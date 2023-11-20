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    Vivo, EURO 2024'ün resmi sponsoru oldu

    Türkiye A Milli Takımı'nın resmi sponsoru Vivo, Türkiye'nin de katılacağı UEFA EURO 2024 turnuvasının resmi sponsoru olarak anlaşma imzaladığını duyurdu.        
    Vivo, EURO 2024'ün resmi sponsoru oldu Tam Boyutta Gör
    Daha önce FIFA Dünya Kupası Katar 2022’nin resmi sponsoru olan akıllı telefon üreticisi vivo, UEFA EURO 2024’ün resmi ortağı olduğunu ve turnuvanın resmi akıllı telefon sağlayıcısı olarak hizmet vereceğini açıkladı.

    Türkiye A Milli Takımı’nın da resmi sponsoru olan vivo, Türkiye’nin katılmaya hak kazandığı turnuvada hem Türkiye’nin hem de turnuvanın tanıtımında boy gösterecek. Taraftarlar vivo’nun desteğiyle gerçekleştirilecek etkinlikler aracılığıyla özel bir şampiyona deneyimi yaşayacak.  Her maç öncesinde dünyanın önde gelen bazı DJ'lerinin performansları ile taraftarların coşkusu daha da artacak, her maçın ardından vivo UEFA iş birliği ile turnuvanın en iyi oyuncularını kutlamak üzere “Maçın Oyuncusu” töreni gerçekleştirecek.

    Vivo, UEFA EURO 2020 turnuvasının da resmi ortağı olarak ürünlerini ve teknolojilerini sergilemişti. Taraftarların maçlardaki tezahüratları ve eğlenceli anları paylaşmasına yönelik bir sosyal medya çalışması başlatmıştı. Turnuvanın açılış ve kapanış törenlerinde taraftarların hazırladığı içeriklere yer verildi. vivo ayrıca Avrupa Şampiyonası'nın 60. yıl dönümü nedeniyle UEFA'ya hediye edilen turnuva tarihindeki ünlü anların unutulmaz fotoğraflarını geri yüklemek için tescilli yapay zeka teknolojisini kullandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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