Steam'in 2020 Yaz İndirimleri tarihi belli oldu!

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Oyunseverlerin aylardır merakla beklediği Yaz İndirimleri’nin başlangıç tarihi belli oldu. SteamDB geliştiricilerinden Pavel Djundik, yapılan tahminleri doğruladı. İndirimler 25 Haziran’da başlayacak, 9 Temmuz’da bitecek.

İndirim tarihlerinin geçen sene ile aynı olduğunu görüyoruz. Bu sene koronavirüs nedeniyle insanların eve kapanması ve Epic Games Store’un başarısı nedeniyle Steam indirimlerinde her zamankinden daha büyük indirimler olması bekleniyor.

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Sadakat sistemi geliyor

Geliştirici Djundik, Steam’e sadakat sisteminin geleceğini duyurdu. Oyuncular Steam’deki aktifliğine göre ödüllendirilecek. Bu ödüller arasında oyun indirimi de yer alıyor. Ayrıca oyunların yorumlarına emojiyle tepki verme özelliği gelecek. Facebook’taki sisteme benzer şekilde yoruma kalp, gülücük, alkış gibi ifadeler eklenebilecek. Kodlarda 6 farklı ifadenin olduğu görülüyor.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Steam_Yaz_indirimleri_Tarihi_Belli_Oldu_Steam_icin_Sadakat_Sistemi_Yolda-101460.htm

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