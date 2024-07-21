Euro Truck Simulator 2: Yeni Japonya modu viral oldu

Euro Truck Simulator 2 Japonya modu gerçekçilik seviyesiyle viral oldu
Durum American Truck Simulator'da da benzer. Orada da ABD'nin yalnızca 15 eyaletinde araç kullanabiliyorsunuz ve komşu ülkelerin tamamı yok. Bu nedenle, geliştiricilerin iki kıtayı tam olarak uygulaması yıllar alacak gibi duruyor.
Topluluk ise bu boşluğu kendisi dolduruyor. Euro Truck Simulator 2 için oyunu Asya'ya ve diğer yerlere götüren çok sayıda mod var. Bunlardan biri de Japon rotalarını oyuna getiren Project Japan. Euro Truck Simulator 2'nin aksine ücretsiz mod gerçek boyuta çok daha yakın. Gerçek dünyayı 1:10 oranında yeniden oluşturuyor.
Modla elde edilen ayrıntı düzeyi son zamanlarda epeyce bir karışıklığa yol açtı. Japonya modu için yaklaşan bir güncellemeyi duyuran X'teki bir gönderi viral oldu ve iki milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı. Proje platformda yaklaşık 20.000 takipçiyle oldukça popüler olsa da böyle bir başarı yine de alışılmadık bir durum.
X'teki gönderi yaklaşan güncellemenin detaylarını açıklamadı. Ancak bunun Euro Truck Simulator 2'nin mevcut sürümüne destekle ilgili olması oldukça muhtemel. Şimdiye kadar mod yalnızca 1.49 sürümü için uygunken oyunun 1.50 sürümü 14 Mayıs'ta yayınlandı.
Euro Trucker Simulator 2 PC, Mac ve Linux'ta (Steam) mevcut. Project Japan mod indirme talimatlarına ve tüm güncellemelere bu linkten ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.