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    EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi ertelendi

    UEFA bugünkü toplantının sonucunda EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını ertelediğini açıkladı. EURO 2020, 1 yıl ertelendi. Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da yapılacaktı.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Zamazingo
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi ertelendi
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    Çin’de ortaya çıkan koronavirüs Avrupa’yı sardı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüsü pandemi olarak tanımladı ve salgının merkezinin Avrupa olarak belirledi. Pek çok futbolcu ve teknik direktöre koronavirüs bulaştı. Salgının Avrupa’da güçlenmesi ile birlikte UEFA’nın düzenlediği uluslararası organizasyonların durumunun ne olacağı merak ediliyordu. UEFA, uluslararası turnuvaları erteledi.

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    Haziran ayında yapılması planlanan ve Türkiye de dahil olmak üzere 24 ülkenin milli takımlarının mücadele edeceği EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2021 yılının yaz aylarına ertelendi. Euro 2020, önceki Avrupa şampiyonlarından farklı olarak bu defa 12 farklı ülkede düzenlenecekti. Euro 2020 için ev sahibi ülkeler şunlar: Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya.

    Şampiyonlar Ligi ve temsilcimiz Başakşehir’in mücadele ettiği Avrupa Ligi maçları ise süresiz olarak askıya alındı. Şampiyonlar Ligi Final maçı 30 Mayıs 2020’de İstanbul’da oynanacaktı. UEFA sürecin nasıl ilerleyeceğini salgının durumu, yeni araştırmalar ve ülkelerin virüsle mücadele başarısına göre ilerleyen zamanlarda durumu değerlendirip karar alacak.

    Türkiye’de futbol liglerinin durumu hakkında TFF’den henüz resmi bir karar alınmadı. Avrupa’da Ukrayna ve Türkiye haricindeki ülkelerde ligler ertelendi. Türkiye’nin de benzer karar alması bekleniyor.

    Güncelleme:

    TFF'den yapılan açıklamayla Süper Lig'deki maçların ertelenmeyeceğini, Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    dogangoxel (Göksel DOGAN) 3 gün
    Her kes gider mersine , biz gideriz tersine.
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    searchnwrite 3 gün yeni yorumcu
    her yerde erteleniyor ama bizde ertelenmiyor. ilginç..
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    vedkum 3 gün
    TFF de ligin durdurulduğunu yarın açıklar dedim ki, seyircisiz olarak devammış 🤔

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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 3 gün
    Liglerin ertelenmesinden sonra alınması gereken karardı
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