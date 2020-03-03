Evcil hayvan satışları internetten yapılacak

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Türkiye’deki hayvanların daha sağlıklı bir hayat yaşayabilmesi için yasal düzenlemeler hazırlanıyor. Hayvan Hakları kanun taslağında evcil hayvan satış dükkanları (pet shop) hakkında değişikliklerin bulunduğu bir bölüm bulunuyor.

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Taslaktaki madde Meclis’ten geçerse pet shop’larda hayvan satışı bitecek. Evcil hayvan satışlarının internet üzerinden yapılması planlanıyor. Pet shop dükkanlarındaki satılık hayvanlar bazen aylarca dükkanda bekleyebiliyor. Doğal ortamından uzaklaştırılan ve sevgiden uzakta kalan bu hayvanların mağduriyetinin giderilmesi amaçlanıyor.

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Hayvanlar doğal ortamında yaşamaya devam ederken satıcı tarafından hayvanın fotoğrafları ve bilgileri satıcı internete yüklenecek. Müşteriler, bu bilgileri inceleyip almaya karar verirseirse internet üzerinden alım gerçekleştirecek. Satıcı, hayvanı doğal ortamından getirip sahibine teslim edecek.

Hayvan Hakları kanunu ile birlikte hayvanlara zarar verenlere ciddi yaptırımlar geliyor. Adalar’daki fayton soruna ilişkin düzenlemeler geliyor. Belediye bütçelerinin belirli bir bölümün hayvanları korumaya harcanması için zorunluluk getiriliyor. Evcil hayvanını sokağa atanlara da ciddi yaptırım getiriliyor. Hayvan Hakları kanununun içeriği hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Yasallaşan kanunda bu maddeler bulunmayabilir.

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685134.aspx

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