Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam'in 2020 Yaz İndirimleri tarihi belli oldu!

    Bilgisayar oyuncularının merakla beklediği Steam Yaz İndirimleri'nin başlangıç ve bitiş tarihi kesinleşti. SteamDB geliştiricisi, indirimlerin başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı.
    1
    4 gün
    6,8b
    1
    16
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Steam'in 2020 Yaz İndirimleri tarihi belli oldu!
    Tam Boyutta Gör

    Oyunseverlerin aylardır merakla beklediği Yaz İndirimleri’nin başlangıç tarihi belli oldu. SteamDB geliştiricilerinden Pavel Djundik, yapılan tahminleri doğruladı. İndirimler 25 Haziran’da başlayacak, 9 Temmuz’da bitecek.

    İndirim tarihlerinin geçen sene ile aynı olduğunu görüyoruz. Bu sene koronavirüs nedeniyle insanların eve kapanması ve Epic Games Store’un başarısı nedeniyle Steam indirimlerinde her zamankinden daha büyük indirimler olması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Beyaz eşya, tripod ve müzik aletleri gibi pek çok kalemde vergi düzenlemesi"

    Sadakat sistemi geliyor

    Geliştirici Djundik, Steam’e sadakat sisteminin geleceğini duyurdu. Oyuncular Steam’deki aktifliğine göre ödüllendirilecek. Bu ödüller arasında oyun indirimi de yer alıyor. Ayrıca oyunların yorumlarına emojiyle tepki verme özelliği gelecek. Facebook’taki sisteme benzer şekilde yoruma kalp, gülücük, alkış gibi ifadeler eklenebilecek. Kodlarda 6 farklı ifadenin olduğu görülüyor.



    https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Steam_Yaz_indirimleri_Tarihi_Belli_Oldu_Steam_icin_Sadakat_Sistemi_Yolda-101460.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fallofahero (Can Aydemir) 4 gün en beğenilen
    bu nasıl bir tıklama tuzağı gazete sitelerinden farkınız kalmadı. 4 kez aynı kelime yazınca çok güzel makale mi yazmış oluyorsunuz pes. böyle devam ederseniz çok okur kaybedersiniz

    1- Steam'in 2020 Yaz İndirimleri tarihi belli oldu!

    2- Bilgisayar oyuncularının merakla beklediği Steam Yaz İndirimleri'nin başlangıç ve bitiş tarihi kesinleşti.

    3- SteamDB geliştiricisi, indirimlerin başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı

    4- Oyunseverlerin aylardır merakla beklediği Yaz İndirimleri’nin başlangıç tarihi belli oldu.

    5- SteamDB geliştiricilerinden Pavel Djundik, yapılan tahminleri doğruladı. İndirimler 25 Haziran’da başlayacak, 9 Temmuz’da bitecek.
    bu nasıl bir tıklama tuzağı gazete sitelerinden farkınız kalmadı. 4 kez aynı kelime yazınca çok güzel makale mi yazmış oluyorsunuz pes. böyle devam ederseniz ço...
    Devamını Gör
    Yanıtla +34
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ercnsklc (Ercan S) 4 gün
    Millet hazır evdeyken en azından 1 Haziran'a çekseydin be steam 25 Haziran nedir yani... Oldu olacak yaz bitince yapsaydın indirimi
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Paetzold (R S) 4 gün
    Bunun öncesinde Bahar indirimi vardı sanırım birde.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    yureklibatur (Osman Fahrettin YÜREKLİBATUR) 4 gün
    İndirim dönemlerinin en güzel yanı koleksiyon kartı hediye edilmesi. Vereceği günlük görevleri yaparsanız ve birkaç steam hesabınız varsa 30-40 TL kadar bakiye kazanabilirsiniz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 4 gün
    Steamdb den bakabilirsin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    bkaakco (Berk ) 4 gün
    Her sene aynı hafta olan indirimler zaten.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    babgozd 4 gün
    Sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. İndirim tabi iyi birşey ama böyle kuponlar puanlar olayı karıştırıyor. Ben parayı ver oyunu al kafasındayım. Ama öbür türlü de birşeyleri kaçırıyor muyum diye düşünüyor insan.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    m4shroom 4 gün
    Slm arkadaşlar valve complete pack daha önceleri ne kadar indirim aldı bilginiz var mı acaba ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ercnsklc (Ercan S) 4 gün
    Millet hazır evdeyken en azından 1 Haziran'a çekseydin be steam 25 Haziran nedir yani... Oldu olacak yaz bitince yapsaydın indirimi
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Johnny Silverhand 4 gün
    Rdr 2 (mümkünse daha yüksek bir indirim %20 değil yani)



    Ve mhw iceborne alacağım bu indirimde.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    fallofahero (Can Aydemir) 4 gün en beğenilen
    bu nasıl bir tıklama tuzağı gazete sitelerinden farkınız kalmadı. 4 kez aynı kelime yazınca çok güzel makale mi yazmış oluyorsunuz pes. böyle devam ederseniz çok okur kaybedersiniz

    1- Steam'in 2020 Yaz İndirimleri tarihi belli oldu!

    2- Bilgisayar oyuncularının merakla beklediği Steam Yaz İndirimleri'nin başlangıç ve bitiş tarihi kesinleşti.

