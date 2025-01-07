Robot süpürgeye dönüşen dikey süpürge gerçek oldu

Eufy E20 özellikleri ve fiyatı
Eufy E20 adıyla CES 2025 fuarında karşımıza çıkan proje tam olarak robot süpürge ve dikey süpürgeyi bir araya getiriyor. Kullanıcı istediği anda ana gövdeyi robot süpürgeye takıyor ya da sapına oturtarak manuel temizlik yapıyor.
Süpürgenin ana motoru ve takılı olduğu toz haznesi burada kritik parça görevini görüyor. Bu parça robot süpürgeye takılıyor ya da sap aksesuarları ile dikey bir süpürge haline gelebiliyor. Sök-tak işlemi de oldukça basit.
Süpürge toplamda 3 saate kadar tek şarj ile kullanılabiliyor ve tam şarj olması iki buçuk saat sürüyor. Robot süpürge 15mm boyutuna kadar engelleri algılayabiliyor. Toz istasyonu ise 75 güne kadar sizi hazne boşaltmaktan kurtarıyor.
Elbette burada bazı fedakarlıklar var. Örneğin robot süpürgenin ıslak mop özelliği mevcut değil. Yine robotik kol ya da halı, kilim kaçınma sistemi de yok. Fiyatı ise 550$ gibi oldukça yüksek bir seviyede belirlenmiş.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.