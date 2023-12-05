Konsol satışları arttı, PlayStation 5 zirveye yerleşti

Playstation 5, %54 pazar payıyla zirvede
2023'ün üçüncü çeyreğinde Sony, Playstation 5 ile önemli bir geri dönüş yaparak küresel oyun konsolu pazarında zirveye yerleşti. PS5 satışları geçtiğimiz seneye göre %42 artarak %54 pazar payına ulaştı. Bu çeyrekteki satış rakamı Playstation 5'in 2020 yılında duyrulmasından bu yana en iyi ikinci çeyrek rakamı oldu. Sony bu sene için ortaya koyduğu 25 milyon satış rakamına ulaşacak gibi görünüyor.
Nintende ise satışlarda %15 düşüş yaşamasına rağmen %27 ile pazarda güçlü bir konumda bulunuyor. 2024'ün başlarında Switch'in güncellenmiş versiyonunu duyurmaya hazırlanan firma, bu yıl 15 milyon konsol satmayı hedefliyor.
Microsoft tarafında da sıkıntılar mevcut. Üçüncü çeyrekte Xbox Series X ve S satışları %6 düşerek 1.8 milyon adete geriledi. Xbox Series X, %72 ile Xbox serisindeki en popüler konsol oldu.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/12/04/sony-leads-global-console-market-54-share-q3-2023/ https://www.techinsights.com/blog/game-console-vendor-and-os-market-share-q3-2023 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.