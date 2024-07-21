Tam Boyutta Gör Euro Truck Simulator 2'nin yaklaşık on iki yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana geliştiriciler oyuna sürekli olarak yeni içerikler ekliyor. Tüm bu beklemelere rağmen Avrupa oyuna tam olarak dahil edilmedi. Bazı ülkelere yalnızca kısmen erişilebilirken İzlanda ve Ukrayna gibi ülkeler hala mevcut değil.

Euro Truck Simulator 2 Japonya modu gerçekçilik seviyesiyle viral oldu

Durum American Truck Simulator'da da benzer. Orada da ABD'nin yalnızca 15 eyaletinde araç kullanabiliyorsunuz ve komşu ülkelerin tamamı yok. Bu nedenle, geliştiricilerin iki kıtayı tam olarak uygulaması yıllar alacak gibi duruyor.

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Topluluk ise bu boşluğu kendisi dolduruyor. Euro Truck Simulator 2 için oyunu Asya'ya ve diğer yerlere götüren çok sayıda mod var. Bunlardan biri de Japon rotalarını oyuna getiren Project Japan. Euro Truck Simulator 2'nin aksine ücretsiz mod gerçek boyuta çok daha yakın. Gerçek dünyayı 1:10 oranında yeniden oluşturuyor.

Modla elde edilen ayrıntı düzeyi son zamanlarda epeyce bir karışıklığa yol açtı. Japonya modu için yaklaşan bir güncellemeyi duyuran X'teki bir gönderi viral oldu ve iki milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı. Proje platformda yaklaşık 20.000 takipçiyle oldukça popüler olsa da böyle bir başarı yine de alışılmadık bir durum.

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X'teki gönderi yaklaşan güncellemenin detaylarını açıklamadı. Ancak bunun Euro Truck Simulator 2'nin mevcut sürümüne destekle ilgili olması oldukça muhtemel. Şimdiye kadar mod yalnızca 1.49 sürümü için uygunken oyunun 1.50 sürümü 14 Mayıs'ta yayınlandı.

Euro Trucker Simulator 2 PC, Mac ve Linux'ta (Steam) mevcut. Project Japan mod indirme talimatlarına ve tüm güncellemelere bu linkten ulaşabilirsiniz.

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Euro Truck Simulator 2: Yeni Japonya modu viral oldu