Vivo, EURO 2024'ün resmi sponsoru oldu

Tam Boyutta Gör Daha önce FIFA Dünya Kupası Katar 2022’nin resmi sponsoru olan akıllı telefon üreticisi vivo, UEFA EURO 2024’ün resmi ortağı olduğunu ve turnuvanın resmi akıllı telefon sağlayıcısı olarak hizmet vereceğini açıkladı.

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Türkiye A Milli Takımı’nın da resmi sponsoru olan vivo, Türkiye’nin katılmaya hak kazandığı turnuvada hem Türkiye’nin hem de turnuvanın tanıtımında boy gösterecek. Taraftarlar vivo’nun desteğiyle gerçekleştirilecek etkinlikler aracılığıyla özel bir şampiyona deneyimi yaşayacak. Her maç öncesinde dünyanın önde gelen bazı DJ'lerinin performansları ile taraftarların coşkusu daha da artacak, her maçın ardından vivo UEFA iş birliği ile turnuvanın en iyi oyuncularını kutlamak üzere “Maçın Oyuncusu” töreni gerçekleştirecek.

Vivo, UEFA EURO 2020 turnuvasının da resmi ortağı olarak ürünlerini ve teknolojilerini sergilemişti. Taraftarların maçlardaki tezahüratları ve eğlenceli anları paylaşmasına yönelik bir sosyal medya çalışması başlatmıştı. Turnuvanın açılış ve kapanış törenlerinde taraftarların hazırladığı içeriklere yer verildi. vivo ayrıca Avrupa Şampiyonası'nın 60. yıl dönümü nedeniyle UEFA'ya hediye edilen turnuva tarihindeki ünlü anların unutulmaz fotoğraflarını geri yüklemek için tescilli yapay zeka teknolojisini kullandı.

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