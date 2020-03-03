Alibaba, Koronavirüs'ü yüzde 96 doğrulukla teşhis edebilen yapay zeka geliştirdi

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Amazon'un Çin versiyonu olarak bilinen e-ticaret devi Alibaba, sadece bir perakendeciden çok daha fazlasını yapıyor diyebiliriz. Şirket son olarak, tüm dünyada paniğe neden olan Koronavirüs'ü yüzde 96 doğrulukla tanımlayabilen bir yapay zeka geliştirdiğini açıkladı.

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20 saniyede teşhis koyabiliyor

Teşhis algoritması Alibaba'nın araştırma enstitüsü Damo Akademi tarafından geliştirildi. Akademideki araştırmacılar, yapay zeka (AI) modelini 5.000'den fazla teyit edilmiş vakadan örnek verilerle eğittiklerini açıklarken, yeni algoritmanın hastalık teşhis süresini 20 saniyeye düşüreceği belirtildi. Zira, teşhis süresi normal prosedürlere göre 5 ila 20 dakika arasında gerçekleşiyordu.

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Alibaba ayrıca, bu yapay zeka sisteminin Hubei, Guangdong ve Anhui eyaletlerinde 100'den fazla hastanede kullanılacağını da açıkladı. Bu hastaneler üzerindeki baskıyı da hafifleteceği düşünülen yeni algoritma sayesinde, doktorlar, hastalara daha hızlı müdahale etme fırsatına da sahip olacaklar. Dünya genelinde 3.117 ölüme neden olan Koronavirüs ile ilgili olarak henüz bir tedavi yöntemi bulunmuş değil.

https://www.techspot.com/news/84219-alibaba-develops-ai-can-identify-coronavirus-infections-96.html

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