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    Konsol satışları arttı, PlayStation 5 zirveye yerleşti

    2023'ün üçüncü çeyreğinde oyun konsolu pazarında bir önceki seneye göre %11 büyüme kaydedilerek 9.1 milyon satış rakamına ulaşıldı. Playstation 5, %54 pazar payıyla zirveye yerleşti.
    Konsol satışları arttı, PlayStation 5 zirveye yerleşti Tam Boyutta Gör
    TechInsights'ın raporuna göre 2023'ün üçüncü çeyreğinde oyun konsolu pazarı önemli bir büyüme kaydederek 2017'den bu yana en güçlü üçüncü çeyrek performansını yaşadı. Yıldan yıla %11 büyüme kaydeden pazarda 9.1 milyon satış rakamına ulaşıldı. Yılın birinci ve ikinci çeyreğindeki %32 ve %19 büyüme özellikle dikkat çekiciydi.

    Playstation 5, %54 pazar payıyla zirvede

    2023'ün üçüncü çeyreğinde Sony, Playstation 5 ile önemli bir geri dönüş yaparak küresel oyun konsolu pazarında zirveye yerleşti. PS5 satışları geçtiğimiz seneye göre %42 artarak %54 pazar payına ulaştı. Bu çeyrekteki satış rakamı Playstation 5'in 2020 yılında duyrulmasından bu yana en iyi ikinci çeyrek rakamı oldu. Sony bu sene için ortaya koyduğu 25 milyon satış rakamına ulaşacak gibi görünüyor. 

    Konsol satışları arttı, PlayStation 5 zirveye yerleşti
    2023'ün ikinci çeyreğinde Sony'nin oyun ve ağ servis gelirleri %32 artarak 6.32 milyar dolara ulaştı. 4.9 milyon Playstation 5 ve 5 milyon adet Spider-Man 2 oyunu satışı bu büyümede önemli etkenler oldu.

    Nintende ise satışlarda %15 düşüş yaşamasına rağmen %27 ile pazarda güçlü bir konumda bulunuyor. 2024'ün başlarında Switch'in güncellenmiş versiyonunu duyurmaya hazırlanan firma, bu yıl 15 milyon konsol satmayı hedefliyor.

    Microsoft tarafında da sıkıntılar mevcut. Üçüncü çeyrekte Xbox Series X ve S satışları %6 düşerek 1.8 milyon adete geriledi. Xbox Series X, %72 ile Xbox serisindeki en popüler konsol oldu.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/12/04/sony-leads-global-console-market-54-share-q3-2023/ https://www.techinsights.com/blog/game-console-vendor-and-os-market-share-q3-2023
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 saat önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    siskojahrein 1 gün önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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