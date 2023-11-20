Vivo, EURO 2024'ün resmi sponsoru oldu

Türkiye A Milli Takımı’nın da resmi sponsoru olan vivo, Türkiye’nin katılmaya hak kazandığı turnuvada hem Türkiye’nin hem de turnuvanın tanıtımında boy gösterecek. Taraftarlar vivo’nun desteğiyle gerçekleştirilecek etkinlikler aracılığıyla özel bir şampiyona deneyimi yaşayacak. Her maç öncesinde dünyanın önde gelen bazı DJ'lerinin performansları ile taraftarların coşkusu daha da artacak, her maçın ardından vivo UEFA iş birliği ile turnuvanın en iyi oyuncularını kutlamak üzere “Maçın Oyuncusu” töreni gerçekleştirecek.
Vivo, UEFA EURO 2020 turnuvasının da resmi ortağı olarak ürünlerini ve teknolojilerini sergilemişti. Taraftarların maçlardaki tezahüratları ve eğlenceli anları paylaşmasına yönelik bir sosyal medya çalışması başlatmıştı. Turnuvanın açılış ve kapanış törenlerinde taraftarların hazırladığı içeriklere yer verildi. vivo ayrıca Avrupa Şampiyonası'nın 60. yıl dönümü nedeniyle UEFA'ya hediye edilen turnuva tarihindeki ünlü anların unutulmaz fotoğraflarını geri yüklemek için tescilli yapay zeka teknolojisini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.