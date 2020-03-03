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    Evcil hayvan satışları internetten yapılacak

    Hayvan hakları ile ilgili düzenlemede sona gelindi. Kanun taslağındaki düzenlemenin yasallaşması halinde pet shoplarda hayvan satışı yapılması yasaklanacak, satışlar internet ortamında yapılacak.
    2 hf.
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    Zamazingo
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Evcil hayvan satışları internetten yapılacak
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    Türkiye’deki hayvanların daha sağlıklı bir hayat yaşayabilmesi için yasal düzenlemeler hazırlanıyor. Hayvan Hakları kanun taslağında evcil hayvan satış dükkanları (pet shop) hakkında değişikliklerin bulunduğu bir bölüm bulunuyor.

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    Taslaktaki madde Meclis’ten geçerse pet shop’larda hayvan satışı bitecek. Evcil hayvan satışlarının internet üzerinden yapılması planlanıyor. Pet shop dükkanlarındaki satılık hayvanlar bazen aylarca dükkanda bekleyebiliyor. Doğal ortamından uzaklaştırılan ve sevgiden uzakta kalan bu hayvanların mağduriyetinin giderilmesi amaçlanıyor.

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    Hayvanlar doğal ortamında yaşamaya devam ederken satıcı tarafından hayvanın fotoğrafları ve bilgileri satıcı internete yüklenecek. Müşteriler, bu bilgileri inceleyip almaya karar verirseirse internet üzerinden alım gerçekleştirecek. Satıcı, hayvanı doğal ortamından getirip sahibine teslim edecek.

    Hayvan Hakları kanunu ile birlikte hayvanlara zarar verenlere ciddi yaptırımlar geliyor. Adalar’daki fayton soruna ilişkin düzenlemeler geliyor. Belediye bütçelerinin belirli bir bölümün hayvanları korumaya harcanması için zorunluluk getiriliyor. Evcil hayvanını sokağa atanlara da ciddi yaptırım getiriliyor. Hayvan Hakları kanununun içeriği hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Yasallaşan kanunda bu maddeler bulunmayabilir.



    https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685134.aspx Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MrKattchup 2 hf. en beğenilen
    Ya saçmalığın daniskası, satanlar zaten yine kapatıp bir kafeste bekletiyor, olur olmadık yiyecekler veriyorlar hayvanlara, afedersiniz hayvan kendi dışkısının üstünde yatıp kalkıyor, sen şimdi sadece dükkan kirasını azalttın adam bu sefer evinde veya deposunda eşya gibi hayvan stoklayacak.
    Ya saçmalığın daniskası, satanlar zaten yine kapatıp bir kafeste bekletiyor, olur olmadık yiyecekler veriyorlar hayvanlara, afedersiniz hayvan kendi dışkısının ...
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    Yanıtla +19
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    BZTRL (Ahmet Boztarla) 2 hf.
    Efsane cumada hayvan alınmaz. Mazallah kargo 1 ayda gelmez hayvan açlıktan ölür.
    Yanıtla +15
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    Katalikitci (Katalikitci ) 2 hf.
    Petshoplarda satılan hayvanların doğal ortamı?



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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    celme42 (Hüseyin Mert Taş) 6 gün
    Bunun olur yanı var. Lakin her türlü, gidilip yerinden alınması gerekmektedir. Örnek bu işi yapacak firma'nın çiftlik tarzı büyük bir alana sahip olması ve gereken tüm iyi koşulları hayvanlara sağlaması, ve eğer yapacaklarsa diğer iştiraklerin bu kurum üzerinden satış yapması daha uygun ve düzenli olacaktır. Kurumun kontrolleri , devlet tarafından düzenli olarak yapılacak. En ufak hatalarında gereken cezai işlem uygulanacak. Bölüm bölüm olarak satıcı firmalar ayrılabilir. Tabiki ‘’belirli standartlar içerisinde’’ Bu örnek gibi bir yer yapılırsa bu hayvanlara bakacak sorumluluğa sahip olmayan kişiler gidip yerinden almaya üşenecektir. Şuan mümkün değil ama; yeni sahiplerine teslim edilmesi akabinde, hayvanların nerede yaşayacağı hangi koşullar sağlanacağı konusunda sahiplerin detaylı bilgi vermesi gerekmeli , belirli periodlar arasında bu konuda uzman personel ilgili adrese sürpriz ziyaretler yapabilmedir. Eğer Uzman personel hayvanın bulunduğu koşulları uygun bulmaz ise gerekli halde hayvanı şahıslar’dan alabilmeli, şartlar çok ağır hayvan buna bağlı olarak fiziksel ve zihinsen olarak çöküntü içerisinde ise sahiplere cezai işlem uygulanmalıdır. Tabiki önce Bu konuda yasal düzenleme yapılmalıdır.
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    olağan_şüpheli 2 hf.
    Ne zamandır hayvan haklarıyla ilgili yasal bir çalışma bekleniyor bakalım çıkacak mı , çıkarsa da yeterli olacak mı ?
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    ti7800 (Temjin O.) 2 hf.
    Satıcı doğal (hangi doğal ortam burası anlaşılamadı?) ortamından getirip teslim edecek deniyor. Kargo nerden çıktı.

    Ben satışına karşıyım onuda yazayım.
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 2 hf.
    Hayvanlar dükkanlarda camekan önündeyken bu seferde depolara, bodrum katlarına konulur. Satışa sunulduğu zamanda bir açık alana çıkıp fotoğraf ve videolarını çekip satarlar. Maalesef mesele para olunca kimse o hayvanlara doğal ortamını yaratmayı felan düşünmez. Tamamen satış yasaklanmalıydı. Bu yapılanla iyice illegal işlere yönelecektir bizim satıcılar. Çünkü denetleyecek mekanizma yok ya da o mekanizma işlemeyecektir.
    Yanıtla +1
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    Mütercim Bey (Faruk Özcan) 2 hf.
    Kedi alıp havuç falan gelmesin sonra eve?
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 hf.
    Hayvan "satışının" olması, bundan para kazanılması korkunç. Tamamen yasaklamak yerine internetten de yapılacakmış bir de.
    Yanıtla +2
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    BZTRL (Ahmet Boztarla) 2 hf.
    Efsane cumada hayvan alınmaz. Mazallah kargo 1 ayda gelmez hayvan açlıktan ölür.
    Yanıtla +15
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    ldr1907 (Cihan Yıldırım) 2 hf.
    Kargoyla hayvan mı taşınır lan bunu düşünenlerin kafası iyi mi?
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    Askaparta 2 hf.
    Kargoyla bu iş olmaz. Yatıştırıcı verirler, yolda ölümler, hayvanı iadeler vb. Ülke çapında dağıtım nasıl olacak .İnternet ancak vesile olur, gidip alınır ya da getirilir.
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    3355 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    5 etiket daha satış hayvan hakları kanunu Türkiye Haberleri kanun Bilim ve Teknoloji
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