Konsol satışları arttı, PlayStation 5 zirveye yerleşti

Tam Boyutta Gör TechInsights'ın raporuna göre 2023'ün üçüncü çeyreğinde oyun konsolu pazarı önemli bir büyüme kaydederek 2017'den bu yana en güçlü üçüncü çeyrek performansını yaşadı. Yıldan yıla %11 büyüme kaydeden pazarda 9.1 milyon satış rakamına ulaşıldı. Yılın birinci ve ikinci çeyreğindeki %32 ve %19 büyüme özellikle dikkat çekiciydi.

Playstation 5, %54 pazar payıyla zirvede

2023'ün üçüncü çeyreğinde Sony, Playstation 5 ile önemli bir geri dönüş yaparak küresel oyun konsolu pazarında zirveye yerleşti. PS5 satışları geçtiğimiz seneye göre %42 artarak %54 pazar payına ulaştı. Bu çeyrekteki satış rakamı Playstation 5'in 2020 yılında duyrulmasından bu yana en iyi ikinci çeyrek rakamı oldu. Sony bu sene için ortaya koyduğu 25 milyon satış rakamına ulaşacak gibi görünüyor.

2023'ün ikinci çeyreğinde Sony'nin oyun ve ağ servis gelirleri %32 artarak 6.32 milyar dolara ulaştı. 4.9 milyon Playstation 5 ve 5 milyon adet Spider-Man 2 oyunu satışı bu büyümede önemli etkenler oldu.

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Nintende ise satışlarda %15 düşüş yaşamasına rağmen %27 ile pazarda güçlü bir konumda bulunuyor. 2024'ün başlarında Switch'in güncellenmiş versiyonunu duyurmaya hazırlanan firma, bu yıl 15 milyon konsol satmayı hedefliyor.

Microsoft tarafında da sıkıntılar mevcut. Üçüncü çeyrekte Xbox Series X ve S satışları %6 düşerek 1.8 milyon adete geriledi. Xbox Series X, %72 ile Xbox serisindeki en popüler konsol oldu.

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