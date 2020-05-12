“Evde kal” kararını protesto eden bir grup, ABD’de sokağa uçaksavar ve tanksavarla çıktı

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Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de Kovid-19 hastası 1,5 milyona yakın insan varken hayatını kaybeden ise ise 80 binden fazla kişi bulunuyor.

Ülkede eyaletlere göre farklı uygulamalar hayata geçiriliyorken, Kuzey Karolina Eyaleti’nde ise Cuma günü itibariyle aşamalı serbestlik uygulamasına geçildi. Park ve bazı işletmelerin açılmasıyla başlayan ilk aşamanın ikinci günü eyaletin Raleigh şehrinde ilginç bir protesto yaşandı.

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Kendilerine Blue Igloo adı veren bir gruba mensup üyeler, bireysel silahlanma özgürlüğünü bir adım daha ileriye taşıyarak sokağa sırtlarında M2 12.7mm Browning uçaksavar ve AT-4 tanksavar silahlarıyla çıktı. Eyaletin uyguladığı “evde kal” kararını protesto ettikleri tahmin edilen grup üyeleri, açık olan az sayıdaki dükkândan alışveriş yaparken görüntülendi. The News&Observer adlı gazetede çalışan Travis Long isimli foto muhabiri tarafından fotoğraflanan protestocuların görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Gazeteye konuşan Blue Igloo kurucularının bir hayli ilginç açıklaması ise şöyle; “Cumartesi günü icra ettiğimiz yürüyüş bir protesto değildi. Toplanma amacımız, Amerikalılar olarak Tanrı’nın bize bahşettiği özgürlüğün tadını çıkarmaktı. Biraz temiz hava, güneş ışığı almak ve biraz da spor yapmak maksadıyla dışarı çıktık. Biz barışçıl bir grubuz ve bunu sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız. Kavga aramıyoruz. Aksine yüzümüzde tebessüm, dostane tavırlarla insanlarla kaynaşmak istiyoruz. Silahlı toplum, saygılı toplumdur.”

Yetkililere göre eyalette 14,764 hasta ve 547 ölü sayısı bulunuyor.

https://www.nbcnews.com/news/us-news/anti-lockdown-protesters-carry-weapons-north-carolina-sandwich-shop-n1204081

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