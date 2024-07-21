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    Anlık Bildirim

    Euro Truck Simulator 2: Yeni Japonya modu viral oldu

    Project Japan, Euro Truck Simulator 2'de Japonya'nın tamamını kapsayan bir haritayı yeniden oluşturuyor. Project Japan'ın X hesabına göre modun yeni bir sürümünün yakında yayınlanacağı söylendi.
    Euro Truck Simulator 2: Yeni Japonya modu viral oldu Tam Boyutta Gör
    Euro Truck Simulator 2'nin yaklaşık on iki yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana geliştiriciler oyuna sürekli olarak yeni içerikler ekliyor. Tüm bu beklemelere rağmen Avrupa oyuna tam olarak dahil edilmedi. Bazı ülkelere yalnızca kısmen erişilebilirken İzlanda ve Ukrayna gibi ülkeler hala mevcut değil.

    Euro Truck Simulator 2 Japonya modu gerçekçilik seviyesiyle viral oldu

    Durum American Truck Simulator'da da benzer. Orada da ABD'nin yalnızca 15 eyaletinde araç kullanabiliyorsunuz ve komşu ülkelerin tamamı yok. Bu nedenle, geliştiricilerin iki kıtayı tam olarak uygulaması yıllar alacak gibi duruyor.

    Topluluk ise bu boşluğu kendisi dolduruyor. Euro Truck Simulator 2 için oyunu Asya'ya ve diğer yerlere götüren çok sayıda mod var. Bunlardan biri de Japon rotalarını oyuna getiren Project Japan. Euro Truck Simulator 2'nin aksine ücretsiz mod gerçek boyuta çok daha yakın. Gerçek dünyayı 1:10 oranında yeniden oluşturuyor.

    Modla elde edilen ayrıntı düzeyi son zamanlarda epeyce bir karışıklığa yol açtı. Japonya modu için yaklaşan bir güncellemeyi duyuran X'teki bir gönderi viral oldu ve iki milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı. Proje platformda yaklaşık 20.000 takipçiyle oldukça popüler olsa da böyle bir başarı yine de alışılmadık bir durum.

    Euro Truck Simulator 2: Yeni Japonya modu viral oldu Tam Boyutta Gör

    X'teki gönderi yaklaşan güncellemenin detaylarını açıklamadı. Ancak bunun Euro Truck Simulator 2'nin mevcut sürümüne destekle ilgili olması oldukça muhtemel. Şimdiye kadar mod yalnızca 1.49 sürümü için uygunken oyunun 1.50 sürümü 14 Mayıs'ta yayınlandı.

    Euro Trucker Simulator 2 PC, Mac ve Linux'ta (Steam) mevcut. Project Japan mod indirme talimatlarına ve tüm güncellemelere bu linkten ulaşabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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