    3- SteamDB geliştiricisi, indirimlerin başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı

    4- Oyunseverlerin aylardır merakla beklediği Yaz İndirimleri’nin başlangıç tarihi belli oldu.

    5- SteamDB geliştiricilerinden Pavel Djundik, yapılan tahminleri doğruladı. İndirimler 25 Haziran’da başlayacak, 9 Temmuz’da bitecek.
    Yanıtla +34
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 4 gün
    Hep aynı şeyler indirime giriyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cem300 +169 ofee +151 deboern94 +140 EddyCue +129 kaand12@ +125 Aref6 +106 Feyzuli +99 XanthiN +89 Conqueror26 +89 .V. +86
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Sirkadyen 3. kez +332 2 ressi1 ilk kez +198 3 TITAN 4. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    6826 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    steam indirimleri ne zaman, steam indirimi ne zaman ve
    5 etiket daha yaz indirimi ne zaman yaz indirimi steam oyun indirimi Yazılım
    Facebook Sayfası254,5b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı287b
    Instagram Profili46,9b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Karşınızda Meizu 17 Pro | Şık tasarım, güçlü donanım 4 gün Slack’in yenilenen arayüzü iOS uygulamasına geldi 4 gün GeForce Now onaylı Asus RT-AX86U çift bant yönlendirici duyuruldu 4 gün Ateşli silah fişeği üretimine yapılan yatırımlar, yerlilik oranı ve yıllık kapasitede artış getirecek 4 gün “Evde kal” kararını protesto eden bir grup, ABD’de sokağa uçaksavar ve tanksavarla çıktı 4 gün Asus yeni uçan kalesini duyurdu 4 gün Instagram Lite uygulaması kapatıldı 4 gün Avatar'ın devam filmleri 1 milyar dolar bütçeyle hazırlanıyor 4 gün Elon Musk, karantina kurallarını çiğniyor: "Üretime geri dönüyoruz, isterseniz beni tutuklayın" 4 gün Fotosentez yapabilen yarı sentetik hücreler üretildi 4 gün Google Pixel 4a'nın lansmanı Haziran'a ertelendi 4 gün Tesla’nın otomobil satışları, tahminen 1 milyon rakamını geride bıraktı 4 gün PSA ve FCA birleşmesinde nihai kararın açıklanacağı tarih belli oldu 4 gün Redmi K30 5G Speed Edition karşınızda: İşte özellikleri ve fiyatı 4 gün Koronavirüs vakalarında en düşük rakam elde edildi 4 gün Ryzen 7 Extreme Edition ortaya çıktı 4 gün 16 - 19 Mayıs tarihleri arasında dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak 4 gün 240 Hz ekranlı Casper Excalibur G900 ön satışa sunuldu 4 gün Samsung Galaxy S20+, DxOMark sıralamasında 10'uncu oldu 4 gün Mobil odaklı Kraken alınır mı? "Razer Kraken X incelemesi" 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Steam'in 2020 Yaz İndirimleri tarihi belli oldu! Sonraki HP, EX900 Pro serisi NVMe SSD’lerini duyurdu 4 gün Beyaz eşya, tripod ve müzik aletleri gibi pek çok kalemde vergi düzenlemesi 4 gün Çinli crossover'a Brabus dokunuşu: WEY VV7 GT 4 gün Half-Life 2: Remastered SteamDB’ye düştü [Mod] 4 gün Red Bull imzalı Dirt Bike Unchained mobil platformlar için yayında 4 gün Microsoft, Xbox Series X'i PS5'ten daha ucuza sunmak için pusuda bekliyor 4 gün Entegre GTX 1050 Ti’li LGA 1151 anakart: Zeal-All ZA-SK1050 4 gün Realme Narzo 10 serisi tanıtıldı 4 gün Flight Simulator 2020 ekran görüntüleri vs. gerçek dünya 5 gün MediaTek Dimensity 1000 Plus'lı ilk telefon geliyor: iQOO Z1 5 gün Microsoft, tümünü yanıtla fırtınalarını sonlandıracak 5 gün Yeni Thunderbolt açığını kullanan saldırganlar 5 dakikada verileri çalabiliyor 5 gün Snapdragon 768G tanıtıldı: İşte özellikleri 5 gün Toyota'nın en büyük hibrit SUV'u Avrupa pazarına geliyor 5 gün Futbolda online antrenman ve online röportaj dönemi başladı 5 gün Cheerble kedilerinizin robot arkadaşı olacak 5 gün Honor akıllı vantilatörünü satışa sundu 5 gün Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19'a özel mobil uygulaması bu ay sunulacak 5 gün Resident Evil 8, serinin en karanlık ve korkutucu atmosferine sahip olabilir 5 gün Kaliteli ses, farklı gövdeler "LG Xboom GO PK3 ve PK7 incelemesi" Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Haftalık Oyun Önerisi 03: Sundered: Eldritch Edition
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Jurassic Park Oyununun İsmi Jurassic World Aftermath
    Bölüm Sonu Canavarı
    KADINLARIN AŞKI DA SEVGİSİ DE YALAN
    DH Forum
    200.000₺' ye kadar Suv Tavsiye!
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi