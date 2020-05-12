Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    “Evde kal” kararını protesto eden bir grup, ABD’de sokağa uçaksavar ve tanksavarla çıktı

    Bireysel silahlanma konusunu abartan bir grup ABD'li, Kuzey Karolina Eyaleti'nin aldığı "evde kal" kararını sokağa uçaksavar ve tanksavarla çıkarak protesto etti.
    2
    4 gün
    8b
    3
    61
    sosyal medya
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    “Evde kal” kararını protesto eden bir grup, ABD’de sokağa uçaksavar ve tanksavarla çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de Kovid-19 hastası 1,5 milyona yakın insan varken hayatını kaybeden ise ise 80 binden fazla kişi bulunuyor.

    Ülkede eyaletlere göre farklı uygulamalar hayata geçiriliyorken, Kuzey Karolina Eyaleti’nde ise Cuma günü itibariyle aşamalı serbestlik uygulamasına geçildi. Park ve bazı işletmelerin açılmasıyla başlayan ilk aşamanın ikinci günü eyaletin Raleigh şehrinde ilginç bir protesto yaşandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Twitter, Elon Musk’ın koronavirüs tweetini silmeyecek

    Ayrıca Bkz. "Steam'in 2020 Yaz İndirimleri tarihi belli oldu!"

    Kendilerine Blue Igloo adı veren bir gruba mensup üyeler, bireysel silahlanma özgürlüğünü bir adım daha ileriye taşıyarak sokağa sırtlarında M2 12.7mm Browning uçaksavar ve AT-4 tanksavar silahlarıyla çıktı. Eyaletin uyguladığı “evde kal” kararını protesto ettikleri tahmin edilen grup üyeleri, açık olan az sayıdaki dükkândan alışveriş yaparken görüntülendi. The News&Observer adlı gazetede çalışan Travis Long isimli foto muhabiri tarafından fotoğraflanan protestocuların görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

    Gazeteye konuşan Blue Igloo kurucularının bir hayli ilginç açıklaması ise şöyle; “Cumartesi günü icra ettiğimiz yürüyüş bir protesto değildi. Toplanma amacımız, Amerikalılar olarak Tanrı’nın bize bahşettiği özgürlüğün tadını çıkarmaktı. Biraz temiz hava, güneş ışığı almak ve biraz da spor yapmak maksadıyla dışarı çıktık. Biz barışçıl bir grubuz ve bunu sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız. Kavga aramıyoruz. Aksine yüzümüzde tebessüm, dostane tavırlarla insanlarla kaynaşmak istiyoruz. Silahlı toplum, saygılı toplumdur.”

    Yetkililere göre eyalette 14,764 hasta ve 547 ölü sayısı bulunuyor.



    https://www.nbcnews.com/news/us-news/anti-lockdown-protesters-carry-weapons-north-carolina-sandwich-shop-n1204081 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    TUSAŞ’ın geliştirdiği mobil uygulamayla şirketin ürünleri telefonlarımıza geliyor
    18 sa.
    Tesla’nın “milyon millik pilleri”, elektrikli otomobilleri benzinli araç fiyatlarına çekebilir
    23 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alihakki (ali hakkı Demiral) 4 gün en beğenilen
    Half Life oynarken "niye her evden cephane silah çıkıyor aq" diyordum.
    Yanıtla +30
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Gehinnomm (Semih Erkılıç) 4 gün
    Amerikalılar her geçen gün yaşanan her olayda daha ne kadar salakça davranılabilirse o kadar salakça davranranıyorlar.
    Yanıtla +28
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    TheJudgé 4 gün
    Silahlar gerçek değil odundan tahtadan köpükten yapmışlar yakından bakarsanız anlarsınız

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    3 Yanıt Yanıtla +23
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    PoseiGok61 (Gökdeniz Gören) 4 gün TheJudgé
    Zaten diğer silahlar da orijinal değil. Tanksavar silahlarının büyük çoğunluğu bir kez kullanıldıktan sonra kullanılamaz durumda olur. Bunun amacı tamamiyle göz boyamak zaten
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    V4LKyR 3 gün TheJudgé
    Ben de diyorum bu adam bunu nasıl böyle şemsiye gibi omzuna almış...

    40 kg bu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    hollowman_ (N. b.) 3 gün TheJudgé
    ABD sivil halkta kişi başına en fazla silah sahibi olunan ülke. Bakkaldan marketten gidip ekmek alır gibi M16 alabiliyorsunuz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (42) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 gün
    Bu süreç sırasında çeşitli ülkelerde yaşayan insanların yaptıkları tüm dünyaya gösterdi ki, dünyanın en cahil insanları ABD'de yaşamakta.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    darkaura 2 gün alaz1903
    soyleme itirazim yok. gercekten cok cahil halki var. ama ironik sekilde dunyanin en egitimli donanimli insanlarida amerikada yasiyor. dunyanin en iyi 100 universitesinden 59u amerikada, 2inci sirada 7 universite ile ingiltere geliyor. herseyi ile tezatlar ulkesi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    einhander (Erdem ) 3 gün
    protesto edıp dısarı cıkıp saglıklı ınsanlara hastalık bulastırıp olmelerıne sebep olmak demekkı kımsenın vıcdanına dokunmuyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    makine26 3 gün
    Elinde silah olması şüphesiyle zanlıyı vuran polisler bunlara katliam yapması gerekir. İntihar edecek kişiyi ikna edip vazgeçirmek varken vurup sanki iyi birşey yapmış gibi övünen , havlayan pani köpeği tehdit diye vuran usa polisi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Portraitclub 3 gün
    Twit altına gelen yorumlara bakın tam komedi. Acayip alay etmişler, kimisinin elinde sosis var kimisinin sandviç bazıların ise penis
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    flonky 3 gün
    Polis orda bizim polisler gibi 2li diyaloğa girmez kamil.



