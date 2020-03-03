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    Alibaba, Koronavirüs'ü yüzde 96 doğrulukla teşhis edebilen yapay zeka geliştirdi

    Çinli ticaret devi Alibaba, Koronavirüs enfeksiyonlarını yüzde 96 doğruluk oranı ile tanımlayan bir yapay zeka geliştirdi. Hastanın virüs taşıyıp taşımadığı 20 saniyede ortaya çıkıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Alibaba, Koronavirüs'ü yüzde 96 doğrulukla teşhis edebilen yapay zeka geliştirdi
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    Amazon'un Çin versiyonu olarak bilinen e-ticaret devi Alibaba, sadece bir perakendeciden çok daha fazlasını yapıyor diyebiliriz. Şirket son olarak, tüm dünyada paniğe neden olan Koronavirüsyüzde 96 doğrulukla tanımlayabilen bir yapay zeka geliştirdiğini açıkladı.

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    20 saniyede teşhis koyabiliyor

    Teşhis algoritması Alibaba'nın araştırma enstitüsü Damo Akademi tarafından geliştirildi. Akademideki araştırmacılar, yapay zeka (AI) modelini 5.000'den fazla teyit edilmiş vakadan örnek verilerle eğittiklerini açıklarken, yeni algoritmanın hastalık teşhis süresini 20 saniyeye düşüreceği belirtildi. Zira, teşhis süresi normal prosedürlere göre 5 ila 20 dakika arasında gerçekleşiyordu.

    Alibaba, Koronavirüs'ü yüzde 96 doğrulukla teşhis edebilen yapay zeka geliştirdi
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    Alibaba ayrıca, bu yapay zeka sisteminin Hubei, Guangdong ve Anhui eyaletlerinde 100'den fazla hastanede kullanılacağını da açıkladı. Bu hastaneler üzerindeki baskıyı da hafifleteceği düşünülen yeni algoritma sayesinde, doktorlar, hastalara daha hızlı müdahale etme fırsatına da sahip olacaklar. Dünya genelinde 3.117 ölüme neden olan Koronavirüs ile ilgili olarak henüz bir tedavi yöntemi bulunmuş değil.



    https://www.techspot.com/news/84219-alibaba-develops-ai-can-identify-coronavirus-infections-96.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf. en beğenilen
    Yakında tüm ülkeler toplanıp bize gelecekler incelemeye. Bunca insan trafiğinin olduğu, tüm dünyadan akın akın insanların gelip gittiği Türkiye'ye nasıl oluyorda bulaşmıyor diye. Umarım gerçekten yoktur halen ülkemizde.
    Yakında tüm ülkeler toplanıp bize gelecekler incelemeye. Bunca insan trafiğinin olduğu, tüm dünyadan akın akın insanların gelip gittiği Türkiye'ye nasıl oluyord...
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    kuasudba 2 hf. Spider_hip
    İstanbuldan simgapura giden uçakta singapur yetkilileri koronavirüsü tespit etti.



    Sı.tığımızın resmidir.
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    YüzüğüKayıpFrodo (Alper Eren IŞIK) 2 hf. kuasudba
    Yıllardır donanımhaberdeyim. Bu kadar mantıklı yorum görmemiştim. Başkanlığa adaylık koyacak mısınız yiğidim
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    kayamtky 2 hf.
    Çaresini de bul da ellerinden öpeyim Alibaba.
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    tobepeople 2 hf.
    Virüsü yerinden Çin'den Alibaba'dan almakta fayda var tabii ; alın ve geberin, zaten nüfus çok fazla..!
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    eAkman (hic yok) 2 hf.
    Bizimkilerin yaptigi yalan mi oldu simdi?
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf. en beğenilen
    Yakında tüm ülkeler toplanıp bize gelecekler incelemeye. Bunca insan trafiğinin olduğu, tüm dünyadan akın akın insanların gelip gittiği Türkiye'ye nasıl oluyorda bulaşmıyor diye. Umarım gerçekten yoktur halen ülkemizde.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    YüzüğüKayıpFrodo (Alper Eren IŞIK) 2 hf. kuasudba
    Yıllardır donanımhaberdeyim. Bu kadar mantıklı yorum görmemiştim. Başkanlığa adaylık koyacak mısınız yiğidim
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    formgonder2055 (regaip duman) 2 hf.
    Doktorları rafa kaldırabiliriz o zaman
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    kuasudba 2 hf.
    olur mu, ashisi var saglıyorlar.

    amariganin oyunu bunlar.



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