Legion sisteme eklenebilir

Tam Boyutta Gör

Xbox'ın son dönemde oyuncular için sunduğu en iyi hizmetlerden biri olan Xbox Game Pass ile ilgili büyük bir söylenti ortaya çıktı.

Söylentiye göre Ubisoft'un geçtiğimiz yıl yayınladığı, yılın en çok merak edilen oyunlarından biri olan Watch Dogs Legion, Xbox Game Pass'in kütüphanesine eklenecek. Söylentinin çıkma noktası ise daha önce Final Fantasy VII Remake'in PlayStation Plus'a ekleneceğini söyleyen Shpeshal Ed isim Twitter kullanıcısının yaptığı bir paylaşım. Paylaşım şöyle:

"As he heads to the Game, he Passes by his Legion of fans, waving as he goes. He spots his opponent across the room. "Show me what you got"

Fark edebileceğiniz üzere Game, Pass ve Legion kısımları dikkat çekiyor. Bu yüzden de böyle bir söylenti çıkmış durumda. Ayrıca geçtiğimiz günlerde yapılan bir video görüşmesinde Xbox başkanı Phil Spencer'ın arkasındaki rafta Watch Dogs Legion figürü duruyor. Daha öncesinde Xbox Series S duyurulmadan Phil Spencer'ın arkasındaki rafta gözükmüştü. Ancak aynı görselde Nintendo Switch ve Kojima Productions'ın figürü de bulunuyor. Yani ikinci durum pek de bir şey göstermiyor olabilir.

Watch Dogs Legion her ne kadar geçtiğimiz yılın büyük oyunlarından biri olsa da pek sevilen bir oyun olmamıştı. Ancak yine de böyle bir oyunun sisteme eklenmesi gayet güzel bir haber olur. Birkaç hafta içinde bu durum netleşecektir.

