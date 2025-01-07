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    Robot süpürgeye dönüşen dikey süpürge gerçek oldu

    CES 2025 fuarında tanıtılan Eufy E20 robot süpürge istediğiniz anda dikey süpürgeye dönüşerek içinizin rahat etmediği alanları kontrolü elinize almanızı sağlıyor.
    Eufy E20 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde robot süpürge ve şarjlı süpürge üniteleri bir araya getirerek ikisi bir arada tarzı konseptler sunan ürünler görmeye başlamıştık. Gerçek bir robot süpürge ve dikey süpürge melezinin kimden geleceği merakla bekleniyordu. 

    Eufy E20 özellikleri ve fiyatı

    Eufy E20 adıyla CES 2025 fuarında karşımıza çıkan proje tam olarak robot süpürge ve dikey süpürgeyi bir araya getiriyor. Kullanıcı istediği anda ana gövdeyi robot süpürgeye takıyor ya da sapına oturtarak manuel temizlik yapıyor. 

    Süpürgenin ana motoru ve takılı olduğu toz haznesi burada kritik parça görevini görüyor. Bu parça robot süpürgeye takılıyor ya da sap aksesuarları ile dikey bir süpürge haline gelebiliyor. Sök-tak işlemi de oldukça basit. 

    Süpürge toplamda 3 saate kadar tek şarj ile kullanılabiliyor ve tam şarj olması iki buçuk saat sürüyor. Robot süpürge 15mm boyutuna kadar engelleri algılayabiliyor. Toz istasyonu ise 75 güne kadar sizi hazne boşaltmaktan kurtarıyor. 

    Elbette burada bazı fedakarlıklar var. Örneğin robot süpürgenin ıslak mop özelliği mevcut değil. Yine robotik kol ya da halı, kilim kaçınma sistemi de yok. Fiyatı ise 550$ gibi oldukça yüksek bir seviyede belirlenmiş. 
     

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    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

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    Selamahali 8 saat önce

    Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.

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