    Kısacası.......



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    emirugur27 3 gün
    GTA vice mi la bu
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    muammer816 (muammer dosthan) 3 gün
    bunlar bu kadar silahlanıyor ve kaos ortamı oluşmuyor. gerçekten enteresan. herhalde polisler patır patır vurduklarından korkuyorlar kaos ortamı oluşturmaya
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    caglardemirtas33 3 gün
    Half Life oynarken her evden cephane silah çıkıyor nedeni buymuş demek
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    matador_mirkhan 3 gün
    “Silahlı toplum saygılı toplum”muş!!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 3 gün
    enteresan bir ülke bu amerika
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cem300 +169 ofee +151 deboern94 +140 EddyCue +129 kaand12@ +125 Aref6 +106 Feyzuli +99 XanthiN +89 Conqueror26 +89 .V. +86
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Sirkadyen 3. kez +332 2 ressi1 ilk kez +198 3 TITAN 4. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    3 Kişi Okuyor (1 Üye, 2 Misafir) 2 Masaüstü 1 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    7952 kez okundu.
    42 kişi, toplam 42 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    twitter, silahlanma ve Internet
    Facebook Sayfası254,5b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı287b
    Instagram Profili46,9b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Bugünkü yeni vaka sayısı: 1704 (12 Mayıs) 3 gün Huawei P30 Pro New Edition şansını yeniden deneyecek 3 gün HMD Global iki yeni tuşlu Nokia telefon çıkardı 3 gün Assassin's Creed Valhalla, Xbox Series X'te 30FPS çalışacak 3 gün Sony HT-G700 soundbar ses sistemi 3.1 kurulumla mekansal ses oluşturuyor 3 gün Wuhan’daki herkese 10 gün içinde koronavirüs testi yapılacak 3 gün 2020 Mercedes-Benz S-Serisi kamuflajsız görüntülendi 3 gün Dört günlük sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu 3 gün Ford Mustang Mach-E tıpkı Tesla gibi OTA güncellemeleri alacak 3 gün ASELSAN, dünyada koronavirüs salgınından en az etkilenen ilk 4 savunma şirketi arasında 3 gün 5G özellikli telefon sevkiyatlarında lider Samsung 3 gün POCO F2 Pro tanıtıldı! POCO F2 Pro fiyatı ve özellikleri 4 gün Microsoft Family Safety uygulaması Android ve iOS üzerinde testlere başladı 4 gün Çin’in Long March-5B roketi merkez iticisi, kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya çakıldı 4 gün Logitech aksesuar satışları uzaktan çalışanlar sayesinde yükselişte 4 gün Pegasus uçmayı planladığı tarihi açıkladı 4 gün Karşınızda Meizu 17 Pro | Şık tasarım, güçlü donanım 4 gün Slack’in yenilenen arayüzü iOS uygulamasına geldi 4 gün GeForce Now onaylı Asus RT-AX86U çift bant yönlendirici duyuruldu 4 gün Ateşli silah fişeği üretimine yapılan yatırımlar, yerlilik oranı ve yıllık kapasitede artış getirecek 4 gün GÖRÜNTÜLENEN “Evde kal” kararını protesto eden bir grup, ABD’de sokağa uçaksavar ve tanksavarla çıktı Sonraki Asus yeni uçan kalesini duyurdu 4 gün Instagram Lite uygulaması kapatıldı 4 gün Avatar'ın devam filmleri 1 milyar dolar bütçeyle hazırlanıyor 4 gün Elon Musk, karantina kurallarını çiğniyor: "Üretime geri dönüyoruz, isterseniz beni tutuklayın" 4 gün Fotosentez yapabilen yarı sentetik hücreler üretildi 4 gün Google Pixel 4a'nın lansmanı Haziran'a ertelendi 4 gün Tesla’nın otomobil satışları, tahminen 1 milyon rakamını geride bıraktı 4 gün PSA ve FCA birleşmesinde nihai kararın açıklanacağı tarih belli oldu 4 gün Redmi K30 5G Speed Edition karşınızda: İşte özellikleri ve fiyatı 4 gün Koronavirüs vakalarında en düşük rakam elde edildi 4 gün Ryzen 7 Extreme Edition ortaya çıktı 4 gün 16 - 19 Mayıs tarihleri arasında dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak 4 gün 240 Hz ekranlı Casper Excalibur G900 ön satışa sunuldu 4 gün Samsung Galaxy S20+, DxOMark sıralamasında 10'uncu oldu 4 gün Mobil odaklı Kraken alınır mı? "Razer Kraken X incelemesi" 4 gün Steam'in 2020 Yaz İndirimleri tarihi belli oldu! 4 gün HP, EX900 Pro serisi NVMe SSD’lerini duyurdu 4 gün Beyaz eşya, tripod ve müzik aletleri gibi pek çok kalemde vergi düzenlemesi 4 gün Çinli crossover'a Brabus dokunuşu: WEY VV7 GT 4 gün Half-Life 2: Remastered SteamDB’ye düştü [Mod] Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Jurassic Park Oyununun İsmi Jurassic World Aftermath
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport'a Toyota GR Supra RZ '20 Modeli Ekleniyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    200.000₺' ye kadar Suv Tavsiye!
    DH Forum
    2500 TL APU SİSTEM HK
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi